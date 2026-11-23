TVB節目《東張西望》今日（23日）報道了一宗懷疑校園欺凌事件，就讀中六的女學生阿賢先後與兩批各三名女同學交惡，結果六名女生聯成一線對付她。阿賢指對方懷疑將她過往吸煙的片段放上網：「有四個新嘅account，喺Threads上面send我中二時候食煙嘅短片，但係當時學校都已經處罰咗我，但係都係攞出嚟放上網去整我。都有2000幾個like同埋share嘅，同埋各大報章都有報道。」而這件事令她承受極大壓力而一度停學。復課後，她仍遭對方尾隨、潑水，甚至被寫上名字、電話號碼及針對性字句：「發現屋企嘅門口隔籬有三隻字，死臭X咁樣囉。係嗰位朱同學寫嘅，因為我認得佢嗰手字啊。」令她由九月至今出席率僅得五成，更一度報警求助。

就讀中六的女學生阿賢先後與兩批各三名女同學交惡，結果六名女生聯成一線對付她。(節目截圖)

久違返學即遭淋水 爸爸怒火中燒校內質問

阿賢爸爸直言十分擔心，每日放學都要親自接送。他在訪問中無奈表示：「佢都驚㗎，因為佢哋嗰陣時都講過話會搵人喺度等佢，老師都知道呢一樣嘢，咁你叫我哋點樣放心啊，係咪先？」他憶述有次接放學時，得知女兒久違返學即被淋水，令他大動肝火：「我真係好嬲，因為嗰日係勸咗好耐好耐先返學，點知一返學就被人跟隨埋淋水。」他坦言當時曾在校內大聲質問對方：「你係咪搞事啊？玩嘢啊？你出嚟啦，同我講清楚啦！」

阿賢爸爸怒火中燒校內質問。(節目截圖)

校方保護未見效 後樓梯被寫電話及侮辱字眼

雖然校方已經安排老師貼身保護阿賢，但情況沒有好轉，阿賢表示：「10月6號嗰日，我就行樓梯，行後樓梯落去，我發現七至六樓中間嘅嗰埲牆上面發現有我嘅大名同埋電話Number。之後上面寫住咩處女啊嗰啲字眼啊，即係話咩做雞咁樣嗰啲嘢，都好難承受。」於是阿賢決定報警求助，但就收到一個匿名電話：「我想問下你呢，係咪同我班Friend話要出嚟傾下偈啊，係嘛？你今日做過啲咩？我應該需要再同你講多次啦，係嗎？你今日你屋企人喺學校圍住我班，即係嗰班同學嗰班朋友就喺學校門口，咁你就話你老母就話要同我哋傾係咪？咁你而家叫佢出嚟傾。」

後樓梯被寫電話及侮辱字眼。(節目截圖)

報警期間接匿名來電 警員即場霸氣警告

當時警員就在阿賢身邊，於是警員就與對方直接談話：「第一樣嘢，喺電話度我查唔到你身份，如果你需要任何警察幫助，你可以打999。而呢個電話呢，你再打嚟騷擾電話，你有幾條罪案會發生嘅。如果你有講刑事恐嚇嘅嘢呢，就刑事恐嚇啦。如果你不斷打電話過嚟呢，有啲會電話滋擾，你要明白返香港法例。」

報警期間接匿名來電 警員即場霸氣警告。(節目截圖)

養病父心痛女兒受壓 批校方措施「唔到肉」

阿賢爸爸透露自己養病一年多沒有工作，全靠太太獨力養家，如今女兒疑因受壓出現情緒問題，令他倍感心痛。他認為校方措施「唔到肉」，並反問對方：「點解要繼續不斷地咁壓迫我女啊，其實做呢啲嘢冇意思架。」

養病父心痛女兒受壓。(節目截圖)

涉事女生大反駁 反指阿賢偷竊兼帶男打人

節目組亦陪同阿賢家人致電女同學查詢，女同學A表示：「我哋冇見到佢㗎喎已經，我都同佢連嘢都冇講過，我點欺凌佢啊？」她說完便掛掉電話後，節目組再致電另一位女同學，其他同學就有另一個版本，女同學B說：「佢又潑水啦，然之後鬧我哋啦，即係偷我嘢啊。」阿賢家人反指女同學欺凌阿賢，但女同學B反問阿賢家人：「你個女打我哋知唔知啊？（咁究竟係一個打六個定係你六個打一個啊？）中秋節嗰晚你有冇問過你個女發生過啲咩事啊？（我唔知喎，你講嚟聽下？）中秋節嗰晚佢帶埋成班仔過嚟打我哋喎。」

涉事女生大反駁指阿賢偷竊兼帶人打人。(節目截圖)

控訴阿賢「公主病」發作 女同學嘆：極品嚟真係

曾錦燊亮出身份與女同學B對話，問她為何會鬧交，女同學B詳細地說出：「好好笑啊你知唔知，我同你講啦，我哋本來三個人玩啦，佢就唔gur其中兩個玩得太friend，然之後佢自己公主病發作，就話好唔開心啦。一係佢哋兩個絕交，一係就大家都唔好玩。咁佢就話X要打我個friend啦，跟住又話我個friend佢家庭問題，然之後佢喺度鬧我friend老豆死咗囉。我想請問係邊個問題先呢？咁然之後我冇出聲，冇做任何嘢，佢偷我嘢啦，然之後就潑我哋水囉。」最後她不忘向曾錦燊表示：「兄弟，極品嚟㗎真係！」

女同學控訴阿賢「公主病」發作。(節目截圖)

雙方各執一詞 校方查證指非單方面欺凌

不過，涉事女生反駁指阿賢偷竊及曾帶人威脅，又稱曾提出和解但遭拒。阿賢則否認偷竊，指書包及課室經搜查後均無發現。校方回覆節目查詢時強調對欺凌零容忍，惟經查證後認為事件並非單方面欺凌，已按校規適切跟進及輔導學生。