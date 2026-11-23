現年68歲的「三哥」苗僑偉，向來是圈中公認的型男代表，多年來保持高顏值和凍齡外型，即使近年處於減產狀態，依然對自己要求極高，嚴格管理身形，保持一副Fit爆Body，狀態完全不輸時下年輕一輩男星，更被網民封為「中佬天花板」。近日，有網民在旺角街頭野生捕獲三哥，其低調卻難掩星味的型格造型，隨即在網上引起熱議。

「三哥」苗僑偉多年來保持高顏值和凍齡外型，被網民封為「中佬天花板」。（資料圖片）

苗僑偉早前現身武漢車展，一身黑西裝搭白波鞋型格登場，狀態極佳！（小紅書照片）

苗僑偉近日出席郭政鴻生日會，兩個好friend喎。（小紅書@郭政鴻）

旺角波鞋街化身「柴可夫」 全黑造型難掩男神魅力

日前，有網民於社交平台小紅書分享在旺角波鞋街偶遇三哥的相片，並興奮寫道：「偶遇三哥，在旺角路邊停了輛車，看了一眼是三哥，在等他的太太，真人好帥，在香港真的隨時能看到明星」。從網民上載的相片可見，三哥當時正坐在一輛白色電動車的駕駛座上，將車停泊在路邊耐心等候愛妻戚美珍（三嫂）。

苗僑偉在波鞋街被網民野生捕獲。（小紅書截圖）

網民激讚三哥真人很帥。（小紅書截圖）

雖然三哥當日打扮相當低調，頭戴黑色Cap帽、架上黑超，並身穿黑色上衣，一身「All Black」造型示人，但依然「型到爆裂」。儘管已年近70歲，但從側面看過去，三哥的輪廓依然深邃分明，下顎線緊緻，完全沒有半點老態或中年發福的跡象，舉手投足間散發著成熟男人的獨特魅力，在街頭顯得格外搶眼。今次三哥特地駕車接載太太到旺角購物，自己則甘願化身「柴可夫」在車內靜靜等候，盡顯體貼溫柔的「愛老公」本色，令不少網民大呼羨慕，同時也被三哥的凍齡狀態折服，大讚他：「帥慘了」。

苗僑偉是不少女士心目中的男神。（IG圖片）

苗僑偉早前去打保齡球時，偶遇譚詠麟和鄭則仕。（微博照片）

三哥近年積極健身，保持身型。（小紅書截圖）

與戚美珍結婚36年恩愛如昔

苗僑偉與三嫂戚美珍結婚至今36年依然非常恩愛，兩人同是藝員訓練班出身，1982年合作拍攝劇集《飛越十八層》時而結緣，更因而日久生情，不過初初他們只是發展地下情，但二人的戀情最終曝光。在外界看來高大英俊的苗僑偉與樣貌出眾的戚美珍十分合襯，但其實兩人性格很不一樣，苗僑偉慢條斯理，而戚美珍就好急躁，當時年少氣盛的他們經常嗌交，互不相讓，甚至分手收場。

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍因1982年合作劇集《飛越十八層》相識繼而相戀 (《絕代雙驕》劇照)

苗僑偉非常重視家庭。（苗僑偉微博）

分手後兩人依然保持聯絡，最後在苗僑偉的追求下，兩人終於復合，苗僑偉曾在接受訪問時透露與出名刁蠻的三嫂曾分手多次：「我哋兩個成日都會嘈交，大家都唔睇好我哋呢段戀情，正因為咁，我決心要將佢收服，每次分手之後都會復合，拍拖嗰段日子就好似八年抗戰咁。」雖然兩人爭吵不斷，但苗僑偉一定會主動氹對方：「由我哋拍拖開始，『退一步海闊天空』呢7個字已經深深印咗喺我嘅腦海入面，經常會用到。好在三嫂嘅脾氣嚟得好爆，都走得好爽，其實好易氹。」

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍是圈中的模範夫婦。 (WeareMiu苗僑偉戚美珍@微博)

結婚多年依然恩愛。 (WeareMiu苗僑偉戚美珍@微博)

苗僑偉與戚美珍在1990年公開婚訊，兩人結婚至今恩愛如昔，苗僑偉更不時發表浪漫宣言：「我在外面打拼，很累、很冷，謝謝老婆陪我度過每一個寒冬。」更時刻維護太太：「每個人也會變老，樣貌亦然，做男人便需要學會承擔責任，妻子與我相伴多年，當然不可以因樣貌或身型而拋棄對方，與對方結婚時便是一個承諾，我和妻子經歷很多的風浪，我也一定會照顧她一生一世。」苗僑偉對戚美珍由始至終都非常專一，結婚多年零緋聞，絕對是圈中的模範夫妻！

苗僑偉（三哥）近年減產，不時與三嫂戚美珍到加拿大探望一對仔女，並長留當地享受人生，兩公婆去到邊都形影不離。（IG@murphymiu）