現年57歲的藝人陳淽菁（前名陳芷菁）2003年與大律師張錦榮結婚育有一女。近年她淡出幕前專注照顧家庭，默默肩負起照料年邁雙親的沉重擔子。早前陳淽菁透露年過80的媽媽多年來飽受「長短腳」問題折磨，髖關節出現嚴重損耗，要接受開刀手術。雖然手術期間一度被醫生及麻醉師提醒要有心理準備，但陳淽菁昨日（11月22日）宣布好消息，透露媽媽手術成功，她敬佩並稱讚媽媽為「女中豪傑」。

陳淽菁司儀形象入屋。（ATV圖片）

陳淽菁近年淡出幕前。（ATV圖片）

陳淽菁80歲媽媽做手術被提醒有心理準備

陳淽菁昨日撰長文透露媽媽病況。她表示媽媽髖關節問題嚴重，一生坐輪椅或做手術二擇其一，媽媽選擇做手術，而醫生及麻醉師均提醒陳淽菁，由於媽媽年紀老邁，手術後有機會要入深切治療部（ICU），她說：「醫生向媽媽與我說無論手術多有信心，都會因媽媽過 80歲的年紀而有機會進 ICU。媽媽沒有一點恐怕，堅強地點點頭。之後，麻醉師再來找我們解釋流程，然後，與電視劇情節一樣，叫了我出房：『你要有心理準備，媽媽年紀不小，有機會不是做完手術直接回病房，而是去ICU。』我鎮定地表示： 明白！」

陳淽菁。（FB@陳淽菁）

手術期間，陳淽菁擔心不已，一度胃抽筋發冷，「要準備入手術室時，媽媽開始沒有表情了...而我，在手術室外等候兩小時後便開始胃抽筋、想嘔、發冷...心想：醫生不是說手術只是大概個半兩小時嗎？為甚麼媽媽還沒有出來？」4小時後傳來好消息，媽媽完成手術順利回病房，不需入深切治療部，「手術板上顯示：媽媽的名字- 由手術中 變 回病房！」

陳淽菁嘆道，原來做陪伴者要有強大心臟，又激讚媽媽犀利；另外她上載多張媽媽關節X光照，鼓勵患者與照顧者堅強面對，她說：「媽媽，你真的很厲害！這些照片是媽媽容許我公開的，因為她說這是事實，沒有什麼需要隱瞞。我和媽媽都希望藉此日記，鼓勵患者與照顧者，堅強面對前路 我的媽媽就是一位女中豪傑 Mommy, I am so proud of you」。

陳淽菁分享媽媽關節的X光照。（IG@astridtcchan）

陳淽菁分享媽媽關節的X光照。（IG@astridtcchan）

陳淽菁媽媽手術成功。（IG@astridtcchan）

陳淽菁分享陪媽媽做手術的經歷。（IG@astridtcchan）