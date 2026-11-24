吳業坤於2022年迎娶日本藝人浜口愛子，因而被網友稱為「宅男之光」，二人婚後經常「孖公仔」現身放閃，愛子更嫁雞隨雞，陪坤哥留港發展，甚至苦學廣東話，亦不時在自家網上頻道展示學習煮中菜的成果，獲網友激讚是「完美人妻」 ！至於坤哥婚後亦收心養性，每逢大時大節例必在社交網站上載與愛子的合照晒恩愛，加上婚後領養了白色松鼠狗女「白湯」，視如愛情結晶品一樣寵愛，「一家三口」樂也融融。

吳業坤於2022年迎娶日本藝人浜口愛子。(浜口愛子ig)

網民話坤哥好幸福。(浜口愛子IG)

適逢太太上月32歲生日，坤哥要到美國登台演出，二人亦順道到當地旅行慶生，坤哥更是第一時間上載合照祝賀愛子生日快樂，隨即被網友冠以「寵妻狂魔」稱號，加上日前攜同愛子朝聖韓國天團Big Bang的啟德演唱會，夫唱婦隨，羨煞一眾單身狗！

吳業坤化身「寵妻達人」。(ig@kwangorrrrrr)

不過，再鋒利的刀都有生鏽的一天；再恩愛的夫婦也有吵架的日子，平時溫柔孄熟、笑容滿面的愛子，日前便在限時動態連Po數張家中的「公仔山」、「衣服山」與「雜物山」照片，並連環Tag老公坤哥說：「＠kwangorrrrr 你嘅雜物越嚟越多😤可以執下嗎？我想要多啲空間呀🤍」雖然附上心心Emoji，但觀乎愛子少有公審坤哥的雜物堆填如山，令居住環境一片凌亂，網友一致認為愛子對坤哥的容忍已達臨界點，擔心這段令人稱羨的跨國婚姻驚現危機！不少口痕網友友留言說：「愛子喺呢個Moment要爆喇！」、「別講笑，愛子爆開了！」、「坤哥，Happy Wife,Happy Life呀！」令社交網站遍地花生！

浜口愛子出Po公審坤哥雜物多。

與此同時，網友亦紛紛對愛子的情況感同身受，不少人留言說：「我老公都係將啲鞋同衫堆到山咁高，如果冧落嚟真係壓得死啲寵物㗎！」 、「屋企大家都有份住，的確要好好分配空間，唔應該咁自私囉！」、「香港嘅土地問題好易變成感情問題！」除了爭相「剝花生」外，亦有部份網友提議坤哥與愛子租用迷你倉解決雜物問題，無謂因此傷感情，以免坤哥要再喊住唱「原來她不夠愛我」，搞笑得來極具建設性，未知坤哥坤嫂會否考量這個方案去維繫感情呢？