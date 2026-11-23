現年55歲的「不老男神」張智霖（Chilam）至今仍活躍圈中，事隔13年再拍無綫（TVB）劇集《璀璨之城》掀起不少話題。張智霖與太太袁詠儀（靚靚）一直是圈中的吸金力極強的模範夫妻，北上拍綜藝出騷賺到無停手，房產商舖已是基本盤，而張智霖亦有投資名畫，連袁詠儀那些極度稀有的愛馬仕（Hermès）手袋相信都成為了家中的資產。日前有網民上載張智霖現身中環置地廣場的照片，財氣十足！

靚靚同Chilam近年都在內地工作。（微博@張智霖）

張智霖獲三大花旦貼身包圍。（微博@張智霖）

張智霖現身中環置地廣場：帥是真的帥

日前有網民透露在中環置地廣場見到張智霖獨自一人，網民發文：「在置地廣場偶遇張智霖，剛開始在按著手機邊等車，一抬頭，發現張智霖竟然站在我面前！！在香港，明星真的把自己當普通人，去買菜，在路邊等車，而周邊的市民也不會上前去打擾（帥是真的帥，又是羨慕袁詠儀的一天哈哈哈哈）」。張智霖一人站在馬路邊，估計正在等車，人來人往卻無人打擾，享受一人時光。

張智霖多年來都又型又靚仔。（微博＠張智霖）

張智霖和靚靚一向甜蜜（微博@張智霖Chilam）

舅父曹查理爆張智霖身家豐厚「三世無憂」

張智霖和靚靚多年來吸金力強勁，一家早已生活無憂。張智霖舅父兼昔日「三級片皇帝」曹查理今年5月接受汪曼玲的YouTube節目《快拍．曼鏡頭》訪問，大爆張智霖的身家已經豐厚到「三世無憂」。張智霖曾向曹查理坦言對演藝事業感到有點意興闌珊。作為長輩，曹查理便開導他：「我同佢講，如果你搵嘅錢係夠你三世用，就揀嚟拍，如果唔夠就要搏命。所謂嘅三世，就係你自己使一世，你個仔使一世，到你個孫都使唔晒，呢啲就叫三世。」結果張智霖回答說「夠」，曹查理便建議他只需挑選自己喜歡的工作去做，不用再受氣，而張智霖亦十分認同這個想法。

張智霖驚現置地廣場。（小紅書）

張智霖獨自一人。（小紅書）