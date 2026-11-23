現年35歲的2013年港姐冠軍陳凱琳（Grace），與年長22歲的視帝鄭嘉穎自2018年結婚以來一直恩愛如初。兩人婚後「四年抱三」，先後誕下高顏值兒子：大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，一家五口幸福滿瀉。但陳凱琳未有因此放棄事業，近年積極經營社交平台，成功轉型成為吸金力極強的人氣KOL，同時又親力親為打理自家朱古力店生意；今年初，陳凱琳更勇闖內地加盟綜藝《乘風2026》，憑藉亮眼表現讓她在內地人氣急升；雖然早前「戲院風波」一度引起爭議，但向來高EQ的陳凱琳心情未受影響，繼續投入其KOL工作。日前，有網民在社交平台晒出與陳凱琳的合照，曝光了對方的最新生圖狀態，隨即引起網民熱議。

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚。（IG@ghlchan）

兩人「四年抱三」先後誕下三個可愛兒子，組成幸福的一家五口家庭。（IG@ghlchan）

陳凱琳之前挑戰自己參加《浪姐7》，令人眼前一亮！(IG@ghlchan)

獲讚性格超級Nice

近日，有網民在社交平台分享了一張與陳凱琳的合照，並以「天吶！！最美港姐陳凱琳來到我家」為題，激動發文：「見過Grace本人的一定都會被美一跳！怎麼會有這麼完美的五官！還得是來自港姐冠軍的權威！」

網民晒與陳凱琳合照，大讚五官完美。（小紅書圖片）

博主透露自己是TVB港劇的資深劇迷，很喜歡看陳凱琳當年主演的《張保仔》及《四個女仔三個BAR》，直言正是透過這兩部作品深入了解她，感受到她「顏值和演技雙在線」，「沒想到十幾年後居然見到真人了，太開心啦」，並大讚陳凱琳本人性格「超級nice」，感嘆：「她一笑就淪陷了，還是跟13年選美舞台上一樣，整個人都在閃閃發光。」

網民激讚陳凱琳。（小紅書截圖）

陳凱琳當年大熱當選。（節目截圖）

陳凱琳當年大熱當選。（節目截圖）

黑絲短裙大晒美腿 生圖狀態零走樣

從博主分享的合照所見，陳凱琳當日悉心打扮，身穿一件黑色低胸貼身針織上衣，下身則穿上粗花呢高腰短裙及透膚黑絲，造型既優雅又不失青春氣息。在完全沒有美顏濾鏡的「生圖」鏡頭下，陳凱琳一頭長曲髮披肩，對着鏡頭展露甜笑，五官依然深邃立體，皮膚白皙緊緻，一雙纖細長腿更在黑絲襯托下顯得格外修長，完全看不出已是三子之母。網民紛紛留言：「哇，好美」、「很精緻又洋氣的一張臉，生了三個仔仔後，依然那麼苗條，恢復得和13年選港姐時無兩樣，而且最令人欣賞的是她的那份事業心，對工作的熱誠」。

陳凱琳近年成功轉型為KOL，一邊細心相夫教子，一面積極經營社交平台。(IG@ghlchan)

陳凱琳成為如今香港最炙手可熱的KOL，連荷李活電影《職業特工隊：最終清算》在紐約舉行的宣傳活動也獲邀出席，並與湯告魯斯合照。(IG@ghlchan)

雖然已為三子之母，但陳凱琳身材與外貌依然維持在巔峰狀態，絲毫沒有「師奶味」。（IG@ghlchan）

陳凱琳不時大騷健康性感！(IG圖片)