容祖兒近日可以說是「三喜臨門」！首先她早前獲英皇娛樂集團主席楊受成博士宣布，委任加入公司董事局；加上第19度打入《叱咤》我最喜愛女歌手五強，並於今日（23日）再公布，其啟德演唱會《AURA》將終極加場至六場，成為啟德主場館目前最高紀錄！祖兒今日出席品牌活動時被叫「容董」，問到現在是否要開董事會議或多了職責，她笑說：「冇，虛名。」更透露人工都冇加。講到演唱會加場，被問中間有一日空檔會否再加，她反問記者：「你真係好殘忍！你做老細就啱，即刻想請你。」而對於《叱咤》相隔多年再入五強，祖兒形容每次心態都一樣，故不會刻意落區拉票，但就預告1月1日會出席《叱咤》頒獎禮。

（盧振輝攝）

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升任英皇董事竟冇加人工 自封康樂組長倡公司請藝人旅行

祖兒今日以黑色大露背裝現身，身型明顯比之前更瘦，問是否太努力排練演唱會所致，她表示：「我諗係啦，同埋呢一年，我點解開始瘦呢？我係由《英皇25+演唱會》開始，因為嗰輪要跳舞，開始減，減吓減吓減到自己停咗，其實我都冇減，但係可能有好好多嘅工作，亦都有好多會要開。」當問到是否因為成為了董事，所以要開會，她笑言：「唔係呀！唔係開公司嗰啲會呀，我唔使開嗰啲會㗎！」她指自己只是掛名，而人工方面，她透露：「冇呀冇呀冇呀，冇加人工，暫時未見到分別，見到話你聽。」談到「升職」後的抱負，祖兒笑問：「我哋要開董事會議喇嘛而家？我覺得娛樂行業，娛樂好重要，最緊要個個歌手做得開心，呢個係我第時如果可以有份參與令大家個工作上面，我建議公司開拓一個娛樂部門，大家返嚟去玩，齋玩，然之後你玩完做嘢先至更加落力。」她指自己從來都是康樂組組長，有了董事銜頭後，實踐機會更大。當記者叫她舉例想舉行的活動，祖兒表示：「譬如公司旅行啦，公司出錢請我哋全部藝人去旅行！」

（盧振輝攝）

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與謝霆鋒齊獲委任加入董事局 盼延續楊受成心血

被問到榮升「容董」後，公司同事有否開始向她「擦鞋」，祖兒笑言：「冇㗎喎，第一，我唔覺得有分別喺度，因為都無返過公司，同埋大家都係講笑啫，我相信。」至於同獲委任加入董事局的師兄謝霆鋒會擔當甚麼職位，祖兒即笑指：「佢梗係要做生意啦，佢煮嘢食，或者佢出錢。」

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祖兒透露自己與霆鋒是一起收到公司邀請，形容這份委任意義重大，希望將老闆楊受成多年來的栽培與精神延續下去：「公司係楊生咁多年來嘅心血，我哋亦都係元老級嘅藝人，我相信佢對我哋嘅栽培，由細大家都有目共睹，當我哋今日算係大家有自己嘅一啲成績喺度，我相信佢亦都好希望我哋嘅精神可以延續落去，所以用我哋對呢個行業嘅熱誠、愛、咩都好，大家一齊參與落去呢間公司度，繼續灌注一啲力量落去，我覺得係咁。（記者：你係咪一口答應？）都冇得唔答應。」

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啟德演唱會加至六場創紀錄：做一場同六場對我嚟講都係一樣

談到在董事局內是否擁有決策權，祖兒指大家可以提供意見，至於會否出資投資公司項目，她連忙耍手擰頭：「冇！冇去到咁大，呢個對我嚟講都係一個好大嘅honour，所以我自己就盡力去做，我就話咗俾佢哋知，我對工作、行政所有嘢都唔識，但係如果你用到我嘅話，我可以俾多啲我對創意，或者我覺得係畀每個藝人佢自己獨立一個……佢自己嘅路佢，幫佢設計。」不過她表示暫時未打算搞任何新項目，現階段會先專心做好自己的演唱會。

對於啟德主場館演唱會《AURA》宣布終極加開至六場，打破啟德主場館紀錄，祖兒分享心情：「多謝大家支持先，其實做一場同做六場對我嚟講都係一樣，付出嘅努力，準備嘅嘢全部都一樣，但係而家可以比更多觀眾欣賞到嘅話，當然更開心。好多年冇開，同埋喺新嘅一個場地，對自己嚟講，對團隊嚟講都係一個好大嘅挑戰，所以今日宣佈呢個消息，我哋成個Team都好開心，因為我哋嘅努力可以有更多觀眾欣賞到。」

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被追問一日空檔能否再加場 笑罵：你真係好殘忍

記者乘勢起哄叫她加碼開足十場，祖兒即嚇一跳反問：「吓？唔係啩？」她坦言應該沒有加場空間，解釋Book場檔期設有時限：「最後除非你唔要自己嘅綵排嘅時間，同埋唔要搭台嘅時間，咁又唔得吖，係咪？我哋一定要確保安全同埋綵排。」不過，當記者追問整個檔期中，目前仍有一日空檔，她即笑罵：「你真係好殘忍！你做老細就啱，即刻想請你。」她表示暫時未知當日是否方便，但仍不忘喜關子：「我嗰日方唔方便暫時未知，但係如果你真係想嘅話，開俾你喇。」

門票銷情超級理想，自然令祖兒欠下一身「飛債」，她直認如今猶如團隊的「判頭」：「我自己都好大log呀，因為我都幫我嘅團隊，我做嗰啲咩呀……判頭呀係咪？幫佢哋收集咗好多order。」

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第19度打入《叱咤》最女五強 容祖兒不拉票但預告1.1會出席

此外，祖兒今年第19度躋身《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「我最喜愛的女歌手」五強，她坦言距離上一次入圍已相隔很長時間，自己也記不起是哪一年。被問到獲獎信心，她淡然表示：「都係一樣啦，我諗上一次嘅心態係點，今次嘅心態都係點樣，我覺得⋯今年我的而且確好努力嘅，因為要開演唱會，同埋我就係一係唔做，一係就要做到盡，結果係點樣唔緊要，自己付出咗努力咁咪得囉。」她亦明言現時一切以籌備演唱會為重，所以不會刻意落區拉票，但就預告明年1月1日會出席《叱咤》頒獎禮。

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同場還有王丹妮、胡智同、黃溢濠、何超蓮：