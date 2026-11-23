入行逾30年的古天樂向來感情生活低調，早前卻突然傳出「疑似隱婚生子」的傳聞，更被指「古嫂」是息影女星林淑茵，惟傳聞未獲證實。另一邊廂，古仔入行以來唯一公開承認過的前女友、現年50歲的黃𨥈瑩，退出演藝圈多年後一直神隱，近日卻罕有現身圈中人聚會，其凍齡美貌更令人驚嘆！

黃𨥈瑩在1994年參選港姐奪得「最上鏡小姐」後入行。（電視截圖）

黃𨥈瑩在1994年參選港姐奪得「最上鏡小姐」後入行。（電視截圖）

黃𨥈瑩離開娛樂圈多年。（微博@黃金己瑩natalie）

黃𨥈瑩激罕現身 50歲狀態極佳

前無綫藝人羅泳嫻日前在社交平台分享了一張飯局大合照，並興奮寫道：「見老友，好開心！」相中除了有幕後人員，最令人眼前一亮的，絕對是神隱多時的黃𨥈瑩，以及專程從加拿大返港的1996年港姐季軍袁彩雲。

從合照可見，一行8人於戶外餐廳開心聚餐。身穿黑色上衣的黃𨥈瑩雖然已踏入半百之齡，但狀態極好。她留著一頭標誌性的黑色長髮，皮膚依然白皙緊緻，歲月似乎沒有在她臉上留下任何痕跡，猶如「食咗防腐劑」一樣。自2011年約滿無綫退圈並轉投美容行業後，黃𨥈瑩似乎更加凍齡有術。

至於身穿藍色無袖上衣的袁彩雲，自2009年出嫁後便隨夫定居加拿大溫哥華過少奶奶生活。今次她抽空返港與昔日好友敘舊，笑容甜美，保養得宜。據知她更計劃開創個人品牌，進軍保健品及化妝品生意。兩大凍齡女神激罕同框，畫面相當吸睛。

黃𨥈瑩、袁彩雲、羅泳嫻相約食飯。（ig@ivalaw）

羅泳嫻指見老友好開心。（ig@ivalaw）

曾對古仔不離不棄 拍拖7年分手

回顧黃𨥈瑩的演藝生涯，她在1994年參選港姐奪得「最上鏡小姐」後入行，首部參演的劇集《餐餐有宋家》便與古天樂擦出愛火。當年古天樂被爆出曾有案底，演藝事業大受打擊，但黃𨥈瑩依然不離不棄，陪伴他走過低谷，更有指她當年為愛情半退出演藝圈。重情義的古仔曾公開承諾：「一生都不讓人傷害她」，可惜這段情維持了7年最終仍是分手收場。

黃𨥈瑩入行後首部參演的劇集就是《餐餐有宋家》，她更因此劇與古天樂擦出愛火。（影片截圖）

可惜兩人拍拖7年分手收場。（影片截圖）

黃𨥈瑩不時出席聚會。（IG@koei_koei）

新相非常年輕！（IG/@ceciliaso666）

曾與前TVB監製潘嘉德、關寶慧、盧宛茵、黃𨥈瑩、黎海珊、蘇恩磁、鍾志光及林秀怡等都有現身。（IG@emilykwanpowai_4544）