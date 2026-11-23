賈曉晨（JJ）與武打明星樊少皇婚後育有兩女，分別是大女「小飯兜」（兜兜）及細女「小飯團」。近日大女兜兜迎來9歲生日，JJ在社交平台分享多張慶生靚相，沒想到兜兜因為顏值太高，精緻如洋娃娃的樣貌火速在網上引起轟動，相關話題「樊少皇大女兒中基因彩票了」更一舉登上微博熱搜榜！不過面對網民一面倒大讚大女，JJ就親自發聲為細女護航。

賈曉晨與樊少皇育有兩女。（Weibo@JJ賈曉晨）

一家四口。（小紅書@JJ賈曉晨）

一家四口都高顏值。（小紅書@JJ賈曉晨）

大女靚到發光上熱搜 爸爸趕返屋企補祝生日

JJ日前先在小紅書分享了與大女兜兜的慶生合照，並寫道：「兜兜生日快樂🎂寶貝祝你生日快樂❤️開心、順利、幸福永遠陪伴你 愛你」。相中的兜兜擁有白皙肌膚、圓大眼睛與長睫毛，輪廓柔和甜美，完美遺傳媽媽回族美女氣質。

由於正日當天樊少皇因工作關係未能一齊慶祝，及後他特意抽空返家，一家四口齊齊整整再為兜兜補辦生日派對。JJ亦上載了樊少皇與兩名女兒的合照，笑言：「爸爸回來又慶祝了一次」。大女清純脫俗的顏值隨即惹來網民熱議，驚嘆她「中基因彩票」，話題度高企。

小飯兜簡直係顏值天花板。（小紅書@JJ賈曉晨）

大女切蛋糕。（小紅書@JJ賈曉晨）

白到發光。（小紅書@JJ賈曉晨）

一家四口。（小紅書）

+ 2

網民憂二女基因 JJ自爆偏心妹妹

大女靚到上熱搜，有網民就打趣留言：「雖然基因的排列組合是隨機的，但是為什麼永遠是大女兒繼承父母的美貌基因，作為家裡的二女兒我哭了」，更有網民直接問JJ：「這會偏心不？」對此，JJ大方親自回覆網民，為細女「小飯團」說好話：「二女兒繼承了最好的性格，加油」。她更坦言自己其實有點偏心妹妹：「其實我現在有點偏心妹妹，因為妹妹特別特別暖心！愛所有人，情緒價值給得足足的，反而兜兜天天氣死我！」JJ又調侃大女外表乖巧，但性格卻像一隻野猴子，天天欺負妹妹，有時激到她想開口責備，但看到大家都喜歡兜兜，只好忍住脾氣。

兩姊妹常被比較。（小紅書@JJ賈曉晨）

網民憂二女兒被冷落。（小紅書@JJ賈曉晨）

昔日軟萌女不再 樊少皇感觸想喊

對於女兒暴風式成長，JJ亦忍不住慨嘆昔日軟萌乖巧的小女孩已經長大：「讓我也好好感嘆一下，曾經那個又白又軟又可愛又乖的小孩去哪兒了？她爸看完以前的視頻和照片都要哭了‥‥‥乖女兒去哪兒了？」而爸爸樊少皇亦深有同感，在留言區大吐苦水表示：「兜兜小時候很黏我的，現在總是躲着我，我能不哭嗎？可能女孩子長大一點的時候都會對異性有點抗拒，即使自己的爸爸也不例外，相信只是一個階段吧。」言辭間流露出滿滿的父愛與不捨。