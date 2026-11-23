金馬獎2026｜袁澧林早在日本打響名堂 曾獲封頂級模特今榮膺影后
撰文：崔力生
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現年33歲的袁澧林（Angela）近年積極轉型，由早年文青形象的模特兒轉型為實力女演員，在今屆金馬獎中，更憑藉電影《第四幕》勇奪「最佳女主角」，榮膺「金馬影后」。
紅到日本獲當地媒體封「頂級模特」
事實上，袁澧林的氣質與可塑性早已衝出香港，與日本淵源甚深。早在出道初期，她便獲得日本知名攝影大師川島小鳥青睞，參與其在香港取景的寫真集拍攝，更擔任日本搖滾樂隊銀杏BOYZ的唱片封面主角，成功打開日本市場的知名度。
除了平面作品，袁澧林亦曾與日本男神小田切讓合作主演電影《白色女孩》。至3年前，她更獲邀擔任日本創作歌手Vaundy歌曲《Tokimeki》的MV女主角，該MV至今已在網上累積超過3,000萬次觀看，讓更多日本年輕樂迷認識這位來自香港的女演員。
《窄路微塵》赴日宣傳獲日媒追訪 大批日本影迷排隊索簽名
前幾年，袁澧林帶著電影《窄路微塵》親赴日本進行宣傳，接受了朝早新聞、週刊文春、GLOW ONLINE等多間日本傳媒訪問，足見當地媒體對她的重視。而《窄路微塵》的日文譯名原來是《星くずの片隅で》，她分享自己的角色之餘，亦提到自己很努力突破界限。當時更有一大批日本影迷排住隊找她簽名，可見她在當地相當受歡迎。