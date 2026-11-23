現年42歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），2024年宣布與年輕10年的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚，更雙喜臨門，2025年1月迎來女兒高子琳（Liona），一家三口幸福美滿。早前高鈞賢透露進軍餐飲業在內地做「小老闆」，在工作忙到不可開交之際，依然抽時間與太太慶祝結婚兩周年紀念日，更從內地買花返港，再於中環鬧市捧著巨型花束遊走，只為太太能在餐廳打卡，寵妻舉動引發網民熱議。

高鈞賢（Matthew）在2024年宣布與年輕10年的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚。（IG@mattkobe）

溫馨！（IG@mattkobe）

高鈞賢榮升老闆指餐飲業好困身

高鈞賢上月已分享慶祝結婚兩周年的照片，前日（21日）再於社交平台曬出結婚兩周年的甜蜜Vlog，公開為愛妻共度浪漫周年紀念的準備功夫。片中他指最近因為忙於打理餐廳，並表示「做餐飲業真係好困身」，但身為小老闆無懼艱辛，希望能將店舖愈做愈好。

高鈞賢上月已分享慶祝結婚兩周年的照片，前日（21日）再於社交平台曬出結婚兩周年的甜蜜Vlog，公開為愛妻共度浪漫周年紀念的準備功夫。（小紅書）

高鈞賢準備好巨型花束，由深圳趕回香港跟太太吃晚飯。（小紅書）

高鈞賢無懼尷尬鬧市捧巨型花束

高鈞賢完成當日工作後，立即趕回深圳的住所梳洗及悉心打扮，然後趕回香港跟太太吃晚飯，期間可見高鈞賢已經準備好粉紅色的巨型花束。鏡頭一轉，從內地返港的高鈞賢親自駕車接送太太，愛妻甜蜜憶起兩人的相識經過，並感嘆兩人緣妙不可言：「我記得第一次同你食飯嘅時候，就係我剛剛搬入去新屋嘅第一日，然後就遇上咗你。」抵達中環後，高鈞賢在鬧市街頭無懼尷尬捧著巨型花束，原來為的只是讓愛妻能在餐廳打卡。

愛妻在車內甜蜜憶起兩人的相識經過，並感嘆兩人緣妙不可言。（小紅書）

高鈞賢無懼尷尬鬧市捧巨型花束。（小紅書）

高鈞賢面上帶著尷尬笑容。（小紅書）

搞大龍鳳只為愛妻能在餐廳打卡。（小紅書）

深情咀嘴放閃

兩人當晚到訪了米芝蓮星級法國餐廳，愛妻拎住花束大擺「甫士」打卡，入到餐廳後繼續狂影，可謂儀式感十足。在充滿浪漫的氛圍和美食當前，高鈞賢與太太拿著有「Happy 2nd Anniversary」的心意卡甜蜜合照，又深情咀嘴放閃。有大批網民看到後都留言送上祝福，更指兩人已經有老夫老妻的感覺，並祝兩人要繼續幸福下去。

甜蜜放閃！（小紅書）