無綫集團行政主席許濤日前在台慶上宣布，TVB將於12月五劇齊開，全面加大劇集製作力度。資深綠葉王李成昌（昌哥）近日在小紅書上載一段行山自拍短片，向網民更新工作近況期間，便意外透露劇組臨時變陣，令他原本計劃好的外遊行程被迫泡湯！

李成昌效力無綫近半世紀，在處境劇《香港81》裡面飾演新移民「康仔」一角，成為他的人生轉捩點。（《香港81》劇集截圖）

《巾幗梟雄》的「彭鏗」是李成昌得意之作。（《巾幗梟雄》劇集截圖）

最近台慶劇《璀璨之城》也見到李成昌身影。（劇集截圖）

李成昌現時趁不用開工遊山玩水。（讀者提供）

新劇突然提前開拍 重慶旅遊大計被迫押後

短片中，一身行山裝束的昌哥背著背囊，在山徑上邊走邊拍，精神奕奕且中氣十足。他坦言最近因忙於開工而減少了行山，但由於前一天其戲份正式煞科，便趁著好天氣重拾行山樂趣，挑戰風景優美的西貢「茅坪古道」。在行山期間，昌哥大談接下來的工作與旅遊大計。他透露原本打算在12月中相約朋友到重慶旅遊一星期，豈料新劇組突然改變拍攝排期：「點知呢，下一套劇突然之間改咗提前拍，變咗呢，冇得去啦！」

李成昌近日挑戰西貢「茅坪古道」。（小紅書截圖）

李成昌邊行邊拍片，中氣十足。（小紅書截圖）

感恩有工開 豁達面對零怨言

雖然外遊計劃突然被打亂，但向來敬業樂業的昌哥完全沒半句怨言，反而十分感恩在市道低迷下仍有劇拍，更豁達地表示：「唔緊要啦，呢個時候呀，有嘢做好緊要呀！」至於被迫押後的旅行大計，昌哥預計要延至明年4月才能成行，他笑言：「唯有留到四月啦，四月應該正㗎啦，四月一定去到㗎了，不過唔知四月呢，去邊度好，你知啦上面（內地）天氣係四季好大變化㗎嘛。」此外，他亦透露到了明年6月，計劃再次出發到大西北「繞一個圈」深度遊。

李成昌透露原本打算在12月中相約朋友到重慶旅遊一星期。（小紅書截圖）

豈料新劇組突然提前拍攝。（小紅書截圖）

透露新劇演忠角

除了分享旅遊動向，昌哥亦忍不住「劇透」新劇角色。近年經常演繹奸角、反派或陰險小人的他，今次終於「改邪歸正」，一臉得意地向大家宣布：「唔記得話畀大家知，今次呢個劇呢，做忠㗎！係囉，做返次忠㗎啦，好呀好呀。」說罷更露出燦爛笑容。不少網民對此大感期待，紛紛留言大讚他是實力派：「昌哥的演技無得彈！」、「睇住昌哥做咗好人又做反派，好有趣！關鍵是演咩似咩，真係好犀利！」、「樸實低調，又有實力」、「期待新角色」、「終於唔使做奸」、「好戲之人，respect」。

雖然外遊計劃突然被打亂，但昌哥完全沒半句怨言，更豁達地表示：「呢個時候呀，有嘢做好緊要呀！」（小紅書截圖）

李成昌「劇透」新劇演忠角。（小紅書截圖）

效力TVB長達47年

李成昌一向對TVB忠心，在這家公司足足效力了47年，演出逾180部作品。他之前接受《香港01》專訪時，認曾三次被挖角跳槽，但都不動搖，第一次是亞視，對方多給2000蚊人工，當年已經很高；第二次還是亞視，當時是加人工和承諾有重戲份角色；到第三次就是王維基：「我不喜歡他一件事，他不信我在TVB有這樣的價錢。（王維基親自找你？）不是，是他助手，其實他能搜集到我人工多少，可能他覺得我傻頭傻腦，還壓我價，然後我說下次再聊吧，然後就沒再覆他電話。不久公司就收到風，即刻叫我回去，即刻加人工。」

李成昌坦言TVB一直都對他好，而他的一切也來自於公司。去年，李成昌更獲公司續約兩年兼加人工，獲得150個騷。當時他滿足地說：「現在的環境，還有這樣的收入待遇，還能走去哪裡！」大讚公司條件優厚有誠意，難怪今次即使被劇組打亂假期，昌哥依然毫無怨言，全力配合公司拍攝。