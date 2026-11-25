入行17年的孖生兄弟周志文（Adrian）與周志康（Daniel），將於11月28日舉行二人入行以來首個雙人演唱會《周志文X 周志康兄弟•無雙演唱會》。從當年參加《超級巨聲》入行至今，兩兄弟在演藝路上經歷過各自發展，亦一同走過行業的高低起伏。早前二人接受《香港01》專訪，罕有剖白近年面對的經濟壓力與收入減少的困境。

周志文（Adrian）與周志康（Daniel）將於11月28日舉行二人入行以來首個雙人演唱會。(胡凱欣 攝)

《周志文X 周志康兄弟•無雙演唱會》。

周志文坦言曾北上發展卻因片酬未到手而積蓄見底，要開口向細佬借數千元租屋度難關，留港發展的周志康雖在無綫（TVB）一直有糧出，但為人父後開支大增，面對工作量減少與養家重擔，不惜主動敲監製門演「無對白」角色，更甘願搭巴士節衣縮食。

周志文坦言曾北上發展卻因片酬未到手而積蓄見底，要開口向細佬借數千元租屋度難關。(胡凱欣 攝)

周志文北上積蓄見底 致電細佬借3000蚊租細房兼健身

離開TVB後，周志文曾北上內地尋找機會，但看似風光的背後，其實藏著不為人知的辛酸。被問到曾否經歷收入減少甚至「唔夠錢使」的階段，周志文直認不諱，並憶述身當年隻到北京工作時最拮据的一段日子。他表示，內地拍劇的出糧模式往往並非即時結算，多數要等到煞科或工作完成後才會發放一期款項。當時他身在北京，雖然已接下後續工作，但新工作未出糧，舊工作的款項又未到手，頓時陷入財政真空期。

周志文曾「唔夠錢使」。(胡凱欣 攝)

「嗰時好拮据，呢個時候就知道兄弟嘅好，就打畀阿康。」周志文笑言，當時向細佬求助的銀碼並不多，大約三、四千元左右：「我又唔係諗住租好長，搵咗個細細嘅apartment租咗一個月先。我話：『阿康，過住3000蚊嚟先，等我租一個月先。』」有了這筆應急錢，他才得以在北京有個落腳處，解決三餐溫飽，但他有點小要求：「起碼都join到一間Gym，我可以每日做到運動，可以健到身，keep住一個好嘅狀態。」幸好一個月後其他款項陸續到位，才令他度過難關。

周志文曾致電細佬借3000蚊租細房。(胡凱欣 攝)

被問到當時是否已到積蓄見底的地步，周志文大方承認：「梗係啦！」他解釋當時正值疫情，工作不多，商演更是近乎歸零，大家連聚會都少，那段時間的確相當緊絀，真正體會到甚麼是「睇餸食飯」。除了細佬之外，他並未向其他人借錢。他亦深知當時周志康並非十分富裕，但兩兄弟從小並非出身於無憂無慮的富裕家庭，只是機緣巧合入行尋找生存空間，幸好二人性格樂觀積極。他坦言，當時不少人可能會選擇買張機票返港再算，但眼見當時香港市道同樣欠佳，內地起碼「未到發達，但又餓你唔死」，於是決定咬緊牙關撐下去。後來回港後，他除了演藝工作外，亦慢慢發掘到商業相關的新方向，並感恩沿途遇到不少伯樂和朋友施以援手。

周志文大方承認積蓄見底。(胡凱欣 攝)

周志康為養家敲監製門演「無對白」角色

相比哥哥出外闖蕩，一直留守TVB的周志康看似有一份穩定糧出，但他坦言成為人父後，肩上的擔子截然不同，事事都要以經濟為考量，需要照顧小朋友及家人。他慶幸在TVB一直有糧出，加上自己「乜都願意去做」，由唱歌、拍劇到自認口才不算好的主持工作都一一接下，將其視為「打機升呢」，為自己累積不同技能。

周志康坦言成為人父後，肩上的擔子截然不同。(胡凱欣 攝)

然而，隨著大環境轉變，當他察覺自己的工作量開始減少時，便意識到不能再坐以待斃，於是鼓起勇氣主動敲監製房門爭取拍劇機會。他憶述，監製曾給他一些「冇乜對白、冇乜發揮」但出鏡次數多的角色，若是年輕時的自己，或許會因覺得沒發揮而推卻，但當了爸爸後心態徹底改變：「我以前冇做過冇對白嘅角色喎，而家可以做冇對白嘅角色，都係一個挑戰啦！你點樣喺後面淨係經過都有戲做到出嚟，淨係喺度執文件嘅時候，都畀人覺得你係個角色，都係表演嚟㗎嘛。」

周志康意識到不能再坐以待斃。(胡凱欣 攝)

這份專業態度最終亦被看見，周志康分享了一段難忘的經歷：有次拍攝時，一位不認識他的新副導演（PA）竟向導演大讚「喂呢個好戲喎」，導演隨即回應：「梗係啦，阿康嚟㗎喎。」這句說話令他大受鼓舞，明白自己多年來累積的實力沒有白費。他認為所謂低潮，往往取決於自己的心態與擺位：「就算我覺得係做緊豬頭骨，我都要咬條靚骨畀你睇。」他亦感慨，以前20歲出頭恃住年輕，加上當年電視城興盛得誇張，幾間廠每日「嘭嘭聲」開工，連藝訓班同學都日接幾組戲，收入可觀。如今受經濟大環境影響，不少身邊朋友已因「新陳代謝」或人生考量而離行，自己能捱過這一關，走到《中年好聲音4》再被觀眾認識，甚至開到演唱會，實在非常幸運。

周志康這份專業態度最終亦被看見。(胡凱欣 攝)

留港育兒開支大曾月入一兩萬 靠做Agent幫補兼搭巴士節儉度日

雖然在TVB一直有底薪，但周志康直認工作量直接影響收入，在參加《中年好聲音4》前的幾年，經濟上確實承受過一定壓力。幸好在幕前收入開始減少之際，周志康機緣巧合下接觸到類似經理人（Agent）的工作，幫忙接洽商演及安排歌手演出。這份副業不僅為他帶來額外收入，更讓他可以帶著身邊朋友一起表演唱歌，成為困境中的一大契機，至今仍間中會有這類合作機會。

周志康經濟上確實承受過一定壓力。(胡凱欣 攝)

當被問及他的壓力是否不及哥哥時，兩兄弟異口同聲否認，周志文更即時幫口道：「我自己照顧自己，佢照顧幾個喎！」周志康亦無奈苦笑，坦言在香港養育小朋友的基本開支龐大，「唔係一兩萬嘅事，但有時出糧就一兩萬㗎嘛，所以你就要再努力啲囉。」

當被問及他的壓力是否不及哥哥時，兩兄弟異口同聲否認。(胡凱欣 攝)

在日常生活中，周志康亦選擇以節儉應對開支壓力。他透露家中由太太負責揸車，方便接送小朋友出入，而自己則選擇搭巴士代步：「我自己係一個願意節儉嘅人，冇乜消費慾，我最強嘅消費慾已經係食嘢同埋買嘢畀自己嘅小朋友。」雖然降低了個人生活品質，但他毫不介意，認為自己的快樂並非源於物質享受，而是看到小朋友開心成長及身邊朋友愈來愈好。至於有否試過山窮水盡需要借錢，周志康表示並不需要，自言理財能力尚算穩健，周志文亦在旁補充，兩兄弟一向都不是「先使未來錢」的人，因此很少令自己陷入借貸度日的境況。

兩兄弟一向都不是「先使未來錢」的人，因此很少令自己陷入借貸度日的境況。(胡凱欣 攝)

場地提供：大名娛樂

