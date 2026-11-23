45歲前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）自下嫁心臟科醫生陳良貴後，火速「三年抱兩」湊夠一個好字。將重心轉移家庭的她，不時在社交平台大晒溫馨家庭樂。近日，Queenie就連環發布兩段與一對寶貝仔女的甜蜜互動影片，除了一家四口齊齊落水的歡樂時光，更有被1歲半細仔Aten親自「投餵」的搞笑畫面，幸福滿瀉！

朱慧敏2021年覓得好歸宿，嫁給心臟名醫陳良貴（Jason），然後2023年朱慧敏誕下囡囡Shera，2025年4月再誕一子Aten，成功湊成一個「好」字！（資料圖片）

朱慧敏與心臟科醫生陳良貴（Jason）婚後，四年內接連誕下一兒一女。（IG@queeniechu422）

無懼天寒地凍晒泳衣照？自爆陀B日日游水

Queenie日前在IG分享了一段一家四口在室內泳池游水的短片。片中見到她穿上墨綠色泳衣，身材Keep得極弗，一臉幸福地抱住3歲大女Shera；而老公陳良貴則負責在旁照顧1歲半細仔Aten，兩父子十足十餅印一樣，畫面甜到漏。

面對近日天氣轉涼，Queenie在帖文中幽默留言：「天寒地凍，當然是去游泳了！哈哈 🤣 開玩笑的！這段片段其實是八月拍的，一直留著自己重看，現在才公開。」她又透露一對寶貝都極度喜歡游水，更分享了陀B時的零水腫秘訣：「我懷著娃娃時，從懷孕六個月起，差不多每天都去游泳，整個孕期完全沒有腰背痛，也沒有水腫和腳腫。懷著弟弟時，娃娃當時只有八個月大，所以我跟她爬、去playgroup，活動量很多不知道是不是這些原因，兩個小孩都喜歡游泳呢 🥰」

一家四口咁凍游水？來係8月時拍攝舊片段。（IG@queeniechu422）

朱慧敏身材好Fit。（IG@queeniechu422）

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獲細仔親自投餵 網民笑指：細佬唔想食

除了游水片，Queenie昨日（23日）再更新IG，上載與囝囝Aten的搞笑互動。影片中，Aten坐在兒童餐椅上戴著防水圍兜食零食，Queenie則在旁不時張大嘴巴，發出「啊嗚啊嗚」的聲音扮作咬兒子。估不到Aten見狀竟然興奮地哈哈大笑，更主動伸手拎起碗中的食物，親自餵到媽媽口中。

這段母子溫馨「投餵」片引來不少網民點讚，紛紛留言大讚Aten年紀細細已懂得分享，極度乖巧；不過亦有網民錯重點搞笑發問：「細佬係咪唔想食，全部畀晒媽媽食，好可愛的BB」。

細仔不停餵媽咪食嘢。（IG@queeniechu422）

睇相都好似有聲咁，笑得好開心。（IG@queeniechu422）

不停餵。（IG@queeniechu422）

玩得好開心。（IG@queeniechu422）

大女Shera慶祝兩歲生日舊照：