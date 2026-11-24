陳家樂與太太連詩雅（Shiga）今日（24/11）以夫妻檔現身啟德出席聖誕揭幕活動。兩人接受《香港01》訪問時，大談為兩歲多愛女陳星頤（Camilla）安排的聖誕節慶祝活動及外遊大計。此外，對於現年33歲的同門師妹黎紀君早前與52歲劉愷威高調認愛，連詩雅亦首度開腔回應，大讚男方既紳士又體貼。

陳家樂與連詩雅夫妻檔出席聖誕揭幕活動。（盧振輝 攝）

陳家樂為愛女化身聖誕老人 計劃明年初短途外遊

談到即將來臨的聖誕節，陳家樂與連詩雅表示早已為女兒安排一連串節目，雖然年底工作忙碌未能出國，但留港一樣充滿節日氣氛。連詩雅笑言女兒最近迷上《冰雪奇緣》的角色及米奇老鼠，陳家樂更一口答應為愛女粉墨登場。

陳家樂表示：「決定咗㗎啦！我哋一路都有個諗法，每年都想帶佢周圍去行下、睇下燈飾同聖誕樹，感受下氣氛，今年都一定會。頭先記者話叫我扮聖誕老人，我唔介意呀，我扮聖誕老人啦！」

陳家樂透露聖誕節為愛女化身「聖誕老人」。（盧振輝 攝）

連詩雅接著說：「我哋好想帶佢去睇雪，但真係未有時間去旅行，喺香港有呢個飄雪效果都好，我哋又會帶佢去主題樂園。佢而家好鍾意Elsa卡通人物，仲識唱《Let It Go》！其實我真心要讚家樂，有咗個女之後佢多咗好多儀式感，每年聖誕節、生日同新年都一定要影輯相，今年我亦準備好一家人嘅聖誕套裝影全家福。」

兩人透露計劃於2027年初一家三口外遊，由於女兒尚未試過乘搭飛機，夫婦倆坦言擔心氣壓令小朋友哭鬧而影響其他乘客，並已想好應對方法。陳家樂表示：「我哋未試過帶佢搭飛機，但之前上網睇過有位爸爸專登去派定耳塞，我都會咁樣做。要預咗先嘅，因為小朋友未試過坐飛機，氣壓佢一定會驚，所以點都會喊先。」

兩人期待一家三口去旅行。（盧振輝 攝）

連詩雅說：「其實我都好大壓力，唔想騷擾到人，所以可能唔去咁遠住。我會儲定好多玩具畀佢，平時出街我都盡量少啲畀螢幕佢睇，希望食完飯佢都唔好嘈到隔離檯。我哋仲會同佢角色扮演預習下，譬如話『我哋而家喺架飛機度啦，要做啲乜嘢呢』，等佢學識點樣保持安靜。」

連詩雅直言很想帶女兒去看雪。（盧振輝 攝）

首評師妹黎紀君與劉愷威戀情 連詩雅大讚男方Sweet

此外，連詩雅的同門師妹黎紀君早前認愛劉愷威，成為城中熱話。連詩雅受訪時坦言視對方如親妹妹，更透露前兩日趁黎紀君生日抽空見面，首度接觸劉愷威本人：「當然好戥佢開心啦！唔止係小師妹，我就當佢妹㗎啦。總之佢開心我就好開心，我覺得一個咁善良、咁Sweet嘅女仔，係值得擁有所有嘅開心。」

連詩雅大讚師妹黎紀君的新男友劉愷威很有紳士風度。（盧振輝 攝）

黎紀君與劉愷威愛得高調。（IG截圖）

連詩雅續說：「其實之前一路都真係好忙，佢前兩日生日，我就到咗一到，想同佢Say個Happy Birthday嘅時候就見過下。不過我第二日要拍MV，真係到一到就走，冇乜機會深入交流。雖然嗰日有好多人，但成個畫面係Sweet嘅，我覺得佢男朋友好Sweet、好Gentleman，因為佢好Take care所有朋友。至於幾時請飲？我哋呢啲唔畀壓力嘅，我驚嚇親佢哋，總之佢開心就得㗎啦！」