現年34歲的「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師老公盛勁為（Keith）於2025年3月誕下愛子，囝囝現時約1歲8個月大。昨晚Louisa似乎暫時拋低囝囝，與老公享受二人世界，盛裝出席晚宴。產後極速修身的她更罕有大解放，以極度性感的打扮示人，惹火程度辣㷫全網，連老公都忍不住公開冧爆讚賞！

夫妻放閃。（IG@louisa_mak）

麥明詩一家三口。（IG@louisa_mak）

暫撇囝囝赴宴 激罕中門大開

Louisa今日（22日）在IG分享兩張照片，簡單一句寫道：「About last night 💃」。相片可見，她身穿一件銀灰色亮片繞頸晚裝，設計極具視覺衝擊力。晚裝胸前採用「中門大開」的超性感剪裁，一路延伸至腹部，令其豐滿上圍若隱若現，完美展現出產後升級的驕人身材，散發出高貴又惹火的女人味。

照片一出，隨即引來大批網民派Like，紛紛驚呼她「靚到發光」、「最美港姐」。就連同為港姐出身的好姊妹朱千雪亦忍不住留言大讚：「Pretty !」，盡顯兩人相交多年的深厚閨密情。

麥明詩產後大解放。（IG@louisa_mak）

中門大開好性感！（IG@louisa_mak）

盛勁為兩字激讚 網民起哄催追B

面對老婆如此性感火辣的打扮，老公盛勁為當然要第一時間留言宣示主權。他在靚相下留下「辣媽」兩個字，字裡行間滿是寵愛與自豪。這句甜到漏的讚賞，隨即引來大批網民起哄，有人更打趣回覆盛勁為：「好快生多個！」，催促兩人趕緊再接再厲，為1歲8個月大的囝囝增添弟妹。

朱千雪留言：「Pretty !」老公盛勁為就冧讚：「辣媽！」（IG@louisa_mak）

網民都覺得好惹火！（IG@louisa_mak）

智慧與美貌並重 轉型商界女強人

Louisa不僅外貌身材出眾，近年更是成功從幕前轉型，進軍商界及教育界。擁有劍橋大學法律系學歷及紐約律師資格的她，淡出演藝圈後，先是加入全球頂尖管理顧問公司麥肯錫擔任商業顧問，其後又出任上市公司傳承教育的非執行董事。網民紛紛大讚她完美兼顧事業與家庭，是智慧與美貌的極致代表。

網民催生第二胎。（IG@louisa_mak）

網民催生第二胎。（IG@louisa_mak）

給予小朋友好多發展空間。（IG@louisa_mak）