資深演員馬蹄露近日接受資深傳媒人汪曼玲主持的《快拍.曼鏡頭》專訪，罕有地公開談及自己近年在無綫電視（TVB）的工作狀況及心路歷程。外界一度以為馬蹄露已經離巢或退休，但她於訪問中親自澄清：「我仲喺TVB㗎。」 她透露即將迎來服務TVB三十年的里程碑：「今年十一月26號呢咁就喺一廠頒長期服務獎...今次係30年（金牌）。」



不過，被問到是否自2019年起已經沒有獲派任何劇集及工作，馬蹄露直認不諱。她詳細解釋了無綫的合約計騷制度，指出自己目前每年只簽六個騷，但由於長期未獲安排工作，導致出現「倒欠」公司的情況：「我一路唔走，一路佢唔俾我做，咁我一路都爭住佢三個半騷。」這個情況已經維持了六年。

馬蹄露接受資深傳媒人汪曼玲主持的《快拍.曼鏡頭》專訪。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

面對被長時間閒置，馬蹄露的心態極度豁達，並沒有表露怨言，更坦言自己對公司依然長情：「我對TVB有感情㗎嘛。」她笑指自己非常珍惜每年回公司相聚的時光：「我每年都返去食盆菜㗎，最開心㗎啦食盆菜，見到好多同事，吹水吹到...個個食完盆菜走我係最後...兩三點啦，同公司嗰啲人事部同事吹水吹到好夜先走。」對於星途起伏，甚至近年被投閒置散，她表示自己已經看透娛樂圈的定律：「明白呢個大趨勢，你唔會永遠係咁長青㗎嘛。你估個個都係羅蘭姐、修哥咩，老實講，而家叫我做主角，都未必受到個強度，無所謂嘅，你畀我就做。」

馬蹄露的心態極度豁達。（小紅書）

30年里程碑成契機 萌生「停一停」念頭

馬蹄露形容自己對無綫的感情就像日日佩戴的手錶一樣深厚：「你日日戴住呢隻錶你都有感情啦」，但同時她認為30年這個節點，是時候讓自己稍微退下來：「我覺得好似30年都係一個幾好嘅時間，可能或者停一停啦。」被汪曼玲問及「停一停」的真正含義時，馬蹄露坦言這是一種念頭和心態上的轉變。她理智地認清並接受了自己在公司的現實：「即係我最起碼就係喺TVB入面，嗰個轉變就係...你要接受啦，就係可能都應該冇乜劇會搵我拍㗎喇。」

藝人萌生「停一停」念頭。（馬蹄露微博照片）

放下對演戲的執念

面對不獲派劇的處境，她選擇勸慰自己放下執著，不再苦苦等候或強求拍攝機會，認為是時候釋懷：「所以就唔好話成日諗住，哎呀我又想拍或者係點點點，咁所以我就會係覺得...係啦，差唔多啦。」在徹底看化並接受不再有劇拍的現實後，馬蹄露決定將重心轉移，順應現今網絡社會的大環境尋找出路：「然後就真係大趨勢做直播啦。」

馬蹄露放下對演戲的執念。（馬蹄露微博）

憑《真情》May May獲頒歷史唯一「最厭惡角色演繹大獎」

回顧馬蹄露的演藝生涯，最為人津津樂道的必然是長篇處境劇《真情》中「May May」一角。當年無綫為這個角色破天荒設立了一個前無古人、後無來者的獎項。馬蹄露憶述當時的情景：「當年呢，我記得係30週年台慶，咁呢個獎係珍姐起嘅，而亦都係第一屆頒獎禮嚟嘅，咁就叫做最厭惡角色演繹獎。」對於獲得這個另類獎項，她坦言百感交集：「都開心嘅，至少到而家TVB都冇再頒呢個獎畀其他人」。

馬蹄露憑《真情》May May頒歷史唯一「最厭惡角色」。（劇集截圖）

馬蹄露特別在訪問中感激當年給予她機會的監製徐遇安。她透露當年其實並非所有人都看好她能勝任這個極具發揮的角色：「初初嘅時候呢，個個都唔睇好嘅...除咗徐生佢覺得我得，佢堅持用我，所以我都開心啦，即係冇令到佢失望啦。」 她坦言這個角色絕對是其演藝生涯的最高峰。

爆紅卻食不到紅利 嘆角色太乞人憎錯失搵真銀黃金期

雖然「May May」一角令馬蹄露紅遍全港，名氣一時無兩，但她親口證實，名氣並沒有為她帶來對等的財富。被問到當年是否憑角色賺得盆滿缽滿，她直言：「冇話因為呢個角色而可能好多錢好多錢呀、登台，其實冇，都多謝家燕姐帶我去咗好似三次。」

馬蹄露爆紅卻食不到紅利。(馬蹄露fb圖片)

她解釋，未能「食到紅利」主要有兩個原因。首先是拍攝檔期極度密集：「忙嘅時候你根本係冇可能你會出到去做嘢啦，當你紅嘅時候，根本做唔到，當你唔要，根本冇人搵你做。」其次，她坦言錯過了當年香港電影圈最蓬勃的時期：「嗰陣時，電影開始跌緊...我亦都冇食到呢個紅利。」

此外，角色的負面形象亦直接影響了她的商業價值，她無奈表示當時幾乎沒有廣告商向她招手：「你咁乞人憎，我搵你賣廣告？所以我係冇嘅。」