現年58歲的視帝「馬神」馬德鐘，1993年因拍攝廣告被發掘入行後，曾是無綫千禧年代的當家小生之一。他在2011年一度離巢北上發展，近年以部頭合約形式回歸，憑《跳躍生命線》勇奪視帝寶座，今年初再度宣布離開TVB，馬德鐘否認息影，又指與TVB關係良好，並非不歡而散。馬神早年已與兄長合資開辦公室傢俬店，又於2017年在尖沙咀開設高級日本餐廳及酒吧，涉足飲食業，當時他已向媒體透露有三盤生意在手，努力吸金。近日有大馬圈中人曬出與馬神合照，爆馬德鐘一出手即送Hermès禮物，十分大方！

馬德鐘與太太張筱蘭。（微博圖片）

馬德鐘與張筱蘭飛往澳洲參加兒子馬在驤的畢業典禮。（張筱蘭微博圖片）

馬德鐘大方送Hermès

近來馬神不時北上及到大馬發展。日前大馬藝人經紀「C姐」在其小紅書分享與馬神合照，C姐手持Hermès紙袋，感謝馬神送的禮物，她說：「感謝馬神的禮物」。馬神豎起手指公，豪送Hermès作禮，足見與C姐關係不錯。馬神今年6月曾在社交平台自爆右腳從膝蓋到腳踝嚴重發炎腫脹且需要抽取積水，因「寸步難行」倍感煎熬，現今他容光煥發，相信他已康復不少！

馬神多年來都型爆。（馬德鐘IG）

馬德鐘好靚仔。（馬德鐘IG）

馬德鐘嘆曾借錢交租 任男一得幾千蚊人工

馬德鐘於1993年與太太張筱蘭結婚，育有兒子馬在驤。馬神現時家庭事業兩得意，不過也曾經捱過不少苦日子，他曾於2016年受訪表示：「有好幾年都要借錢交租，試過去搬貨、跟車，每日搵多二、三百蚊，即使後來做了男一，都只是有名無實，每個月得幾千蚊人工！」他最記得有次被同事叫請食飯，「他們叫男主角夾幾千蚊出來，哈，畀完我成個月點算呀！」如今他已是男一之列。此外，馬神太太張筱蘭為香港大學名譽助理教授，為人口健康及社會老年學研究領域權威專家。而兒子馬在驤在澳洲悉尼大學獲取機械工程一級榮譽學士學位，並跟隨爸爸腳步簽約入行做星二代，一家三口都十分犀利。