曾在1984年版《鹿鼎記》中飾演「雙兒」而深入民心的前TVB花旦周秀蘭，自1998年與男星劉少君離婚後，一直定居加拿大溫哥華，絕跡香港娛樂圈。久未露面的她，近日與李婉華一同在溫哥華接受楊紹鴻的YouTube頻道訪問。面對楊紹鴻不斷逼供當年轟動一時的離婚舊事，周秀蘭一度傾前笑住口抗議：「都話咗以後唔提起咯，你搞乜鬼呀？」不過她最終亦激罕開腔剖白，更霸氣拒絕將婚姻失敗歸咎於「遠距離愛情」！

周秀蘭罕有接受訪問。（YouTube@楊紹鴻）

周秀蘭與李婉華先後移民加拿大。（YouTube@楊紹鴻）

周秀蘭獲封「最美雙兒」。（TVB）

周秀蘭獲封「最美雙兒」。（YouTube@楊紹鴻）

年過花甲保養得宜 凍齡美貌依舊

周秀蘭當日以一身白色T恤外套配搭短框眼鏡現身，依然清秀可人。雖然今年已經65歲，但當被楊紹鴻笑指是「花甲蘭」時，她即撒嬌抗議：「使唔使咁標榜啊？」 楊紹鴻追問她是否介意「花甲」二字，她眉頭一皺想了想後表示：「咁又冇乜，冇乜所謂。」足見她保養得宜，對年齡毫不介懷。

親解移民之謎 否認避情傷

周秀蘭在事業發展期選擇淡出幕前並移居溫哥華，外界一直盛傳她是因為婚姻問題而避走他鄉。楊紹鴻直問：「做乜咁早移民溫哥華？報紙話你因為俾人飛咗就走咗過嚟。」周秀蘭即時否認：「其實都係因為屋企人移民，梗係唔係啦（因為婚姻問題），嗰陣時都未結婚，我過到嚟之後，過咗一段時間先至返香港結婚。」

周秀蘭親解移民之謎，否認避情傷。（YouTube@楊紹鴻）

劉少君事後承認「行差踏錯」並選擇淨身出戶，將所有資產留給前妻。 （微博@劉少君微博）

郭少芸曾背負小三罵名。（IG@kwok_florence）

激罕重提劉少君出軌：係個人問題

周秀蘭與劉少君於1991年結婚，並育有一女，但男方回港拍攝《真情》期間與同劇拍檔郭少芸發展婚外情，二人最終於1998年離婚。節目中，楊紹鴻不斷追問這段逝去的婚姻，問及遠距離愛情是否難以維繫。周秀蘭罕有開腔，霸氣回應：「都唔係呀，我又唔覺得喎，係講你個人㗎咋喎，琳琳姐（李琳琳）同姜大衛都好好......石修同佢老婆都係咁，我唔覺得係嘅，係個人嘅問題。」她更拋出金句：「關係能唔能夠維持到，係雙方，唔可以話單方面，有好多嘢事過境遷啦。」

被逼供爆無奈金句 回望難關：其實係好事

面對楊紹鴻的連番逼供，周秀蘭忍不住傾前投訴：「都話咗以後唔提起咯，你搞乜鬼呀？」不過，她隨後亦認真剖白了現在的心境：「其實我而家望返轉頭，過眼雲煙，其實都唔係一件唔好嘅事嚟，過咗嚟之後我就會覺得，件事過咗咁多年之後，係回憶又好好吖，心裏面一個學習。」她坦言當時的確覺得難捱：「當時你會覺得好辛苦、好難過呀呢一關，但現在回望返轉頭，其實係好事。（當時好辛苦？）唔係辛苦，而係呢個係好事嚟嘅我覺得，過咗去再回望返轉頭係好事。」

面對楊紹鴻不斷追問，周秀蘭笑住趨前身子投訴：「都話咗以後唔提起咯，你搞乜鬼呀？」（YouTube@楊紹鴻）

面對楊紹鴻不斷追問，周秀蘭笑住趨前身子投訴：「都話咗以後唔提起咯，你搞乜鬼呀？」（YouTube@楊紹鴻）

移民後開齋舖 落手落腳傳菜收銀

放下過去，周秀蘭在加拿大展開了新生活。她透露最初來到溫哥華時，心態是「見乜就做乜」。除在電台開咪，還投資開齋舖，並親力親為落手落腳做：「做櫃檯收銀又做過、傳菜又做過、招呼人，乜都做。點解唔做得啫？可能間舖頭係自己，力不到不為財。」 她表示完全不覺得紆尊降貴，反而學到很多東西，現在總算迎來了「收成期」。

粉紅造型膚白緊緻拍住李婉華毫不遜色。（FB@楊紹鴻）