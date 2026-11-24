現年63歲的前TVB小生黃德斌於1988年加入無綫，早年多演跑龍套及閒角的他，靠自身實力一步一步「行前」，終於2006年憑劇集《火舞黃沙》中「宋東陽」一角奪得「最佳男配角」，其後更憑《珠光寶氣》、《天與地》、《鐵馬戰車》、《致命復活》等劇站穩陣腳。及後他離巢往ViuTV發展，憑《大叔的愛》爆紅，同時亦活躍於電影及舞台劇界，演技無庸置疑。而除了演技好之外，黃德斌私下亦十分熱愛運動，近年迷上打匹克球（Pickleball）的他，更打出香港，北上切磋球技。日前，有網民在社交平台分享於廣州一間室內球館打波時，意外野生捕獲黃德斌與謝東閔一同打波，事後更上載多張合照，隨即引起網民熱議！

黃德斌是圈中公認型佬。（資料圖片/葉志明攝）

黃德斌憑劇集《火舞黃沙》中「宋東陽」一角奪得「最佳男配角」。（網上截圖）

黃德斌在《大叔的愛》有破格演出，呢一幕表白戲令他爆紅。（《大叔的愛》截圖）

黃德斌近年參與不少電影，在《九龍城寨之圍城》飾 Tiger哥（《九龍城寨之圍城》劇照）。

黃德斌廣州打波被捕獲 全身黑裝上陣零架子

博主在社交平台興奮寫道：「在廣州黃埔打球，偶遇TVB演員！誰懂啊！居然迎來了兩位熟悉的面孔。香港演員黃德斌、謝東閔，來瑞豆打匹克球了！沒有太多距離感，大家因為喜歡同一項運動，聚在了一起。打完球，還一起留下了合影。」相中可見，黃德斌以一身全黑運動裝束示人，身穿黑色短袖T恤配黑色運動短褲，腳踏白色長襪及波鞋，更戴上專業運動護目鏡及智能手錶，裝備相當齊全。博主還大讚黃德斌在場上表現非常認真：「場上移動、揮拍都很有力量感，打起球來相當投入。」

黃德斌近年愛上打匹克球。（小紅書圖片）

黃德斌打得相當投入。（小紅書圖片）

同場還有謝東閔。（小紅書圖片）

除了球技好，黃德斌私下亦毫無明星架子。面對合照要求，黃德斌展現出極度親民的一面，與博主在球場邊自拍，面露燦爛笑容。更令人驚嘆的是，雖然已經63歲，但黃德斌在無濾鏡的生圖下依然皮膚緊緻，魅力絲毫不減。

博主成功集郵。（小紅書圖片）

63歲依然Fit到漏 小腿線條結實成焦點

向來注重健康與體態管理的黃德斌，即使年過花甲，身材依然「Fit到漏」。在全身照中清晰可見，他的小腿肌肉線條極度結實，體型修長挺拔，完全沒有半點中年發福的跡象，狀態比不少年輕藝人還要好。不少網民看過照片後紛紛留言大讚他保養得宜，散發出濃濃的成熟男人味，直呼「型到爆裂」：「哇，好帥啊」、「型男」、「好Fit」。

黃德斌曾演三級片《燈草和尚》。（劇照）

曾為生計接拍三級片 無悔過去靠打拳走出抑鬱陰霾

黃德斌如今在演藝圈地位穩固，憑藉多部經典劇集及電影深入民心，但其實他的星途並非一帆風順。他曾參加亞洲電視主辦的《香港超級模特兒大賽》，同屆參賽者包括林偉；賽後投考無綫電視第15期藝員訓練班入行，初期多演跑龍套角色，發展平平。1992年，當時29歲的黃德斌為了生計及增加知名度，毅然接拍了三級片《聊齋三之燈草和尚》，在戲中飾演「朱仲」，與已故女星陳寶蓮有大膽對手戲，甚至有露股演出；其後他亦曾參演另一部三級片《滿清十大酷刑》。

黃德斌當時才29歲。（劇照）

雖然《燈草和尚》當年票房不俗，大收近千萬，但此舉卻即時收到TVB的大信封。多年後德斌曾在訪問重提此事，自言不知為何被炒，更自嘲：「可能我拍三級片時做得唔好啩。」當年三級片正盛，而黃德斌亦拍了《燈草和尚》和《滿清十大酷刑》兩片，他曾公開回應：「沒有後悔，當年為搵食並不是件醜事，如果冇當年經歷，一定唔會有今日的我。」此外，雖然是被看輕，只賣弄色情的三級片，但黃德斌為演好角色，便因長時間壓抑情緒而一度患上抑鬱症，最終要靠打拳做運動走出陰霾。