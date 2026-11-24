歌手王灝兒（JW）早前宣布婚訊，與至尊沙田班主王至尊拉埋天窗，兩人去年在土耳其伊斯坦堡舉行豪華婚禮，更邀請了至親好友出席一同見證人生重要時刻。王至尊近日作客Emil Cheung張存華的YouTube頻道「Courtside with Emil」，談到兩夫婦面對網民負評及低調結婚的原因。

王灝兒（JW）早前宣布婚訊，與至尊沙田班主王至尊拉埋天窗，全城祝賀。（threads/@arjimm）

兩人去年在土耳其伊斯坦堡舉行豪華婚禮，更邀請了至親好友出席一同見證人生重要時刻。（threads/@arjimm）

王至尊感激老婆JW一直支持自己的足球夢

節目中，談到王至尊身為港超球會至尊沙田的班主兼球員，不只出資搞波，儘管新傷舊患樣樣齊，依然親自穿著球衣、食止痛藥落場踢港超聯。對此，王至尊表示35歲走到這一步，往後都沒可能再踢高水平的賽事，同時感激老婆JW諒解及支持自己想完成一件事的心：「老婆就好明，佢睇住我由乙組上嚟，件事就有少少似，就係你都行到最後一步。講真今年入到又好，入唔到又好都唔會再踢。」

王至尊近日作客Emil Cheung張存華的YouTube頻道「Courtside with Emil」。（《Courtside with Emil》畫面）

JW被網民指拜金王至尊直指不公平

主持人在訪問中談及王至尊接手經營港超聯球隊所面臨的財政壓力與外界質疑，更被網民鬧「燒錢」、「廢柴」、「落去踢波做乜嘢」，問到太太JW看到網上的負評會否不開心，王至尊坦言這正是兩人最合拍之處，因JW身處娛樂圈多年，都經歷了不少網民言論：「佢自己都經歷好多呢啲嘢，啲人成日話佢拜金，對佢都唔Fair，老實講句。佢自己都講過好多次，都澄清咗好多次。」至於是否因為免收外界的言論而低調結婚，王至尊否認：「低唔低調就唔關事，純粹覺得低調咪低調，我冇必要將我嘅私人生活disclose（公開）俾你聽，但佢係好understand呢啲嘢。」

JW被網民指拜金王至尊直指不公平。（《Courtside with Emil》畫面）

另外，講到將娛樂元素帶入球場，王至尊被問及若邀請太太JW到球場做表演嘉賓是否需要收費，他笑言JW現在是獨立發展：「佢梗係唔收錢啦，好撐㗎佢真係！」另外，王至尊的名字相當特別，被問到身邊朋友如何稱呼王至尊，他透露小學及中學同學都會稱呼自己為「至尊」，提到太太JW，王至尊甜蜜表示：「老婆嗌我老公囉！」