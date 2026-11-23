阿Sa蔡卓妍昨日（11月22日）迎來44歲生日，經理人霍汶希（Mani）於社交平台分享多張慶生合照，並撰文送上祝福，曝光了阿Sa在家中低調而溫馨的慶生畫面。而Mani文中的一句「三喜臨門」，更再度惹起網民對阿Sa「造人成功」的揣測。

阿Sa蔡卓妍昨日（11月22日）迎來44歲生日。（IG@choisaaaa）

阿Sa的心情「Ichiban興奮」。（IG@choisaaaa）

留家簡單慶生場面溫馨

從Mani上載的相片可見，當日阿Sa身穿紅色短袖上衣，頭戴金色髮夾，坐在餐桌前對著插上蠟燭的鬱金香造型蛋糕雙手合十許願，蛋糕牌上寫有「HAPPY BIRTHDAY 阿SA」字樣，氣氛溫馨。而在另一張大合照中，除了負責揸機自拍的Mani及壽星女阿Sa外，Sa爸及阿Sa老公林俊賢（Elvis）亦同場現身，四人圍坐餐桌前對鏡頭露出笑容，阿Sa更比出「V」字手勢，盡顯好心情。

蔡卓妍生日與經理人Mani、Sa爸及老公一同留家簡單慶生。（IG@manifokfok）

霍汶希感性祝福 一句話惹大肚疑雲

Mani在帖文中感性寫道：「今日其實係三喜臨門呀！多謝阿Sa將噚日咁寶貴嘅生日正日留咗俾我呢個『老母』一齊慶祝，留喺屋企簡簡單單、舒舒服服過生日真係最開心~一路見證住你人生唔同階段嘅成長，見到你身邊有家人同朋友錫住、過得咁幸福，真係比乜嘢都開心！喺我哋心目中，你永遠都係值得被全世界寵愛嘅小公主。SaSa，生日快樂！願你每一日都無憂無慮、繼續做自己鍾意嘅事發光發亮，健健康康、平平安安、永遠幸福快樂！Happy Birthday！老母愛你呀！！」 帖文一出，阿Sa隨即讚好，並回覆：「多謝老母！生日hea足一日好爽」，可見二人感情深厚。

不過，Mani文首一句「三喜臨門」，隨即觸動網民神經，再次惹來阿Sa大肚疑雲。但回看Mani上一個貼文內容，正是恭喜容祖兒「雙喜臨門」，除了宣布祖兒啟德主場館演唱會終極加開第六場，刷新啟德主場館單次開最多場次的歌手新紀錄外，同時第19度躋身叱咤「我最喜愛女歌手」五強。因此，未知Mani是將容祖兒的兩大喜訊加上阿Sa生日合稱為「三喜臨門」，抑或確實另有喜事尚未公布。

阿Sa老公意外搶fo。（IG@manifokfok）

網民錯重點讚Sa老公年輕帥氣

此外，在慶生照曝光後，大批網民留言送上生日祝福，並大讚阿Sa保養得宜，狀態凍齡猶如高中生。不過，亦有不少網民將焦點放在同框的阿Sa老公身上，紛紛留言激讚其外型出眾，表示：「她老公好年輕，蠻好蠻帥氣的小伙子」、「真幸福老公那麼年輕」、「阿Sa老公真的很帥」，搶去老婆阿Sa不少風頭。