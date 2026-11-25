向華強太太陳嵐（向太）對新抱郭碧婷向來愛錫有加，婆媳關係融洽，更透露向華強表示想將遺產交給郭碧婷管理，外界估計向華強身家達500億港幣。向太近年愛在社交平台分享短片，話題圍繞婆媳相處、家庭邊界及育兒理念，分享個人觀點。她透露郭碧婷作出一舉動，令向太心花怒放，「所以我才那麼寵她。」更一連買下近郭碧婷娘家5塊地，「她是個大地主！」

向華強夫婦與郭碧婷及兩位孩子的合影。（網上圖片）

向太明確表示遺產會分給孫輩。（郭碧婷微博圖片）

向太爆郭碧婷一句話狂送5塊地：所以我才那麼寵她

向太日前拍片分享與郭碧婷的相處之道，郭碧婷尊重向太，稱呼她為「媽媽」，哄得向太一連送5塊地給她，「她叫我媽，所以我才那麼寵她，她叫我買地，我買，還有一塊，我買！還有一塊，我又買！總共是5塊地，連着她家旁邊，所以她是個大地主，現在開始蓋了。」

郭碧婷婚後減少了幕前工作。（微博@向太Tiffany陳嵐）

郭碧婷與向佐在2019年結婚。（微博@向太Tiffany陳嵐）

向太不敢叫郭碧婷生第三胎：不忍心

談到生第三胎，向太坦言因郭碧婷生第二胎很辛苦，不敢叫郭碧婷再生，「40多了，不忍心。」郭碧婷對仔女有要求，規定孫仔孫女每天要視訊爺爺嫲嫲，向太透露郭碧婷要求子女「跟爺爺奶奶視頻的時候不可以分心，放下手上的東西，跟爺爺奶奶對話。」而郭碧婷從不叫向太退休享福，「她會講媽媽辛苦了，跟孫子孫女說奶奶辛苦了，在工作。」向太稱不介意將生意交給郭碧婷管理，「兒媳已經是一家人，誰有能力誰擔當。」又激讚郭碧婷從不會亂講話。

不過向太認同奶奶不可能成為真正的媽媽，對郭碧婷又愛錫又保留分寸，她說：「是有邊界感的親女兒，我一句重話都不敢講。」

向太爆郭碧婷稱呼她為「媽媽」，哄到向太心花怒放。（小紅書@向太來了）

向太一連送了5塊地。（小紅書@向太來了）

郭碧婷是大地主。（小紅書@向太來了）

向太不敢對郭碧婷說重話。（小紅書@向太來了）