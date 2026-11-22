憑藉《東張西望》成功入屋的俞可程（Kanis），憑甜美外貌及傲人身材獲封為新一代「東張女神」，近年備受無綫力捧，有指原定在台慶上有份表演。然而，自《香港01》獨家爆疑與TVB綜藝科高級導演、負責《魔音女團》的鄭韜畧（Marcus）在街頭舉止親暱、當街親熱的畫面後，事件在網上引發熱議，亦令其女神形象大受考驗。

由於Kanis在節目中一直大賣「單身人設」，緋聞曝光後她突然全面缺席《萬千星輝賀台慶》，連原本有份演出的環節亦被抽起，一度惹來觸怒高層「被雪藏」的疑雲。不過最新消息指，Kanis已經火速復工！

外界盛傳她有份參與的戀愛真人騷《女神配對計劃2》亦受牽連。（IG@kanissyu）

俞可程近日捲入秘戀導演風波。（受訪者提供）

火速復工拍《東張》 破雪藏傳聞

有消息指，Kanis未有因為今次講大話風波而全面停工。今日（22日）她已經正式復工，如常出外景為《東張西望》進行拍攝，看來其主持工作暫時未受緋聞是非影響，打破被公司雪藏的傳聞。

有消息指，俞可程已復出拍《東張西望》。（IG@kanissyu）

阿Bob揭缺席台慶內幕：唔想騎劫焦點

至於身為《女神2》「金牌媒人」的主持林盛斌（阿Bob），日前出席慈善晚宴時就為事件解畫。他透露私下已透過短訊與Kanis聯絡，並澄清對方缺席台慶並非為了逃避，而是深知自己正處於風口浪尖，不希望相關負面報道騎劫了台慶的焦點。阿Bob更預告，Kanis已向他表明將於兩、三日內親自現身，向大眾交代事件來龍去脈。

林盛斌爆俞可程將於日內現身交代。（盧振輝攝）