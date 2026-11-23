近日網上流傳一段影片，女團IdG Bubbles成員莊嘉詠（Anesa）在一次公開活動的場外，獲粉絲送上遊戲機及實體遊戲大禮，令她當場感動落淚。



粉絲貼心送上《GTA》與PS5主機

影片開始時，一名粉絲率先遞上一盒《Grand Theft Auto VI》（GTA 6）的實體遊戲光碟，莊嘉詠接過後表現驚喜。隨後，該名粉絲詢問她：「Sony冇送比你咩？」莊嘉詠搖頭否認後，粉絲隨即表示：「咁我送比你呀！」並從黃色膠袋中拿出一部全新的PS5遊戲主機。現場隨即傳出其他粉絲「嘩」聲四起的驚嘆聲。

首先係送上遊戲。（片段截圖）

跟住係PS5。（片段截圖）

跟住係PS5。（片段截圖）

莊嘉詠好震驚。（片段截圖）

偶像激動落淚 粉絲遞紙巾安慰

莊嘉詠看到PS5主機後，震驚得立刻用手掩面，隨後更激動落淚。送禮的粉絲見狀，連忙安慰道：「唔好喊啦！」並遞上紙巾讓她拭淚。該名粉絲其後解釋送禮的原因：「你前日話想玩，但冇機，所以我想要送比你。」這番說話展現了粉絲對偶像日前的言論相當上心。

當街喊了。（片段截圖）

當街喊了。（片段截圖）

當街喊了。（片段截圖）

貼心粉絲遞上紙巾。（片段截圖）

貼心粉絲遞上紙巾。（片段截圖）

主動派心回饋粉絲 場面溫馨

在情緒稍為平復後，莊嘉詠拿著遊戲光碟及紙巾準備離開，但她隨即轉身，主動向該名送禮的粉絲做出「派心」的手勢以表達謝意。隨後她在人群中繼續前行時，仍面露笑容，氣氛溫馨。整個過程被完整拍下，紀錄了這段粉絲與偶像之間的互動。

主動派心回饋粉絲。（片段截圖）

主動派心回饋粉絲。（片段截圖）

現年23歲的莊嘉詠（Anesa）為香港索尼音樂旗下廠牌 Green Music 創立之女子偶像育成企劃「Idol Girls 偶像女生」首批出道成員之一。她與陳欣雯（Cindy）、黃小倬、陸曉瑩（Yoyo）等7名成員組成率先亮相的一期生女團「IdG Bubbles」，憑藉派台作品《泡泡我！》及《超級愛！》在本地學界與年輕族群間迅速累積高人氣，其鄰家親民的性格更吸引了一批忠實「鐵粉」長伴左右。

莊嘉詠係IdG Bubbles成員。（IG@saa.nesa）

莊嘉詠係IdG Bubbles成員。（IG@saa.nesa）