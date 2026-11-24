時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。



將日曆翻到2004年11月24日，被譽為「香港四大才子」之一的著名填詞人、作曲家及傳媒人黃霑（本名黃湛森），因肺癌於沙田仁安醫院辭世，享年63歲。黃霑一生留下逾二千首經典金曲，但他最令香港人難以忘懷的，除了其磅礴的音樂才華，還有他決戰李小龍、大寫《不文集》等狂放不羈的真性情。他的離世，象徵著香港流行文化最輝煌且百無禁忌的黃金時代失去了一位靈魂人物。

黃霑被譽為「香港四大才子」之一。（節目截圖）

肺癌復發與仁安醫院病逝

黃霑於2001年證實患上肺癌，雖然先後接受過化療及手術，但他依然堅持工作與學習。直到2004年初，其肺癌不幸復發並逐漸惡化。同年11月20日，他因肺部感染引發氣喘，被送入仁安醫院深切治療部。2004年11月24日凌晨0時46分，黃霑在妻子陳惠敏及家人陪伴下安詳離世。主診醫生在當日凌晨舉行記者會正式公佈死訊，消息震驚全港。

黃霑2004年11月24日因肺癌於沙田仁安醫院辭世，享年63歲。（黃霑 Wong Jim@Facebook）

決戰李小龍 不打不相識

黃霑為人極重情義，甚至為此留下了一段與武打巨星李小龍的傳奇軼事。兩人在五十年代同為名校喇沙書院的學生，據黃霑生前受訪時憶述，當年其表弟疑在學校遭李小龍欺負，身為表哥的黃霑雖然不諳武術，但為了替表弟出頭，竟膽粗粗主動約戰李小龍。結果兩人在巴富街的沙地決戰，黃霑不到幾回合便被打敗，但李小龍亦十分欣賞他的膽色，兩人最終「不打不相識」成為了好友。

黃霑曾在節目中講過自己與李小龍打架，不過打輸了。（節目截圖）

暢銷《不文集》展現狂放本色

除了寫下《獅子山下》、《上海灘》等充滿古典文學修養與人生哲理的歌詞，黃霑更毫不避諱地展現其「食色性也」的真性情。他在1983年出版了一本專門收集成人笑話與有味段子的著作《不文集》。這本書以極度幽默及貼地的方式談論性愛，打破了華人社會的傳統禁忌，結果大受歡迎，先後再版超過六十次，打破了香港出版界的銷售紀錄，亦令他獲得了「不文霑」的稱號，成為其百無禁忌形象的最佳寫照。

暢銷《不文集》展現狂放本色。（網上圖片）

踩入影壇客串 演活搞笑華太師

除了在音樂與文學領域的非凡成就，黃霑亦經常客串參與電影幕前演出，展現出極具感染力的喜劇細胞。在他眾多的客串角色中，最為中港台觀眾所熟知及津津樂道的，絕對是1993年在周星馳經典喜劇電影《唐伯虎點秋香》中飾演的「華太師」。他在片中完全放下文化巨匠的身段，將一個經常「食死貓」、糊塗卻又極具喜感的老爺角色演繹得入木三分。他與周星馳、鄭佩佩等人的對手戲火花四濺，成功在無數影迷心中留下了一個親切、惹笑且極具代表性的螢幕形象。

《唐伯虎點秋香》飾演鄭佩佩丈夫的「華太師」由黃霑扮演。（《唐伯虎點秋香》劇照）

締造金曲傳奇與博士絕唱

在音樂成就上，他與顧嘉煇組成的「煇黃」拍檔為無綫電視創作了無數武俠劇主題曲，九十年代為徐克電影創作的《滄海一聲笑》更成為中樂結合流行曲的巔峰之作。在對抗癌魔的最後歲月中，他依然堅持在香港大學社會學系修讀博士學位，交出了題為《粵語流行曲的發展與興衰：香港流行音樂研究（1949-1997）》的博士論文，為香港流行文化留下了極珍貴的學術文獻。

電影《笑傲江湖》主題曲《滄海一聲笑》，由許冠傑、黃霑及張偉文合唱。（網上圖片）

大球場追思會 萬人含淚送別

黃霑的家屬在2004年12月初為其舉行了低調的私人喪禮。為讓大眾送別這位文化巨匠，各界於12月5日在香港大球場舉辦了「黃霑博士追思會」。當日近三萬名市民入場，大會沒有播放傳統哀樂，而是播放著他生前親自演繹的《滄海一聲笑》。全場市民在笑聲與淚水交織中，以最切合黃霑生前「豪情笑傲」性格的方式，送別這位永遠的香港才子。