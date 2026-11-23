容祖兒（Joey）啟德演唱會再創紀錄！由英皇娛樂主辦的《保誠保險呈獻 AURA 容祖兒演唱會》，繼早前五場門票全部於開售半小時內火速售罄後，歌迷不斷敲碗要求再加場！主辦單位今日（23日）正式宣布，終極加開2027年1月20日一場，令演出總場數增至六場，正式成為啟德主場館單次開最多場次的歌手，打破場館紀錄！終極加場門票將於11月25日（星期三）中午12時公開發售，尚未成功搶飛的歌迷，記得把握最後機會！

容祖兒（Joey）啟德演唱會再創紀錄！由英皇娛樂主辦的《保誠保險呈獻 AURA 容祖兒演唱會》，繼早前五場門票全部於開售半小時內火速售罄後，歌迷不斷敲碗要求再加場！主辦單位今日（23日）正式宣布，終極加開2027年1月20日一場，令演出總場數增至六場。（IG圖片）

終極加開1月20日場次

相隔逾七年再於香港舉行大型個人演唱會，祖兒首次挑戰啟德主場館，反應超級熱烈！由最初宣布兩場、未開售已率先加場，到三場門票半小時售罄，再追加兩場，同樣半小時全數賣光，五場門票依然供不應求。眼見大批歌迷仍未能成功購票，經過主辦單位及製作團隊努力協調，終於落實終極加開1月20日一場，六場演出分別於1月18、19、20、22、23及24日舉行，寫下啟德主場館單次開最多場次的歌手新紀錄！

今次《AURA TOUR》不單是祖兒闊別多年再踏香港大型個唱舞台，更是她演藝事業另一重要里程碑。對演出要求一向極高的祖兒，早已全情投入備戰，務求為歌迷呈獻一個與別不同的容祖兒。

祖兒首次挑戰啟德主場館，反應超級熱烈！（大會提供）

聯手國際舞台大師Es Devlin 專程飛倫敦訂製戰衣

祖兒再度邀得國際著名舞台設計大師Es Devlin合作。這位享譽國際的舞台設計天后，擅長將建築、藝術、光影及舞台空間融為一體，今次再與祖兒聯手，令人期待她們將如何把《AURA》的概念帶到啟德主場館，呈現前所未見的舞台效果。舞台之外，祖兒對演出服裝同樣一絲不苟。她日前更專程飛往倫敦，為演唱會進行私人訂製服裝的度身及試身工作。從舞台設計、服裝造型、歌單到每個表演細節，祖兒與製作團隊正密鑼緊鼓籌備，希望讓觀眾走進一個只屬於《AURA》的音樂世界。

演唱會連創佳績之際，祖兒近日亦傳來另一喜訊！在《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，祖兒成功進入「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」最後五強。（大會提供）

第19度打入叱咤我最喜愛女歌手五強

演唱會連創佳績之際，祖兒近日亦傳來另一喜訊！在《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，祖兒成功進入「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」最後五強，更是歷來第19次打入五強，足見多年來依然深受樂迷愛戴。演唱會門票接連售罄，叱咤再獲歌迷投票支持，對祖兒而言無疑是雙重鼓舞。