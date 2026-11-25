現年42歲的前TVB小生蔡淇俊，2014年離巢後北上發展，先後開設米線店、火鍋店，但最終相繼結業，一度慘蝕幾百萬，被網民封為「執笠界KOL」。但蔡淇俊屢敗屢戰，轉戰直播帶貨並成立新公司，至今已成立6年，早前更帶多位員工一齊團建，人強馬壯！蔡淇俊生意終於成功，當然不少得背後女人，去年9月蔡淇俊實體店「蔡生寶品」開張，他表示第一個要多謝的人，就是他的老婆，欠債累累人生急插谷底之際，蔡太未有放棄，繼續支持他，終於讓他鹹魚翻身。日前蔡淇俊拍片，透露欠債翻身，全靠太太一舉動！

蔡淇俊公司成立6周年，他帶十數名員工「團建」。（小紅書）

蔡淇俊爆翻身全靠太太一舉動

蔡淇俊日前拍片帶大家睇家中擺放的「保險箱」，直指是兩公婆多年來打拼成果。蔡淇俊首先表示，以前接完通告儲到一點錢，買了一些金飾給老婆。蔡太表示最鍾意黃金，「隨時賣了就能走！」蔡淇俊透露開了第一間店即買了一個金手鈪給太太。蔡太又笑言結婚時沒錢，只能買一個小小的金戒指。

蔡淇俊為養家，晚上哄太太入睡後去酒吧賺外快。（小紅書截圖）

蔡淇俊為養家，晚上哄太太入睡後去酒吧賺外快。（小紅書截圖）

蔡淇俊之後問太太：「我阿媽送畀你嗰對龍鳳鈪？」蔡太表示：「仲龍鳳鈪？嗰陣時還錢一早賣咗啦！好大份嗰對呀嘛！」足見蔡太有情有義！蔡淇俊又表示，唯一屬於蔡淇俊的黃金是TVB十周年送他的金牌，「2012年送畀我，2002年入公司，十年公司送個金牌畀我。」有網民留言：「為了你創業，你老婆連龍鳳鐲都當了，你真是要好好珍惜她」，蔡淇俊回覆：「放心，家裏的錢全歸她管」。

陳思齊加入蔡淇俊直播行列。（小紅書）

蔡淇俊欠債被封「執笠KOL」 鹹魚翻身變「帶貨一哥」

蔡淇俊北上搵食時經歷過低潮，試過趁太太入睡後、凌晨時分前往酒吧登台唱歌，有時工作至凌晨4點才收工。蔡淇俊沒有放棄創業，不停拍片分享生活點滴，積極爭取曝光率帶動直播帶貨生意。撈到風生水起後，蔡淇俊發財立品幫助其他藝人，由於在TVB年代，曾體驗過無工開之苦，曾帶挈陳思齊、于淼、前E-kids成員林詠倫（Alan）及前亞視花旦陳靖允等，搖身一變成為帶貨天王，當上了擺攤大軍的「帶頭大哥」，幫助一班藝人在內地帶貨搵食。

蔡淇俊和太太曬金飾。（小紅書@蔡淇俊vin）

大部分屬太太所有。（小紅書@蔡淇俊vin）

蔡太笑言當時結婚沒錢，只能買個小小的結婚戒指。（小紅書@蔡淇俊vin）

蔡太爆當時為幫蔡淇俊還錢，賣了奶奶送她的龍鳳鈪。（小紅書@蔡淇俊vin）

（小紅書@蔡淇俊vin）

蔡淇俊爆太太掌握家中財政大權。（小紅書@蔡淇俊vin）

蔡淇俊多謝TVB。（小紅書@蔡淇俊vin）