52歲劉愷威自2018年與楊冪離婚後，曾與內地女星李曉峰相戀，這段戀情已於今年4月悄然告終。近來他被爆與32歲「第四代邦民女」黎紀君（Christy）譜出相差20年的「父女戀」，掀起網民熱議！兩人毫不避忌大方認愛，朋友聚會上出雙入對拍拖，互動親密！近來兩人又一齊與朋友在家中歎大閘蟹，胸貼頸合影勁恩愛！

劉愷威與黎紀君近來經常一起打波。（IG@christylaiii）

梁諾妍與洪永城，與胡定欣及老公，以及劉愷威黎紀君打波。（IG@inez_leong）

黎紀君劉愷威「胸貼頸」歎大閘蟹

劉愷威和黎紀君自大方認愛後在不同場合都出雙入對。近日黎紀君和劉愷威到朋友家食大閘蟹，朋友相聚自然少不得拍下合照。穿上小背心的黎紀君抱住劉愷威，從後貼身環抱男朋友拍下合照。劉愷威被黎紀君抱在懷中，一臉冧到爆！雖然兩人相差20歲，但劉愷威外表凍齡，同黎紀君十分合襯。有網民指今次劉愷威拍拖常放閃，「可能人對了」；又有網民指劉愷威條件出色，「帥氣又多金的男人，怨不得黎紀君摟住不放手」。

黎紀君（Christy）被稱為「第四代邦民女」。（IG@christylaiii）

劉愷威早前被週刊爆出其與年輕20歲的「第四代邦民女」黎紀君秘密撻着。兩位當事人認愛並透露雙方因熱愛打匹克球（Pickleball）與網球而結緣，志趣相投。對於兒子有新戀情，爸爸劉丹亦大方「開綠燈」，坦言非常盼望能見這位「同聲同氣」的未來新抱。

黎紀君劉愷威「胸貼頸」合照。（ 網上圖片）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

黎紀君出動「絕對領域」。（Instagram/@christylaiii)

黎紀君好靚！（Instagram：@christylaiii）

黎紀君好靚！（Instagram：@christylaiii）

黎紀君被封「第四代邦民女」。（Instagram：@christylaiii）

黎紀君被封「第四代邦民女」。（Instagram：@christylaiii）

黎紀君身材外貌俱佳。（Instagram：@christylaiii）

黎紀君由主持跨界踏入大銀幕出演《夜王》。（IG@christylaiii）