香港電訊母公司盈科拓展主席李澤楷近日疑開IG，並分享自己彈結他的片段，不過由於賬戶未有「藍剔」，加上他為人一向低調，因此外界對這個賬戶的真確度仍半信半疑。然而，從賬戶的追蹤名單或可見端倪，目前此賬戶追蹤109人，除了國外財經媒體，還有多名政商界人士，包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩、西九文化區管理局主席陳智思、瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯、Two Sigma亞洲首席執行官林國灃、前財政司司長政治助理羅永聰等，當中幾位都有跟李澤楷「互相追蹤」，令賬戶可信性提升。

李澤楷Ig只follow了The Weeknd及黃宣兩位藝人，另外還有電影和日本語專頁等。（IG@richard380530）

最新一段影片中，李澤楷更大顯身手彈結他，他彈奏的竟是台灣情歌王子周興哲的名曲《你，好不好？》！（IG@ richard380350）

IG的其他生活片中，見李澤楷近日多次彈結他。（IG@ richard380350）

李澤楷追蹤了文化體育及旅遊局局長羅淑佩。

而過往李澤楷曾與圈中女藝人交往及傳緋聞，但翻查其IG，目前只追蹤了兩位藝人，而且皆是男性，分別是早前來港開騷令《季候風》翻Hit的《The Weeknd》，以及台灣歌手黃宣，但暫無香港藝人，包括旗下的任何一位MakerVille藝人都不見「上榜」。李澤楷近日熱衷彈結他，而從其追蹤名單亦發現了其他嗜好，他追蹤了FOOD LOSS BANK代表取締役社長山田早輝子、日本藝術家服部今日子、日本街頭攝影師，以及多個日語學習專頁，未知近來是否積極學日文呢？

李澤楷Ig只follow了The Weeknd及黃宣兩位藝人，另外還有電影和日本語專頁等。（IG@richard380350）

李澤楷追蹤了黃宣。（IG@y3looooo）