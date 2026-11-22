現年42歲前Boy'z成員張致恒（Steven）自2019年捲入桃色風波後形象破產，與區燕雯（雯雯）結婚並「四年抱四」，一家六口長年陷於財困，雯雯更不時揚言離婚。Steven近日企圖全面復出，出新歌，兼獲邀請歎鐵板燒慶生；正當外界以為他生活漸入佳境，雯雯今日（22日）卻突然在IG連發兩則黑底白字動態大吐苦水，自爆連屋租、學費及買餸錢都冇，徹底粉碎老公「好景」假象！

張致恒同雯雯早前一齊上網台節目。（IG@g.p.m_tvvvv）

雯雯對這段婚姻不抱厚望，經常嗌離婚。（IG@g.p.m_tvvvv）

雯雯對老公好多不滿。（IG@g.p.m_tvvvv）

連環爆窮：買餸三日唔埋冇

面對外界指Steven最近環境大為改善的揣測，雯雯在IG限時動態連發兩帖，將殘酷的真實家境全盤托出。她在第一則帖文中怒氣沖沖地寫道：「唔好再同我講，你老公宜家好好景，大排（把）錢呢句。屋企生活唔足夠，屋租遲早死多次，學校費用冇，買餸三日唔埋冇。」 她更疑似暗批老公「充大頭鬼」，直斥外界不要被蒙騙：「無知既（嘅）人，睇佢表明（面）吹既（嘅），就覺得佢有！」

警告勿給假希望：累死佢全家

除了強烈澄清老公並非「大把錢」外，雯雯在第二則帖文中更語重心長地發出警告：「冇心幫佢既（嘅），麻煩唔好比（畀）希望佢，你會累死佢全家」。雯雯的連環控訴，令Steven欲借勢翻身的如意算盤面臨嚴峻考驗。

雯雯連環發帖，叫大家唔好睇表面。（IG@ugly__mama）

雯雯希望冇心幫Steven就唔好畀希望佢。（IG@ugly__mama）

歎鐵板燒兼出新歌圖洗底

其實Steven近日積極籌備重返幕前，除了早前生日與老婆及兩名兒子歎鐵板燒慶祝，日前更無預警以組合形式推出全新合唱單曲《改過自新》。新歌找來網台主持洪仔（M.Yoda）及淦泉（G.Yaki）合唱，並由曾為周深、容祖兒填詞的「三本目老師」親自操刀。

MV在黃金海岸石灘取景，Steven收起浮華，以平實聲線唱出低谷心聲，歌曲上架11日點擊率逼近4萬5千次。他之後再與洪仔推出另一首合唱歌《沉浸式戀愛》，為全面復出樂壇鋪路；可惜現時再被老婆的「爆窮」宣言瘋狂搶Fo，復出之路難關重重。

早前Steven生日，獲邀請全家食鐵板燒。（IG@stevencheung）

企圖以歌聲洗底求翻身！（《改過自新》MV）

Steven再以組合形式出現，找來網台主持洪仔（M.Yoda）及淦泉（G.Yaki）深情合唱。（《改過自新》MV）

再出新歌。（《沉浸式戀愛》MV）