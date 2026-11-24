資深歌手譚詠麟一向是英超球隊曼聯的超級粉絲，他於昨日在微博發文，表達對曼聯現況的憂慮，並上載兩張車廂自拍照。



譚詠麟一向是英超球隊曼聯的超級粉絲。（微博圖片）

憂心愛隊失眠生暗瘡 發文問網民意見

譚詠麟在帖文中表示，因為擔憂曼聯而導致整晚失眠，甚至長出暗瘡。他寫道：「為咗憂心曼聯搞到成晚瞓唔着仲生埋暗瘡添」。他更在文中列出兩個選項，詢問網民意見：「你們替我想一想：A 自己轉會；B 抑或俾多幾個月佢哋看一看」。

譚詠麟想轉會？（公關提供）

從其上載的兩張照片所見，戴着眼鏡的譚詠麟身穿深色外套，正坐在車廂內並扣上安全帶。其中一張照片中，其左邊臉頰貼有一塊圓形暗瘡貼。

譚詠麟憂心愛隊失眠生暗瘡。（微博圖片）

譚詠麟憂心愛隊失眠生暗瘡。（微博圖片）

批老闆管理層太商業化 嘆失打不死精神

除了表達個人困擾，譚詠麟亦在帖文中點評曼聯目前的狀況。他指出：「他們現在輸的不止是球賽，是曼聯曾經建立了幾十年打不死的精神！」。此外，他更直接批評球會高層，直言：「不過他們的老闆和管理層真係有好大問題，太商業化了又冇人情味」。

譚詠麟發文問網民意見。（微博圖片）

現年74歲的譚詠麟是香港娛樂圈著名的曼聯狂熱擁躉，數十年來對紅魔鬼的支持可謂風雨不改。然而曼聯近年在英超聯賽及歐洲賽場上屢遭挫折，戰績飄忽不定，早於2022年雙紅會慘敗利物浦0比4時，譚校長便曾在社交平台自嘲「輸掉第一球已經去睡覺了」。近年球會即便經歷股權變動與管理架構重整，高層一連串節流裁員、提高季票售價及重度商業化操作，屢遭英國本土及海外名宿批評丟失傳統人情味。譚校長今次直斥球隊「輸掉幾十年建立打不死的精神」，正是無數資深紅魔球迷對球隊失去靈魂與鬥志的集體悲鳴。