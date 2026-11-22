萬人迷碧咸（David Beckham）自年初陷入家變危機，大仔Brooklyn發6頁聲明表明與父母及弟妹割席，事件引起全球關注。如今家變發生近1年仍沒有好轉，而Brooklyn與百億千金愛妻Nicola Peltz的一舉一動成為外界關注。

碧咸今年6月正式在荷里活星光大道留名，全家總動員前來力撐，獨欠Brooklyn夫婦。（IG/@davidbeckham）

Brooklyn與太太Nicola Peltz去年8月結婚3年，並舉辦誓言更新儀式，不過沒有邀請父親碧咸一家人，家庭正式決裂。（IG圖片）

Nicola Peltz與Brooklyn經常在社交平台放閃。（IG圖片）

Brooklyn夫婦見傳媒拍攝後才曬恩愛

近日有外國傳媒，在洛杉磯比華利山捕捉到兩人前往探訪朋友，不過兩人當時表情嚴肅、沮喪，似乎正在吵架，但當發現傳媒的鏡頭後，兩人便立即開始曬恩愛，愈靠愈近，然後動作隨即親暱起來。片段曝光後，隨即惹來海量網民熱議，更質疑經常在鏡頭前放閃的兩人，其實恩愛都是裝出來的：「他老婆好像她媽媽 都這麼瘦」、「軟飯就要好好吃」、「兩個都是表演型人格」、「他那麼討厭自己的原生家庭，最後又娶了個和他媽一樣的女人」。

Brooklyn夫婦每次現身公開場合都會曬恩愛。（Getty Images）

有外媒指，日前在洛杉磯比華利山捕捉到兩人前往探訪朋友，不過兩人當時表情嚴肅、沮喪，似乎正在吵架，但當發現傳媒的鏡頭後，兩人便立即開始曬恩愛，愈靠愈近，然後動作卻親暱起來。（Getty Images）

兩人被指裝恩愛並非第一次，今年9月Brooklyn陪同Nicola出席第83屆威尼斯影展後，兩夫婦再現身多維爾電影節。當日Nicola穿上白色拖尾晚裝現身，Brooklyn突然在紅地氈彎身為妻子整理裙尾，可惜原本對著鏡頭笑容滿臉的Nicola，突然怒睥一眼。看到愛妻的反應後，Brooklyn走到一旁尷尬撥頭髮及雙手插褲，場面尷尬。