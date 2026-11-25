時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。

第63屆金馬獎MIRROR成員江𤒹生，憑《我們不是什麼》奪得《最佳男配角》

剛結束的第63屆金馬獎，香港電影勇奪六獎，最佳劇情片：《善男信女》、最佳女主角：袁澧林《第四幕》、最佳男配角：江𤒹生《我們不是什麼》、最佳劇情短片：三隻小豬（仲錦妮）、最佳紀錄片：離開即景（陳淦熙）、最佳原著劇本：楊兩全、火車（善男信女）。成績相當優異，其實金馬獎一向是香港電影的福地，多年來屢獲殊榮。

《父子》在台灣金馬獎連奪三獎，包括《最佳劇情片》，郭富城成為影帝，吳澋滔成為金馬獎史上最年輕《最佳男配角》。

20年前的今日，2006年11月25日舉行的第43屆金馬獎，香港電影《父子》亦在頒獎禮中大放光芒，奪得《最佳劇情片》《最佳男主角》郭富城及《最佳男配角》吳澋滔，吳澋滔當時只得九歲，成為金馬獎最年輕男配得主，翌年他在香港電影金像獎，奪得《最佳新人》及《最佳男配角》

吳澋滔五官精緻，而且相當識演戲。

電影講述好賭且暴躁的父親周長勝（郭富城 飾）讓家庭陷入困境，妻子阿蓮（楊采妮 飾）不堪重負並心灰意冷，最終趁機離家出走，留下父子(吳澋滔）相依為命的故事。導演譚家明表示吳澋滔的母親司馬燕以往曾在他的電影演出，他原本不知道司馬燕有一個這麼聰明的兒子，雙方是透過監製介紹認識。

2022年《七人樂隊》其中一個單元《別夜》，23歲的吳澋滔再登大銀幕，與余香凝飾演情侶。

吳澋滔在電影中一鳴驚人，五官精緻非常有星味，奪獎後更人氣急升，只得九歲的他還要上學，竟然都引來傳媒追訪，但他表現大方，有禮貌及帶點害羞應對記者提問。 雖然有不錯的起步，但吳澋滔沒有在影圈發展，2015年1月吳澋滔的媽媽司馬燕因癌病離世後，吳澋滔在Instagram上載航班資料，並以英文留言出發到溫哥華升學，表示在過去16年在香港過得十分開心，之後他暫別幕前，其後畢業於加拿大西門菲莎大學傳理系。

29歲的吳澋滔在温哥華生活，外型相當高大。

到了2022年他再為導演譚家明演出《七人樂隊》其中一個單元《別夜》，戲中與影后余香凝合作。 吳澋滔生活低調公開的IG只得3個帖文，今年29歲的他，在温哥華生活，閒時滑雪或駕著黑色跑車與女友遊山玩水相當寫意。