陳庭欣（Toby）今日（23/11）出席《歡樂滿東華2026》記者會，近日有報道指她與燈飾店老闆Gary因打匹克球（Pickleball）擦出愛火，更秘密拍拖半年及陪同男方出席家人喪禮，引來部分網民抨擊她「釣金龜」。陳庭欣接受《香港01》訪問時，逐一拆解傳聞並糾正報道錯誤，坦言與Gary正處於「了解中」的好朋友階段，同時罕見動氣反擊「釣金龜」標籤，強調入行多年一直努力工作。

陳庭欣今日出席《歡樂滿東華2026》記者會。（盧振輝攝）

糾正報道事實錯誤 不滿圈外人白事被公開討論

針對近日有報道指她現身Gary父親喪禮，並詳列二人的相識年份與關係時間線，陳庭欣受訪時率先澄清報道中的資料有誤，並對圈外朋友的家人白事被公開拍攝及議論感到無奈。

她表示：「嗱，首先呢啱啱呢個資訊呢都有錯誤啦，係佢爸爸嘅離開。因為我記得有一個傳媒嘅報道寫咗篇嘢，繼而就有即係人哋屋企嘅白事嗰段片啦，其實我自己睇到呢就唔係咁好嘅。因為始終Gary係圈外人，我覺得唔應該將我圈外朋友嘅屋企事擺上去畀大家去畀comments、畀意見咁樣囉。同埋嗰個報道寫我同佢嘅關係，嗰啲年份呀數字呀，我哋全部自己都唔知道，亦都冇係咁樣樣囉。其實阿Bob（林盛斌）尋日都有幫我回應咗啦，Bob講嘅嘢其實都係我想講嘅嘢嚟嘅。」

陳庭欣對Gary家人喪禮被傳媒曝光感到不好意思，更有向對方致歉。（盧振輝攝）

對於有網民指她在喪禮上猶如「主人家」般打點，陳庭欣解釋自己與Gary一家認識逾一年，而Gary的父親生前更是她的匹克球學生，出席喪禮純屬人之常情，並已就事件被偷拍向對方致歉：「我有同佢講唔好意思，我都唔知道佢屋企人白事嗰日會有人咁樣影咗。其實我都有認識佢屋企人，我哋都識咗年幾，佢爸爸其實係我Pickleball嘅學生嚟㗎，我有教佢打波。生離死別一定有，大家冇參與過朋友屋企嘅白事咩？嗰條片我啱啱行出門口同大家道別，跟住我就拜拜分開離開去下個location。我完全唔係好似主人家咁樣去幫手，首先我對白事呢樣嘢都唔知點幫手，我只係佢其中一個親友咁囉。」

陳庭欣透露與舊愛仍維持正常聯絡。（盧振輝攝）

定性與Gary屬「了解中」朋友 讚對方人品好不排除發展可能

談及與Gary的真實關係及男方有否展開追求，陳庭欣未有把話說死，大讚對方性格及人品俱佳，目前雙方正處於互相了解的階段。

她坦言：「而家呢個狀況就係我同佢係好好嘅朋友啦，傾得埋啦。我唔會去界定嗰個時間係咪叫追求嘅時間，但一定係會了解當中嘅，因為就算做朋友，每次出嚟食飯見面、傾多咗偈都會了解多咗對方㗎嘛。我覺得佢個性格同埋人品都係好嘅，所以先至會能夠做到朋友啫。而朋友再可能真係有機會昇華到去真正嘅戀人，都需要過程同埋時間囉，感情嘢唔能夠用一個時間嗰一刻去界定囉。」

陳庭欣表示與舊愛再見亦是朋友，依然保持聯絡。（盧振輝攝）

被問到男方平時有何主動表示時，陳庭欣笑言二人會相約打球及吃飯，早前亦曾邀請對方與友人一同觀看電影首映禮，並笑稱要「搵條天線feel吓先」：「佢會有約食飯呀、約一齊打波呀都會有嘅，之前有人邀請我去睇電影首映禮，我都有邀請佢，嗰時四張飛佢係其中一個。至於係咪畀signal，我feel吓先、特別去搵條天線feel吓先！其實我除咗Gary之外，都有其他男女新朋友約我食飯，只不過大家剩係focus咗落去Gary嗰度啫。有時唔使諗咁多，就係出去食餐飯，講下今日《東張西望》新聞講啲乜嘢咁簡單。」

《歡樂滿東華2026》今日舉行記者會。（盧振輝攝）

罕見動氣反擊「釣金龜」指控 直言感情無時間標準

向來給人高情商印象的陳庭欣，坦言自己有留意網上評論，對於部分網民未看內文便憑標題斷章取義，甚至標籤她打匹克球是為了「釣金龜」，她罕見直斥指控完全失實。

她語氣堅定地回應：「嗰啲comment我全部都有睇，有好多好偏激嘅，或者會過分解讀個標題，其實都冇睇過個內容，就幫我寫晒我個人係點，覺得我打Pickleball係為咗『釣金龜』嗰啲，其實完全根本都唔係！我打Pickleball就真係好鍾意打Pickleball，但我冇辦法去逐一解釋。一定唔會鍾意嘅，因為個事實唔係嘛，同埋我咁多年嚟入行到而家我都係好努力工作啦，我嘅生活其實好簡單。」

至於有網民質疑她結束上一段七、八年戀情後「半年便火速拍拖」，陳庭欣亦反問感情根本沒有所謂的正確時間表：「其實咩係咁快呢？我對上一段係七年幾八年，咁我係應該用幾耐嘅時間為之正確呢？其實冇人有一個正確嘅數字囉，所以我覺得都係隨順其自然、隨心去。我有時有激到嬲想反擊㗎，但我唔會嘅，因為我都係一個成熟嘅人，如果大家寫完佢哋自己會開心啲嘅話，咁我OK嘅。」

與舊愛維持正常聯絡 期待《歡樂滿東華》新賽制擦火花

此外，被問到與前度男友是否仍有聯絡，陳庭欣大方承認二人偶爾會就共同飼養的兩隻愛犬互傳短訊，雙方關係保持正常：「我哋都會有message㗎，因為我哋之前有兩隻狗仔共同養嘅時候，都會講下狗仔嘅嘢呀咁樣囉，即係正常正常嘅，狗仔而家喺我度，因為我比較鍾意小動物。」