1926年成軍，今年100周年的世界知名花式籃球隊「哈林環球旅行者」（Harlem Globetrotters），全年在世界各地舉行巡迴演出，前晚（11月22日）更再度踏足香港籃球聖地——灣仔修頓場館，上演「全球壓軸最終站」終極尾場，並破天荒聯乘本地DJ組合Cantomania舉行90分鐘廣東歌慶功派對，吸引到葛民輝、車婉婉、少爺占、駱振偉（Thor）、陳詠燊導演、Carl叔叔、陳湛文、肥腸（徐浩昌）及黃宇詩等多位圈中名人及藝人攜同親友到場觀賞。

「哈林環球旅行者」（Harlem Globetrotters），再度踏足香港籃球聖地——灣仔修頓場館，上演「全球壓軸最終站」終極尾場。（官方圖片）

「哈林環球旅行者」（Harlem Globetrotters），再度踏足香港籃球聖地——灣仔修頓場館，吸引到葛民輝、車婉婉、少爺占、駱振偉（Thor）、陳詠燊導演、肥腸（徐浩昌）等多位圈中名人及藝人攜同親友到場觀賞。（官方圖片）

導演陳詠燊在入場前沒有刻意做資料搜集，到場才發現原來籃球可以與舞台劇跨界結合。（官方圖片）

葛民輝早前為「哈林環球旅行者」球員設計牛仔褲，更親自到現場觀賞賽事。球隊特別送出有各球員簽名的籃球給他，以表謝意。葛民輝表示球賽非常精彩，有很多意想不到的表演和環節，更笑言要邀請導演陳詠燊為下個表演度劇本。

葛民輝早前為「哈林環球旅行者」球員設計牛仔褲，更親自到現場觀賞賽事。球隊特別送出有各球員簽名的籃球給他。（官方圖片）

葛民輝表示球賽非常精彩，有很多意想不到的表演和環節。（官方圖片）

車婉婉大讚這場球賽充滿活力，讓她重拾童年的感覺：「哈林籃球歷史悠久，很開心他們來到香港，希望他們下次再來時能讓更多人認識。她笑言最初很擔心「淋水」環節：「我原本以為坐最前排會『好大鑊』，甚至打算拿出雨衣，但原來沒事！這些都是營造現場氣氛，觀眾當然不會介意，入場看哈林都知道是怎麼一回事。」

車婉婉笑言最初很擔心「淋水」環節：「我原本以為坐最前排會『好大鑊』，甚至打算拿出雨衣，但原來沒事！」（官方圖片）

少爺占形容整個體驗既像觀看NBA賽事，又像欣賞一場舞台表演，過程充滿驚喜：「一邊看他們如何推進『劇本』，覺得非常有趣。」他特別喜歡現場「倒帶（Rewind）加慢鏡頭」的互動環節，大讚效果「好正」，更幽默表示：「到200周年的時候我會再來看！」

少爺占形容整個體驗既像觀看NBA賽事，又像欣賞一場舞台表演，過程充滿驚喜。（官方圖片）

陳湛文大讚哈林籃球名不虛傳，球員的運球技術十分了得：「最初我以為純粹看花式表演，原來有完整的劇本配合，令人喜出望外。」他表示最驚喜是尾段致勝的一球，在有人貼身防守（Mark）的高難度情況下仍能成功入樽：「就算事先編排好，也未必能次次命中，實在非常厲害。」此外，他更自爆女兒看得太投入，一度誤闖球場範圍，最後要勞煩工作人員「請」出來，令他笑言「真係失禮晒」。

陳湛文大讚哈林籃球名不虛傳，球員的運球技術十分了得。（官方圖片）

百年巡演出神入化球技震撼修頓

足跡遍及超過120個國家、創下多項健力士世界紀錄的哈林環球旅行者，對上一次訪港已追溯至2005年。闊別21載重臨修頓，一眾球員在長達90分鐘的表演中施展渾身解數，接連獻上出神入化的控球技巧、驚險的高難度花式入樽及遠距離神射，更貫徹其幽默互動風格，頻頻邀請現場觀眾落場切磋球技，引得全場掌聲與歡呼聲不絕。