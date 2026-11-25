圈中富婆陳曼娜（Manna姐）向來投資有道，早年靠投資物業累積豐厚身家，早已生活無憂，近年過着半退休生活的Manna姐，遇到合適劇本才過戲癮。早前陳曼娜迎來75歲生日，獲一眾圈中好友為她大搞生日飯局慶祝，她在社交平台大曬多張慶生照，更與另一位圈中富婆薛家燕同框合照，兩大富婆同場貴氣逼人！

陳曼娜（Manna姐）向來投資有道，早年靠投資物業累積豐厚身家，早已生活無憂。 （Facebook@陳曼娜）

陳曼娜近年過着半退休生活。（IG@manna.chanhktv）

陳曼娜為孫女慶祝生日。（Facebook@陳曼娜）

陳曼娜75歲生日貴氣登場 獲薛家燕胡楓黃錦燊等老友齊聚賀壽

陳曼娜寫道：「今年生日飯局，滿滿的感恩同愛！❤️🎂首先要多謝愛心嘅Melvin哥哥，親自安排地點同美食，搞到有聲有色，贊聲不絕 👍更加感謝12位好友，百忙之中都抽空嚟與我共敘，大家傾得特別寫意，食得特別開心！🎁🧧太豐富了！但最重要嘅，係每一顆真摯嘅❤️！感恩有您們同行！🩷❤️🧡💛💚🩵一切都是主的恩典，榮耀歸主！Amen！🙏」相中所見，陳曼娜一頭標誌性金色短髮，身穿搶眼桃紅色露肩上衣配襯同色系大耳環，手捧鮮花容光煥發，狀態極佳！當日出席生日飯局的除了有薛家燕之外，還有「修哥」胡楓、黃錦燊等一眾老友，場面熱鬧溫馨。

慶祝生日。（Facebook@陳曼娜）

薛家燕為陳曼娜慶生。（Facebook@陳曼娜）

修哥。（Facebook@陳曼娜）

場面熱鬧！（Facebook@陳曼娜）

陳曼娜投資有道身家豐厚 住2,500呎海景豪宅生活寫意

薛家燕與陳曼娜當年曾於TVB經典劇集《十月初五的月光》中，分別飾演溫婉重情的「朱莎嬌（Q姨）」與霸道潑辣的「萬朱莎華」，劇中兩姊妹連場針鋒相對、金句頻出，至今仍為觀眾津津樂道，但兩人私交甚篤，更是圈中公認的兩大億萬富婆。一向投資有道的家燕姐，盛傳身家早已過億，名下坐擁至少9個物業。而陳曼娜亦是理財高手，早年離婚後獨力撫養一對子女成才，兒子是心臟科醫生，女兒則是牙醫博士，一門雙傑，陳曼娜憑藉精準眼光投資物業，現居於紅磡逾2,500呎的海景豪宅，生活寫意。

薛家燕與陳曼娜當年曾於TVB經典劇集《十月初五的月光》中，分別飾演溫婉重情的「朱莎嬌（Q姨）」與霸道潑辣的「萬朱莎華」，劇中兩姊妹連場針鋒相對、金句頻出，至今仍為觀眾津津樂道。（劇照）

私交甚篤。（Facebook@陳曼娜）

私交甚篤。（Facebook@陳曼娜）

陳曼娜早在20歲出頭便成功上車買樓送給母親。（IG@manna.chanhktv）