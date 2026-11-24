TVB當紅花旦劉穎鏇（Tiffany）向來有「最強Body」之稱，近年備受力捧的她不但劇接劇，更憑藉健康性感的形象及拼搏精神深得觀眾歡心。向來動靜佳宜的Tiffany，早前才在《903 籃球賽》中大顯身手，憑藉出眾球技獲網民封為「籃球女神」；及後在無綫台慶夜上，她又於向動作組致敬的環節中挑戰高難度動作演出，拳拳到肉的精彩表現驚艷四座，盡顯硬朗型格的一面。

劉穎鏇早前在《903 籃球賽》中大顯身手，憑出眾球技獲網民激讚為「籃球女神」。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇在台慶當晚不錫身演出，向動作組致敬。（電視截圖）

凌空施展奪命鉸剪腳，技驚四座。（電視截圖）

酒紅色低胸拖尾晚裝 大騷44吋半逆天長腿

然而，走下球場與動作舞台的劉穎鏇，私底下其實充滿少女心及仙氣。近日，Tiffany在社交平台分享了一段花絮短片，重溫當晚出席台慶的華麗晚裝造型。從影片中所見，身穿一襲酒紅色不規則露肩晚裝的她，從充滿歐陸古典氣息的教堂步出。鏡頭一開始便聚焦在她那雙修長的逆天美腿上，隨着她踏出大門，纖細卻帶有健康肌肉線條的長腿一覽無遺，配搭同色系高跟鞋，將其高挑的黃金身材比例表露無遺，簡直「屈晒機」！

劉穎鏇在社交平台重溫當晚出席台慶的華麗晚裝造型。（IG@itstiffanylau）

仙氣十足。（IG@itstiffanylau）

古典建築前轉圈展燦爛笑容 冷艷與甜美自由切換

這襲晚裝設計別具心思，貼身短裙剪裁完美勾勒出Tiffany的玲瓏浮凸曲線，腰間更配有巨型長拖尾設計，既性感又不失高貴典雅。在影片中，劉穎鏇梳起一頭中分長直髮，配以精緻妝容及閃亮耳環、戒指點綴。在教堂彩繪玻璃的映襯下，她時而擺出冷艷高貴的甫士，時而又露出招牌甜美燦爛笑容，眼神充滿電力。

這個角度引人入性。（IG@itstiffanylau）

吸睛。（IG@itstiffanylau）

充滿自信。（IG@itstiffanylau）

期間，Tiffany更在戶外綠樹環繞的庭院中提着長拖尾裙擺優雅轉圈，酒紅色裙襬隨風飄逸，畫面唯美十足，由冷艷女神瞬間切換成甜美女神，迷倒一眾粉絲。

少見劉穎鏇冷豔一面。（IG@itstiffanylau）

甜美笑容殺死人！（IG@itstiffanylau）

44吋長腿。（IG@itstiffanylau）

網民激讚「極致的完美」

影片曝光後，隨即吸引大批網民「心心眼」及激讚，不少人對她的逆天長腿與神級顏值表示羨慕不已，紛紛留言大讚：「so gorgeous」、「pretty girl」、「這是極致的完美」。此外，亦有網民留言鼓勵，欣賞她內外兼備的特質：「你真係好靚、靚得來又努力、又謙虛、真係好喜歡你、加油」，可見劉穎鏇無論在演藝事業還是個人魅力上，都已成功俘虜大批觀眾的心。

一陣女神風。（IG@itstiffanylau）