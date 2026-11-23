早前在TVB台慶夜因為肚餓走去食雞髀，白白錯失十萬元大獎的黃劍文（Kimman），不但未有為此感到失落，反而因為這次「意外」感受到滿滿的人情味！他在社交平台發文，親自答謝最終補上贏得該項大獎的前輩曹永廉，更公開了對方私下的暖心舉動。



黃劍文因一隻雞髀錯失十萬大獎。（胡凱欣攝）

黃劍文受訪時眼泛淚光。（胡凱欣攝）

曹永廉驚喜探班派大利是

黃劍文在帖文中表示，曹永廉在台慶翌日主動傳送訊息給他，表示想與他分享這份幸運與祝福，更親自前往他與陳展鵬、關心妍等人錄影的遊戲節目《弊傢伙！有嘢唔見咗！》廠景探班，兼大派「大利是」給他作補償。Kimman 在文中感動地寫道：「好多嘢都唔係理所當然，多謝前來探班，感受人間溫暖，濃濃嘅人情味。」照片中可見兩人齊齊搭著膊頭舉起拇指，笑容燦爛，足見兩人極具溫暖的兄弟情。

曹永廉驚喜探班派大利是。（Threads截圖）

痛失十萬巨獎稱「已經賺返晒」

面對與巨額獎金擦身而過，Kimman 全程表現得相當豁達，更直言自己這波絕對不虧：「唔見十萬巨獎，但係賺到好多關心同安慰，已經賺返晒，錢都買唔到。」

獲粉絲封「雞髀文」全不介意

此外，一向疼錫粉絲的 Kimman 亦不忘感謝其粉絲團隊「kimchi family」的支持，更展現幽默本色，毫不介意自己多了一個新花名，笑指粉絲非常有創意，為他製作「雞髀文」的相片，令他自己看見都忍不住爆笑。這件「台慶雞髀事件」不僅成為全城熱話，更讓觀眾見證了黃劍文樂觀豁達的性格！