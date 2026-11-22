「Gen Z女神」劉穎鏇（Tiffany）日前於昂坪市集出席粉絲見面會，吸引大批Fans撐場，場面熱鬧！在社交網站坐擁近60萬Followers的Tiffany，早前在《903 AllStar籃球賽》憑超班籃球技術一夜爆紅，比賽片段在各大社交平台瘋傳，網民洗版式大讚Tiffany是「新一代籃球女神」，不但擁有176cm高挑身材、樣子甜美，學歷與顏值同樣高企，人氣飆升，榮登「IG十大人氣GenZ女星」榜首！活動期間，Tiffany亦大晒籃球技術，即場示範插花與轉波，動作絲滑零瑕疵，而且成功轉波超過20秒，令現場掌聲如雷，紛紛高呼：「好波！」

「Gen Z女神」劉穎鏇（Tiffany）日前於昂坪市集出席粉絲見面。(公關提供)

劉穎鏇於昂坪市集出席粉絲見面。(公關提供)

欣賞昂坪行山徑風光如畫 行山用品專賣店方便補給

Tiffany表示行山對鍛鍊體能的幫助甚大，令自己可以在籃球場上保持爆發力，不斷上籃、搶籃板與射三分波！她說：「自己一直喜歡行山及做其他帶氧運動，增進心肺功能與腿部肌力，體能好，籃球場上自然得心應手啦！」Tiffany大讚行山可以欣賞沿途美景，強身健體之餘又能「讓眼睛去旅行」，一舉兩得！她說：「今日行了昂坪觀景台行山徑，搭配纜車來回可以飽覽大嶼山的壯麗風景，天壇大佛、昂坪市集、港珠澳大橋等美景盡收眼底。最重要是此路線難度較低，距離昂坪市集只需15分鐘，男女老幼均可以輕鬆挑戰，行完山又可以到昂坪市集吃飯休息，放鬆身心！」Tiffany又大讚昂坪市集的行山用品專賣店「港野倉庫」包羅萬有，最適合大家上山前補給必需品，更幽默表示大家只要「帶個人嚟就得」！

劉穎鏇大讚行山可以欣賞沿途美景，強身健體之餘又能「讓眼睛去旅行」。(公關提供)

為了表揚Tiffany成功挑戰昂坪觀景台行山徑，昂坪360纜車營運總管王永耀先生即場頒發「昂坪行山探索遊」獎牌，以感謝Tiffany以身作則，鼓勵大家行山做運動！其後Tiffany邀請3位幸運Fans上台玩互動小遊戲，由Tiffany擔任教練，指揮Fans們輪流用左右手拍波，最後結果當然是「打和」，齊齊獲得Tiffany親筆簽名的波衫，以及跟女神合照的珍貴機會，活動在熱鬧又溫馨的氣氛下完結！

劉穎鏇成功挑戰昂坪觀景台行山徑。(公關提供)

昂坪360纜車營運總管王永耀先生即場頒發「昂坪行山探索遊」獎牌予劉穎鏇。(公關提供)

劉穎鏇指揮Fans們輪流用左右手拍波。(公關提供)

自認與昂坪360有緣 望聖誕帶父母到巿集打卡

Tiffany受訪時表示，對於首次與昂坪360合作感到十分榮幸，更笑言自己與纜車相當有緣：「當年參加港姐時我只有19歲，來港後第一件事就是想好好認識香港，於是親友二話不說便帶我去搭昂坪360和參觀天壇大佛。入行後工作繁忙，我有時也會坐纜車到昂坪行山，呼吸新鮮空氣。我個人首推全景纜車，除了能360度飽覽大嶼山美景，更能在車程中順道放空一下，紓緩生活壓力。適逢聖誕節將至，這次昂坪有不少打卡場景，不但充滿聖誕氣氛，更極具港式風味；尤其是超過6米高的『巨型風車聖誕打卡裝置』超級可愛，之後一定會再帶父母來打卡兼行山呢！」

劉穎鏇零死角地靚。(公關提供)

劉穎鏇笑言自己與纜車相當有緣。(公關提供)

感激網友愛戴謙稱「女神未滿」 專注事業未有「婚數」

對於榮升「新一代籃球女神」，Tiffany感謝一眾網友支持，又謙稱自己與女神一詞相距甚遠，只是一個熱愛打籃球的鄰家女孩，更大方分享擇偶條件。她說：「我從小到大都喜歡打籃球，一來可以強身健體，二來可以磨練毅力，所以志同道合的男生當然會加分，始終要有共同興趣才能一起走更長遠的路。若然是熱愛打籃球及行山的『運動型』男生更會雙重加分，可以跟另一半一邊行山一邊談心，陪著你走的感覺，加上昂坪的醉人日落美景，十足十偶像劇一樣充滿粉紅泡泡，超級浪漫呢！不過現在正值事業衝刺期，還有很多角色想挑戰，追求者可能要多加耐性，讓我先專注事業吧！」

「籃球女神」劉穎鏇。(公關提供)

「籃球女神」劉穎鏇謙稱自己與女神一詞相距甚遠。(公關提供)