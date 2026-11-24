香港名導演劉鎮偉，早前他接受文雋的YouTube頻道《文雋講呢啲講嗰啲》訪問，談到他的成名作《賭聖》 （1990），當時一心是惡搞《賭神》（1989）抽下水，但出乎意料地大收，以4,100萬港元打破香港開埠紀錄（《賭神》為3,700萬港元）。不僅奠定周星馳「喜劇之王」的地位，更徹底改寫了九十年代華語喜劇的生態。然而，劉鎮偉首次爆料，該片最初執導人選竟另有其人，是在電視劇《他來自江湖》跟星爺合作無間的李力持，但李力持卻因為片酬上「幾萬蚊」的執著，令他錯失一部經典作。面對舊拍檔「爆料」，身在內地的李力持近日在社交平台拍片隔空「反擊」，以一貫幽默自嘲的方式回應事件，更順道大數劉鎮偉當年拍攝《回魂夜》時的「罪狀」。

香港名導演劉鎮偉（Jeffrey），早前在接受文雋的YouTube頻道《文雋講呢啲講嗰啲》訪問時爆料，指李力持因為片酬上「幾萬蚊」的執著，錯過當年合作《賭聖》。（影片截圖）

李力持拍片激動澄清。（小紅書截圖）

否認「小小執著」推戲 笑稱「唔識賭錢點拍賭聖」

李力持在短片中，一開口便笑罵劉鎮偉：「我頂你啊劉鎮偉，你做咩話我咩少少執著，推咗《賭聖》啫，我係好大嘅執著啊大佬！」片中更剪輯了劉鎮偉在《文雋講呢啲講嗰啲》節目中提及他因「少少自己嘅執著」而放過機會的片段。

李力持否認執著片酬推掉《賭聖》。（小紅書截圖）

他自言是很大的執著。（小紅書截圖）

對於當年未能參與《賭聖》的原因，李力持並未正面回應片酬問題，反而以自嘲口吻解釋：「點止小小執著啊，我係好大嘅執著啊大佬，我都唔識賭錢，我點拍《賭聖》咧？係嘛，你講啲唔講啲咁樣，豈有此理！」

李力持稱自己都不會賭錢，怎樣拍《賭聖》。（小紅書截圖）

翻舊帳數《回魂夜》罪狀 慘被安排演「蘿底橙」保安

講完《賭聖》後，李力持還提到由劉鎮偉執導、周星馳主演的另一經典作《回魂夜》，大吐苦水指當年被劉鎮偉「害慘」，搞到街知巷聞卻只得「保安」這代號：「拍嗰個《回魂夜》，攪到個個都知道我係邊個，跟住見親我就話保安、保安咁樣！」

李力持重提當年拍《回魂夜》。（小紅書截圖）

李力持形容當年《回魂夜》角色是蘿底橙。（小紅書截圖）

李力持大呻當年拍攝《回魂夜》的辛酸史，指其他演員一早挑走了所有好角色，唯獨剩下無人敢演的保安一角要他頂上：「當年拍《回魂夜》真係陰功啊，個個揀晒嗰啲好角色，淨返個蘿底橙畀我，嗰個保安啊，冇人敢做㗎。點解？撐（對抗）阿星爺撐得咁衡，個個都怕啦，唉，結果我執咗個蘿底橙，陰功啊！最慘係星爺嗰句，『面係人哋畀，架係自己丟！』哎呀，陰功啊，畀人哋話咗成世啊！」

片中更穿插了《回魂夜》的經典一幕，李力持飾演的保安向周星馳說：「你畀返少少面我呢？」（小紅書截圖）

結果遭星爺冷冷反擊：「面係人哋畀，架係自己丟！」。（小紅書截圖）

自嘲在《國產凌凌漆》醒目改名

此外，李力持又投訴劉鎮偉在《回魂夜》中「蛇仔明啊，幫佢改名」，卻偏偏沒有為他飾演的保安起名字，令他「成日畀人話保安、保安，唉～我真係老襯啊」。他笑言幸好後來自己醒目，在《國產凌凌漆》中為自己安上「鐵腿水上漂」的響亮名號，成功挽回一點尊嚴。

李力持投訴在《回魂夜》裡面的「保安」，連名字都沒有。（小紅書截圖）

李力持笑言幸好後來自己醒目，在《國產凌凌漆》中為自己安上「鐵腿水上漂」的響亮名號。（小紅書截圖）

隔空向文雋「下戰書」 自薦上節目爆大鑊

除了向劉鎮偉「算帳」，李力持在片尾亦不忘點名主持人文雋，投訴對方在節目播出前沒有向他求證：「仲有啊，你阿Man啊文雋啊，未Fact Check就已經出嚟，你應該打電話畀我啊嘛，你唔係冇我電話㗎！」

李力持在片尾亦不忘點名主持人文雋，投訴對方在節目播出前沒有向他求證。（小紅書截圖）

李力持趁機搲撈自薦做嘉賓。（小紅書截圖）

李力持隨即開玩笑地向文雋發出「警告」：「嗱，我而家警告你啊，如果你唔打畀我，我真係、我真係郁你㗎，我真係打返畀你㗎，你驚唔驚？驚就搵我啦！」他更留意到文雋的YouTube頻道已累積逾13.3萬訂閱者，隨即乘機「搲撈」自薦做嘉賓：「頻道咁多人睇，你都唔搵我？嚟啊，幫幫手，打電話畀我啦！」最後李力持更霸氣表示，即使身在內地亦對香港網上的「資訊」一清二楚：「你以為我喺大陸睇唔到YouTube、睇唔到面書咩？我中國移動一卡兩號㗎大佬，我睇到㗎阿Man！快啲打畀我啦，哈哈！」不少網民對此表示期待，並留言：「其實李力持同星爺合作電影都好好睇」。