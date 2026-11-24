MIRROR成員姜濤一向都熱愛打籃球，更是有名的「波牛」，他不時到維園街場與波友比拼被偶遇。不過，原來他已經與波友郭嘉駿（193）、張馳豪（Aska）及曹梓冲（Agent L）組成了籃球隊「維記」，而這個配搭大家都覺得很意外。昨日（23日）姜濤、193、Aska及Agent L現身官涌體育館，與另一籃球隊進行比賽，最後他們以70分險勝對方球隊。

MIRROR成員姜濤一向都熱愛打籃球，更是有名的「波牛」。(資料圖片)

姜濤、郭嘉駿（193）、張馳豪（Aska）及曹梓冲（Agent L）的籃球隊「維記」勝出了比賽。(資料圖片)

姜濤、郭嘉駿（193）、張馳豪（Aska）及曹梓冲（Agent L）的籃球隊「維記」勝出了比賽。(資料圖片)

打破兩台界限 疑因903籃球賽結緣

大家覺得最奇怪的一定是姜濤、193及Aska竟然是同一隊，雖然他們三人分別屬於ViuTV及TVB兩間公司。但運動無分國界，甚至是敵對公司都影響不了他們打籃球的決心，絕對是「兩台合作」的最佳例子。除了TVB及ViuTV外，其實還有電台，因為Agent L是商台DJ呂珮琳（Elsie）的老公，所以有「商台女婿」之稱。相信促成他們合作應該是上一屆2024年的「903籃球賽」，當時已經有指他們同場比賽，亦有可能自此他們惺惺相惜，組成了籃球隊四出比賽。

姜濤、193及Aska竟然是同一隊。(資料圖片)

姜濤、193及Aska分別屬於ViuTV及TVB兩間公司。(資料圖片)

姜濤。(資料圖片)

193。(資料圖片)

Aska。(資料圖片)

商台女婿Agent L。(資料圖片)

扎根維園街場 積極參與本地聯賽

姜濤、193、Aska及Agent所屬的籃球隊「維記」，他們是主要指扎根於維多利亞公園的業餘或地區籃球隊，他們亦有參與本地不同的籃球聯賽（例如東亞聯賽、九龍平日聯賽的 維記YF 等）。

姜濤、193、Aska及Agent所屬的籃球隊「維記」。(資料圖片)

他們是主要指扎根於維多利亞公園的業餘或地區籃球隊。(資料圖片)