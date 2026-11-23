蘇民峰於1983年開始以業餘性質為客人分析風水命理。1988年，蘇民峰獲聘往歐洲多國，包括瑞典、挪威、丹麥及西班牙勘察風水，回港後，蘇民峰開始接受媒體訪問，聲名大噪，由理髮師逆襲為城中知名的風水大師。蘇民峰近年除了繼續推出運程書，投資都頗有心得，在港以至世界各地都擁有物業，且大有收穫，2020年就有報道指他身家坐擁至少2.3億港元，早前蘇民峰在社交平台招生，公開2026年暑期開班授課計劃，時薪達50萬元，吸金力驚人。蘇民峰本月24日踏入66歲生日，他在社交平台公開與學生慶生的照片，目測有6、70人，桃李滿門！

知名堪輿學家蘇民峰鍾情投資物業早已成億萬富翁。（IG：@petersomanfung）

蘇民峰辦66歲慶生派對桃李滿門

蘇民峰昨日（11月23日）在Instagram上載多張學生與朋友與他提前慶祝66歲生日照片。從大合照中可見，蘇民峰的學生和朋友幾乎迫爆餐廳間房，足見蘇民峰人緣極佳！蘇民峰學生為他送上乳豬、三層生日蛋糕，現場又擺設燈牌，另外還送上洋酒、茶、海味等生日禮物。C君（鄭詩君）與蘇民峰同一天生日，他亦成慶生派對主角之一，與蘇民峰齊齊舉杯慶祝，蘇民峰攬住C君笑得開懷，兩人交情極佳！

蘇民峰鍾情投資物業早已成億萬富翁。（IG：@petersomanfung）

蘇民峰發文感謝學生和好友的愛，他說：「多謝各位學生，朋友為我慶祝生日，c君也是同一天生日，齊齊慶祝，同埋多謝各位送嘅洋酒、茶、海味同其他禮物」。廖子妤、陳煒、陳貝兒、莊思敏、王晶女兒王海榛也留言祝蘇民峰生日快樂。

蘇民峰生日桃李滿門！（IG@petersomanfung）

C君與蘇民峰同一天生日。（IG@petersomanfung）

兩人交情極佳。（IG@petersomanfung）

一齊舉杯暢飲。（IG@petersomanfung）

蘇民峰獲學生送上生日蛋糕。（IG@petersomanfung）

蛋糕擺有蘇民峰公仔。（IG@petersomanfung）

學生送上洋酒、茶、海味等生日禮物。（IG@petersomanfung）