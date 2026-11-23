蔡楓華今日在Facebook發文，指收到通知，其申請的2027年10月紅磡香港體育館（紅館）檔期最終未能獲批。他在配圖中展示了一張自己身穿印有「KENNETH CHOI IN CONCERT HKC 2012」藍色外套的背影照，面向空蕩的紅館紅色觀眾席。

坦言對結果感到憤怒及不公

對於檔期申請被拒，蔡楓華坦言心中難免充滿憤怒和不公。他在文中反問公義何時得到彰顯，並質疑是否大家的聲音和期盼還未足夠被聽見。

提起《倩影》、《絕對空虛》、《也許》及《破碎》等經典金曲，一定想起紅遍80年代的蔡楓華（Ken）。(公關提供)

獲翁靜晶承諾百萬贊助圓夢

蔡楓華一直渴望重返紅館舞台，早前他罕有現身好友翁靜晶的網上頻道節目。當時翁靜晶在節目中公開承諾，願意出資100萬至200萬港元大力贊助，全力協助並支持蔡楓華入紙申請紅館檔期開演唱會圓夢。

蔡楓華獲翁靜晶承諾百萬贊助圓夢。（YouTube@危險人物2.0）

感謝歌迷支持成為最大動力

蔡楓華在帖文中提到，看到這段時間大家一直為他集氣、留言打氣，甚至比他更緊張申請結果，對此感到非常感動，並深知大眾期盼這次演出能成真。他強調，大家的每一份支持，都是他絕不放棄的最大動力。

宣佈已正式入紙再戰11月

雖然10月檔期未能如願，蔡楓華決定立刻重整心情，並宣佈現已正式再度入紙申請2027年11月的紅館檔期。他承諾只要還有一絲希望，都會為大家及雙方的約定全力以赴，懇請大眾繼續和他並肩作戰。他最後重申一定會爭取到底，並深信有支持者的支持，公義必定會來。