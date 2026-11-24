近期《東張西望》一眾前任及現任女神的感情生活備受關注，先有吳嘉儀（阿七）宣布離婚，再有俞可程（Kanis）捲入與已婚導演的緋聞。而去年2月榮升人妻的另一《東張》主持黎寬怡（貓仔），雖然婚姻生活美滿，但今日（23日）卻在IG自爆經歷了一場驚魂，其老公突然因傷急送院坐輪椅照X光，令她心痛又嚇親！

貓仔黎寬怡去年2月結婚，性感裙上陣。（IG@cat_kittylai）

黎寬怡（貓仔）出嫁跟足中式傳統婚禮，以中式裙褂上陣，選擇在家進行出門入門儀式。（IG@cat_kittylai）

黎寬怡（貓仔）敬酒時換上紅色晚裝配大量金器。（IG@cat_kittylai）

老公突嗌痛求救 貓仔：識佢十年未試過

貓仔在IG限時動態分享了老公在醫院坐輪椅的背影照，並以白底黑字詳述自己被嚇親的經過。她透露原本收工後懷著輕鬆心情去教會，卻突然收到老公的求救電話：「突然之間收到我老公嘅電話☎️ 佢竟然嗌痛同我求助🥶」

貓仔深知老公向來忍得痛，直言今次事態嚴重：「(申利佢撞過車，成架車反轉咗，上埋救護車都可以話冇事嘅人) 識咗佢成十年都未試過咁樣，嗌唔舒服法，即刻嚇親我😱」

黎寬怡老公突然痛到要入院，令貓仔嚇親。（IG@cat_kittylai）

老公親述傷勢：人生第一次拗柴

而相中黑底白字的部分，則是貓仔老公親述的受傷經過與感受。原來他遭遇了嚴重的「拗柴」（足踝扭傷），更聽到「咔」一聲：「人生第一次拗柴，破左我三十年黎腳踏實地嘅記錄。第一次要痛到坐左係度都唔到，第一次坐輪椅俾人推，第一次單腳跳到隻腳肌肉酸痛。」 由於他過兩日便要飛，幸好感恩一入急症室就能照X-ray，並祈求過兩日能健步如飛。

憂心骨裂狂祈禱 醫生報告出爐

在陪伴老公入院的過程中，貓仔雖然表面鎮定，一邊陪老公一邊唱詩歌安慰他，但內心其實慌到爆。她在白底黑字中大爆當時的擔憂：「從狀況同埋表徵上，我都覺得骨裂機會好大😥當然我唔敢講出口... 我淨係可以KEEP住祈禱又叫班弟兄姊妹幫手祈禱🙏😭」 幸好最後有驚無險，貓仔激動分享醫生的最終報告：「最後收到醫生嘅報告：『骨頭冇事』🥺 我真係驚喜到... 明明聽得好清楚，都要重複問多次醫生😳『骨頭好靚，冇裂到！』HALLELUJAH🙌」 虛驚一場的貓仔最後亦連聲多謝大家的代禱與幫忙，總算放下心頭大石。

最近新舊「東張女神」感情頻惹是非。（IG@cat_kittylai）