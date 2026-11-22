現年33歲的美國天后Miley Cyrus周六（21日）與28歲美國樂隊鼓手Maxx Morando於加州棕櫚泉的已故美國歌王Frank Sinatra故居舉行盛大婚禮，據外媒報道，婚禮現場由大量白花佈置，而穿上白色婚紗的Miley聽到Maxx宣讀誓詞時，感動得眼濕濕。

Miley與28歲美國樂隊鼓手Maxx Morando於加州棕櫚泉的已故美國歌王Frank Sinatra故居舉行盛大婚禮。（Getty Images）

Miley已離異的美國鄉謠男歌手父親Billy Ray Cyrus與母親Tish，分別帶現任英國女星未婚妻Elizabeth Hurley及澳洲男星丈夫Dominic Purcell出席婚禮，而Miley的妹妹Noah Cyrus亦有出席。婚禮細節超保密，不過Tish繼女Lily-Rose Purcell就在社交平台分享婚禮綵排的餐牌，包括有菲力牛柳、雪莉酒泡沫咖啡、與榛子焦糖布丁，餐牌更寫上Miley與Maxx名字的簡寫「M + M」。

Miley母親Tish的繼女Lily-Rose Purcell就在社交平台分享婚禮綵排的餐牌。（IG圖片）

Miley Cyrus曾與雷神弟弟不足1年離婚

Miley曾與「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）的弟弟Liam Hemsworth於2018年結婚，但不足1年已離婚，婚姻只維持了短短的8個月。兩人相戀約十年，但婚後在生活重心與期待上出現落差，包括對傳統婚姻角色的看法不同。經歷加州山火失去馬里布住處後，感情也面臨巨大考驗，最終和平達成離婚協議。