時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。



將日曆翻到2008年11月23日，有「最美麗港姐」之稱的香港頂級女星李嘉欣，與中建企業集團主席許世勳之子許晉亨正式拉埋天窗。這場備受全城矚目的豪門聯婚，並沒有選擇在傳統的五星級酒店大排筵席，而是選址於許氏家族位於石澳大浪灣道的超級豪宅內閉門舉行。這場估計總花費高達一億港元的「世紀婚禮」，不僅盡顯頂級豪門的奢華氣派，亦標誌著這位緋聞不斷的大美人最終如願嫁入豪門，成為香港娛樂圈及社交圈的歷史性經典時刻。

李嘉欣跟老公許晉亨。（梁碧玲攝）

石澳七億大宅閉門行禮

為了保持私密與盡顯家族氣派，許晉亨與李嘉欣的婚禮選址於許家位於石澳大浪灣道10號、當時估值高達七億港元的超級大宅內舉行。大宅臨海而建，佔地廣闊，為了迎接這場世紀婚事，大宅花園經過精心佈置，並特別從荷蘭空運了大量頂級鮮花如白玫瑰及畫眉等作裝飾，將現場打造成充滿歐洲宮廷浪漫氣息的戶外庭園。由於大宅保安森嚴，婚禮採取完全閉門形式進行，僅邀請了約五十位至親好友出席見證，包括許氏家族成員及女方親友。

李嘉欣與老公許晉亨十分恩愛。(ig圖片)

位於石澳的許家大宅，據知百億富豪許世勳在上世紀七十年代買入石澳大浪灣道10號大宅，佔地面積達87,150呎，大宅樓面8,805呎，大宅背山面海，周邊被樹林包圍，私隱度極高。曾為本港十大豪宅之一的許家石澳大宅早在十幾年前市值已達7億，曾有報道指估計現時已升值至約14億，加上石澳道一帶成為華人富豪聚居地，許氏大宅更被市場視為「無價之寶」。

大宅背山面海。（IG圖片）

億元奢華行頭與八卡巨鑽

這場婚禮被傳媒形容為花費近一億港元打造，女主角李嘉欣當日的行頭更是極盡奢華。她在婚禮上換了多套價值不菲的禮服，當中包括由義大利著名婚紗品牌 Bellantuono 專屬訂製的純白手工婚紗，以及 Valentino 的晚裝。而最受矚目的，莫過於許晉亨為愛妻送上的結婚鑽戒——一枚重達八卡、估值高達半億港元的枕形巨型鑽石戒指，加上她當日佩戴的其餘鑽飾，整身行頭閃耀奪目，完美展現了頂級豪門新抱的貴氣。

李嘉欣自從2008年嫁給富商許晉亨，成為豪門少奶奶後，已經逐漸淡出娛樂圈。（微博：@李嘉欣Michele）

過百傳媒死守與高明公關手腕

雖然婚禮屬私人閉門性質，但作為全港最高知名度女星與頂級富豪的結合，當日大浪灣道大宅外聚集了過百家中外傳媒日夜死守，更出動吊臂車試圖從高空拍攝大宅內的情形，場面極度墟冚。面對龐大的傳媒陣容，許家展現了極高明的公關手腕。他們不僅安排專人為在場苦候的記者派發飯盒及飲品，更向每位記者送上班有兩人英文名縮寫「JM」（Julian & Michele）的紫色精美禮盒（內含頂級朱古力及馬卡龍）。

李嘉欣與許晉亨於2008年結婚。(李嘉欣ig)

兜轉多年終成豪門少奶

這場世紀婚禮不僅是一場奢華的盛宴，更是李嘉欣情路上的最終章。自1988年奪得香港小姐冠軍以來，李嘉欣身邊一直不乏非富則貴的追求者，其過去與富商劉鑾雄等人的感情瓜葛亦曾是全城焦點。而許晉亨在此之前亦曾與澳門賭王千金何超瓊有過一段婚姻。兩人在經歷多段感情兜轉後走在一起，並於2008年正式修成正果。這場婚禮徹底奠定了李嘉欣的豪門闊太地位，婚後兩人育有一子，多年來經常在社交平台公開放閃，成為香港上流社會中備受關注的模範夫妻。