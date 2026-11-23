陳煒於前日（21日）迎來53歲生日，適逢今年亦是她入行30周年，一班粉絲特別在旺角、尖沙咀及銅鑼灣三區鬧市租下大型戶外LED屏幕應援，循環播放她過去多部經典劇集的演出片段，排場絕不輸時下年輕偶像！陳煒當日親自走訪三區打卡，與現場粉絲合照及自拍，直言「絕對是人生中一次難忘嘅生日」，但對於粉絲在鬧市為她唱生日歌，她就笑言：「搞到我很尷尬，但亦好感動。」

陳煒於前日（21日）迎來53歲生日，適逢今年亦是她入行30周年，一班粉絲特別在旺角、尖沙咀及銅鑼灣三區鬧市租下大型戶外LED屏幕應援，循環播放她過去多部經典劇集的演出片段，排場絕不輸時下年輕偶像！（IG@alicechanwai）

陳煒當日親自走訪三區打卡。（IG@alicechanwai）

陳煒當日親自走訪三區打卡，與現場粉絲合照及自拍，直言「絕對是人生中一次難忘嘅生日」。（IG@alicechanwai）

親自巡遊旺角尖沙咀銅鑼灣打卡 粉絲高舉「煒」字牌唱生日歌

大型街頭屏幕應援過往多見於年輕偶像，但入行30周年的陳煒，今年生日同樣享有偶像級待遇！從她在Instagram上載的短片可見，旺角、尖沙咀及銅鑼灣的大屏幕均播放她的生日應援廣告，畫面印有「入行三十載 幕幕盛放」、「『煒』你奔赴」、「宇宙盡頭 有你就夠」及「入行三十載 1996-2026 陳煒 HAPPY BIRTHDAY」等字句。陳煒當日手持寫有「HAPPY BIRTHDAY」的蛋糕氣球逐一到三區屏幕前留影，大批粉絲帶備「煒」字應援牌到場守候，陳煒不但與粉絲握手、比心心合照，更親自拿起手機與眾人自拍；一班粉絲亦在銅鑼灣街頭齊聲大唱生日歌為她祝壽，場面熱鬧。

陳煒享有偶像級待遇！（IG@alicechanwai）

尖沙咀及銅鑼灣的大屏幕均播放她的生日應援廣告，畫面印有「入行三十載 幕幕盛放」、「『煒』你奔赴」等字句。（IG@alicechanwai）

屏幕上亦循環播放多個陳煒經典角色。（IG@alicechanwai）

陳煒當日手持寫有「HAPPY BIRTHDAY」的蛋糕氣球逐一到三區屏幕前留影。（IG@alicechanwai）

大批粉絲帶備「煒」字應援牌到場守候，陳煒不但與粉絲握手、比心心合照，更親自拿起手機與眾人自拍。（IG@alicechanwai）

感謝國內國外粉絲飛港快閃 笑言鬧市唱生日歌好尷尬

事後陳煒在社交平台發文寫下生日感言，坦言被粉絲在鬧市高歌的舉動弄得既尷尬又感動，同時感謝專誠從外地飛抵香港的粉絲：「昨天絕對是人生中一次難忘嘅生日，感謝粉絲破費投了旺角、尖沙咀、銅鑼灣三個大屏幕為我祝壽🙏🏻🙏🏻🙏🏻fans們大大聲在鬧市唱生日歌，搞到我很尷尬，但亦好感動，更加要感謝專誠從馬來西亞、杭州、上海等地的粉絲飛來同我一起快閃打卡過生日🎂🎂🎂還有感謝各位朋友給我的祝福，全部收到晒，I love you all🩷🩷🩷」

陳煒發文分享感受：「昨天絕對是人生中一次難忘嘅生日。感謝粉絲破費投了旺角、尖沙咀、銅鑼灣三個大屏幕為我祝壽🙏🏻🙏🏻🙏🏻」她尤其感謝專誠從馬來西亞、杭州、上海等地的粉絲飛來一起快閃打卡過生日。（IG@alicechanwai）