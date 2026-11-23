近日，TVB小花黃紫恩與藝人劉頌鵬參演了一套短劇，劇情揭露了藝人在鏡頭前後的巨大反差。當中一幕講述劉頌鵬的角色為了爭取成為劇集「男一」（第一男主角），不惜以「陪監製上床」作為交換條件。雖然該短劇僅屬戲劇化創作，但娛樂圈中關於「潛規則」的傳聞一直不絕於耳。事實上，過去有不少中港台藝人曾在公開訪問中，真實披露過業內存在的利益交換與應酬文化。



黃紫恩近日聯同另外幾位男藝人拍攝一條題為「POV. 如果娛樂圈講真話」的影片，分享藝人鏡頭前後「答案不一」的真實一面。（IG@jojotszyan）

外型靚仔四正的劉頌鵬，被問及：「聽講你為咗攞到男主角，同監製上床喎。」（IG@jojotszyan）

答案令人咋舌。（IG@jojotszyan）

拒絕邀約即失機會 楊冪、梁珊親歷其境

在競爭激烈的演藝圈中，拒絕潛規則往往意味著失去工作機會。內地一線花旦楊冪曾在訪談節目中憶述，剛入行時曾有導演以「見面談工作」為由，對她作出潛規則暗示。楊冪當時選擇拒絕，結果第二天原定的角色便直接被劇組替換。

楊冪講潛規則。（網上圖片）

同樣因不願迎合交際文化而影響星途的，還有已故資深演員梁珊（曾效力麗的、TVB及亞視）。她在生前最後接受傳媒獨家專訪時透露，30歲轉戰電視台時，曾有男高層詢問她是否願意「入馬場」及「送禮」。當時她未有理會並拒絕應酬，對方隨即表示：「咁你返話劇組做『阿媽』啦。」最終她因不願妥協，只能專注演繹母親角色。

梁珊（左一）曾在訪問中自爆拒「應酬」有錢人，慘被貶做演「阿媽」角色。（FB@鍾慧冰）

金錢利誘與飯局文化 應采兒、向太堅拒妥協

除了角色威脅，金錢與飯局邀約亦是常見手法。藝人應采兒曾在綜藝節目中分享，18歲在台灣拍攝電影期間，曾有秘書帶著現金到訪其房間，提出「陪老闆一晚」的要求。她當場嚴詞拒絕，事後因受驚過度致電母親痛哭。

應采兒曾在綜藝節目中分享，被「陪老闆一晚」。（節目截圖）

此外，影壇大亨向華強太太陳嵐（向太）亦曾拍片透露，自己20歲時本有機會擔任女主角，但開工首日即同時收到導演及同劇已婚男主角的「飯局邀約」。她當時堅決拒絕並立即辭演，更直言這類潛規則是促使她當年放棄幕前發展的主因。

言語暗示與主動出擊 潛規則不分男女

潛規則的表現形式多樣，且並非單向發生。藝人馮鎵瀠（Naomi）曾於ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》中透露，曾被香港導演要求「食雪條」，言詞間帶有強烈的性暗示與威逼利誘。

另一方面，潛規則亦不限於高層對下屬的壓迫。藝人吳啟華與馬國明曾於訪談節目《Tiger's Talk》中公開爆料，馬國明指曾遇不熟女星主動給房號，吳啟華更稱聽聞有「萬人迷」一線女星向全劇組派房間號碼（吳啟華事後曾澄清此為聽聞之奇聞並致歉），甚至作出主動引誘。

馬國明曾於訪談節目中公開爆料。（節目截圖）

綜合多位藝人的公開說法，電視短劇中的誇張情節並非憑空捏造，而是某程度上反映了演藝圈歷史中確實存在過的複雜交際網絡與不良風氣。