TVB電視劇《玫瑰戰爭》第10至25集劇情全面白熱化。《玫瑰戰爭》幾時播？下星期1-5晚上8時30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《玫瑰戰爭》10-25分集劇情

第10集｜楊茜堯向馬國明坦白一切！二人聯手追查

楊茜堯住所被爆！林夏薇助手取得影片

《死亡揭露》錄影當日，鳳儀否認與安安的意外有關……夏無雙的家被爆，黎綺雲的助手拎到了DM28影片，藍鳳儀也沒有照夏無雙的要求去做。夏無雙向德龍坦白了自己所知道的所有，德龍看了子盈的日記，恍然眾女對子盈所做的惡行。2人開始合作。藍鳳儀被流放去馬來西亞。徐曄為鳳儀求情不果。雲生資金告急，被卡冕國易先生施壓。

《死亡揭露》錄影當日，鳳儀否認與安安的意外有關……

楊茜堯馬國明闖進鄺潔楹家！手機內發現傅嘉莉的名字

夏無雙德龍去了安安家，並找到了安安的手機，發現安安曾以內幕勒索某人，在安安手機中的富婆，設定了梁菲雅，遂藉接近菲雅以確認。夏無雙發現去拎DM28影片的人，就係黎綺雲的人。德龍發現寶兒擁有他當年送贈子盈的項鍊，隱然意會寶兒和子盈的關係。

藍鳳儀被流放去馬來西亞

姚子羚回天誠幫手！與林夏薇吵架

在一個天誠娛樂的活動中，藍鳳儀回去幫手。黎綺雲叫藍鳳儀識做就自動消失，2人吵架，只要生哥對誰好，黎綺雲就會叫人令其消失。黎綺雲知道影片中的男子，係天誠的VIP，如果流出對公司會好麻煩，更知道係藍鳳儀的過失，所以要找回踩藍鳳儀一腳。

一個天誠娛樂的活動

第11集｜馬國明確認陳星妤是親生女兒

當年，關子盈身穿白裙，腳著紅鞋，同德龍分了手，再去R01 - DM28。

當年，關子盈身穿白裙，腳著紅鞋，同德龍分了手，再去R01 - DM28。

傅嘉莉約林夏薇姚子羚追問群組！三人互相懷疑對方

菲雅、綺雲、鳳儀被加入神秘群組，三人都猜測是無雙所為卻彼此猜忌。梁菲雅約了黎綺雲藍鳳儀出來，傾邊個問了有關關子盈的whatsapp group。3個女人，互相都覺得其他人先係兇手。

馬國明偷看陳星妤資料！與楊茜堯確認是女兒

德龍記得，之前見到寶兒手拎之前送給關子盈的頸鏈。德龍偷看了寶兒的個人資料，估到是自己的女兒。夏無雙同德龍確定，係德龍的女兒。

夏無雙同德龍確定，係德龍的女兒。

陳豪免姚子羚流放！改拍《玫瑰》代替鄺潔楹

《玫瑰》劇組重組，無雙希望由鳳儀頂替安安。生哥比藍鳳儀不用再去流放，不過就要藍鳳儀去拍玫瑰，代替安安的角色。而易生要求生哥盡快完成，法國個邊也同意，如果玫瑰可以有天誠的4位花旦，就會加碼投資。藍鳳儀只要可以留在生哥身邊，做咩都無所謂。無雙又提出將劇本改成緝兇方向，此時菲雅卻表示要辭演。另外，天哥想安排一個角色比寶兒。夏無雙同德龍都不想寶兒留在香港，留在天誠。黎綺雲藍鳳儀見到生哥，對寶兒十分著迷，就好似當年對關子盈。

陳展鵬任體育持續發展會主席！陳楨怡憑古董結識何老太

家俊成為了體育持續發展會主席，生哥與家俊合作。家俊在何家的大會中，間接比大家知道了大伯去睇腦科醫生，點知大伯身體健康。家俊提出的串流平台項目被大家反對。楊素希一件古董去識到了何老太，再跟何老太講有左BB。

家俊提出的串流平台項目被大家反對

雲生面對易先生施壓，鳳儀的一着成功為雲生化解危機。藍鳳儀係韓國搵左個女新人，生哥好高興，原來係易先生的私生女。

第12集｜陳展鵬威脅傅嘉莉！陳楨怡暗放偷聽器

陳楨怡上門見何老太！何家大伯向傅嘉莉派定心丸

楊素希仗着自己懷孕登堂入室，講只係想知道何家會唔會負責。何大伯好開心，何大伯就派定心丸梁菲雅，就算楊素希生了BB，都只會叫梁菲雅做媽媽。楊素希偷偷地放了偷聽器在梁菲雅的房間。

傅嘉莉心不在焉！陳展鵬手持影片威脅她

梁菲雅一直心不在焉，原來係羅志邦威脅，他手上有梁菲雅打關子盈的影片。無雙得悉菲雅遭人以影片威脅，內容竟直接指向菲雅有殺害子盈的動機與嫌疑。家俊偷聽了梁菲雅的電話，同時比了錢羅志邦，得到了影片，並威脅梁菲雅通過串流平台。但梁菲雅最後也沒有在大會上支持串流平台。

傅嘉莉心不在焉！陳展鵬手持影片威脅她

林夏薇老人院遇上律師樓前員工

藍鳳儀帶黎綺雲去不同的老人院去做”洗底”工作，做好形象。點知見到一個律師樓的前員工Cindy，因其握有重大秘密。生哥要求黎綺雲幫忙安排，最後的冠軍要比Jennie。寶兒積極為選秀節目《天選之人》排練，Jennie 同寶兒因為book 房而起衝突，不甘公司偏袒對方。寶兒向德龍透露，想與父親相認……菲雅在基金會投票上出爾反爾，家俊憤然要公開影片……

，Jennie 同寶兒因為book 房而起衝突，不甘公司偏袒對方

第13集｜楊茜堯借傅嘉莉接近林夏薇

馬國明處理陳展鵬手機

在開會前，德龍同梁菲雅講，會無事，唔好擔心，佢搵人黑進了家俊的手機，並當梁菲雅面刪除了影片，梁菲雅最怕的是當影片公開後，德龍知道梁菲雅當年點對關子盈，德龍會好嬲。

梁菲雅最怕的是當影片公開後，德龍知道梁菲雅當年點對關子盈，德龍會好嬲。

梁菲雅知道是夏無雙幫了自己，講出當年關子盈梁菲雅2個有推撞，之後梁菲雅暈左，醒返之後就無再見到關子盈。夏無雙希望梁菲雅幫手接近黎綺雲。

講出當年關子盈梁菲雅2個有推撞，之後梁菲雅暈左，醒返之後就無再見到關子盈

當年黎綺雲去了一間律師行去簽約，但因為條件不及關子盈，所以不簽，走時撞到律師助理Cindy。Cindy 媽就係住在松月療養院。

林夏薇金主因醜聞取消投資

無雙向雲生提出合資建設串流平台與實體影城，並以競選電影總會主席為條件。雲生命鳳儀蒐集現任主席黑材料逼其退選。黎綺雲早前搵了一個梁博士做天誠的金主，因為醜聞爆出，而要取消投資。黎綺雲認為係藍鳳儀做成。其實係生哥叫藍鳳儀爆出。生哥希望藍鳳儀刺激一下黎綺雲，再由黎綺雲去問梁菲雅。

楊茜堯傅嘉莉會議上唇槍舌劍

一次玫瑰的會議中，夏無雙梁菲雅唇槍舌劍，黎綺雲就幫梁菲雅，之後黎綺雲講會把所有玫瑰的收益捐比何家做慈善。無雙付酬讓素希中止任務，沒料素希另有想法。楊素希一心想入豪門做少奶奶。

馬國明發酒瘋 把陳星妤關在廁所

藍鳳儀生日Party爭奪雲生身旁的女主人地位，特登派黎綺雲外出拍廣告，梁菲雅幫黎綺雲返香港。生哥到場，並送上大禮比藍鳳儀。德龍為阻止寶兒與父親相認，竟在鳳儀的生日會上發酒瘋，並把寶兒關了在廁所。

第14集｜陳豪向陳星妤坦白非生父！楊茜堯傅嘉莉揪出證人Cindy

黎綺雲返到香港，去了松月療養院都不去藍鳳儀生日Party。無雙疑惑綺雲不惜缺席生日會的原因。

陳星妤被指是陳豪女兒！姚子羚知其母是陳自瑤

寶兒去生日Party的相，被記者講係生哥的私生女。生哥知道德龍係寶兒的爸爸，藍鳳儀都查到寶兒的媽媽係關子盈。生哥同寶兒坦白，自己不是生父。德龍向寶兒道歉。雲生偕寶兒召開記招。

德龍自責。無雙關心寶兒的同時，也對雲生之舉存疑，擔心寶兒無法遠離紛爭。

楊茜堯知林夏薇找Cindy

丁丁查到線索，無雙藉電影《玫瑰》勘景之便，潛入療養院找到Cindy的母親，並破壞綺雲的跟蹤行動。夏無雙知道了黎綺雲要找的人，就係Cindy。原來，Cindy係梁菲雅父親的員工。夏無雙就安排了玫瑰的戲份在松月療養院。夏無雙見到了Cindy 媽，並知道了黎綺雲做了手腳定位。夏無雙梁菲雅去找到了Cindy，並威脅Cindy要說出真相。

Cindy向楊茜堯傅嘉莉說出真相

黎綺雲覺得夏無雙已經搵到Cindy。當年，黎綺雲約了梁律師晚上見面，之後，黎綺雲就派馮志健律師行搵文件，再放火燒律師行，Cindy 當日收了工，但之後再回到律師行，就見到馮志健放火，就跑走，點知掉了工作證，所以黎綺雲就知道當日Cindy 就是證人。梁菲雅好嬲，點解當年唔幫梁爸爸。之後，菲雅意外知悉父親之死並不單純，就拉住Cindy 去報警。3人離開時，撞了車。

第15集｜姚子羚得知林夏薇父殺死傅嘉莉父

Cindy 已經死了。黎綺雲去了探望梁菲雅夏無雙，梁菲雅當場指黎父是殺父兇手，藍鳳儀在門外聽到了所有。

天選之人開始，寶兒的歌就比人換了，是Jennie 做的手腳。

傅嘉莉回家憶往事！陳豪派人跟蹤

梁菲雅回去梁父生前的家，開始回想以前的回憶。生哥叫人跟緊梁菲雅，梁菲雅向龍德求救。

陳楨怡公開求傅嘉莉放過陳展鵬！爭吵後跌落樓梯

在一個何家同天誠的公開活動中，楊素希出現了，楊素希當眾求梁菲雅放過家俊，2個係到嘈，之後楊素希就跌咗落樓梯，楊素希BB無左。

第16集｜山上人骨被指是陳自瑤！法醫指頭骨凹陷性骨折

行山發現人骨！陳自瑤懷疑被人謀殺

有人在行山時，見到人骨。在玫瑰的公開活動中，有記者去問生哥，山上的人骨就係關子盈，並指出骸骨上有被人襲擊的痕跡，指不是自殺，懷疑被人謀殺。法醫指頭骨凹陷性骨折。

黎天明救出陳星妤、姚子羚沒有阻止Jennie

天選之人寶兒跟Jennie 排練，二人發生爭執。Jennie就打算用強水去潑寶兒，藍鳳儀見到後沒有阻止。之後，黎天明救了寶兒，並指出藍鳳儀也知道這件事。

第17集｜陳豪警告林夏薇、黎天明跌樓身亡

徐曄救姚子羚、陳豪警告林夏薇

藍鳳儀被捉後，得到徐曄相救，2人受傷後送院。黎綺雲去醫院看藍鳳儀，二人發生爭執，生哥好嬲，生哥對黎綺雲講，唔好以為當大家以為是他的女人，就可以亂來，其實隨時都可以轉人，並要求黎綺雲向藍鳳儀道歉。

楊茜堯懷疑陳豪與陳自瑤死有關

寶兒醒起，當日去找整戒指的人，有一盒與生哥一樣的糕點。夏無雙覺得生哥跟關子盈的死有關。生哥已經想好方法對付夏無雙。生哥指玫瑰後期的野，夏無雙可以不用再跟。

第18集｜林夏薇聯手楊茜堯對付陳豪

陳豪派徐曄取回當年遺囑！黎天明當晚遇害

原來，當晚生哥叫徐曄去黎父office，拎回當年的遺囑，點知見到黎天明，生哥要求唔要有把柄在黎父手中。當晚，黎天明被人電暈，之後帶上天台推落樓。徐曄成功帶了遺囑比生哥，生哥立即碎了。

陳豪母親不滿兒子做假遺囑

當年生哥媽唔滿意生哥做生意不擇手段，又做事不誠實，做假遺囑，激到生哥媽血壓高暈了，更唔可以比任何人見生哥媽。

第19集｜楊茜堯指姚子羚殺死陳自瑤、陳豪提出結婚要求

易先生缺資金要求陳豪盡快過數

何氏基金由家俊打理。卡冕國現時的情況，易先生需要更多資金，易要求生哥盡快過數。夏無雙同生哥講，係藍鳳儀殺死關子盈，要藍鳳儀消失。生哥有一個要求，就係結婚。

第20集｜生哥家俊關係交惡

生哥家俊關係交惡

生哥叫家俊先比10億，叫何家再投資，2人交惡。生哥覺得家俊可以做到基金會主席，係因為生哥。家俊叫Mandy 陪佢飲酒，之後就有人去綁架家俊，要求10億贖金。梁菲雅拎左10億去贖家俊。

Mandy有份令家俊被綁架

生哥唔信夏無雙，更叫了梁博士出來諗住當面對質，點知梁博士夏無雙一見面就係到嘈。一次公開活動中，家俊分開與生哥斷絕所有合作，生哥叫佢同Mandy問好。家俊先估到原來係Mandy都有份，去到Mandy的家中，Mandy 都已經走了，更知道原來BB係葡萄胎，本身都保唔住。家俊求梁菲雅原諒。梁菲雅向家俊坦白父親的死係因為生哥。

第21集｜陳豪娶楊茜堯、林夏薇影后獎項落空

馬國明向陳展鵬坦白當年隱情！陳展鵬希望幫到傅嘉莉

梁菲雅知道了黎綺雲去搵家俊借錢好嬲，梁菲雅叫黎綺雲殺了黎父，就立即叫家俊幫手。德龍叫左家俊，向家俊坦白當年梁菲雅係德龍過夜的原因。家俊好希望可以幫到梁菲雅。

陳豪依舊要與楊茜堯結婚！送出3間公司

生哥依舊希望同夏無雙結婚，係因為夏無雙無得揀，生哥要送3間公司比夏無雙，而婚後唔會住生哥間屋。而James 會同生哥合作，投資26億，都係因為夏無雙。

第22集｜楊茜堯陳豪大婚！James泳池身亡與林夏薇有關

黎綺雲再次見家俊，講合作後會分天誠股份，仲會比家俊入董事局。家俊知道黎父殺了梁父。

陳豪送芬蘭屋給姚子羚！藍父當年為公司頂罪入獄

生哥送了一間芬蘭的屋給藍鳳儀，要藍鳳儀與徐曄結婚。生哥同藍鳳儀講，當年藍父係因為為公司頂罪先要入獄，但無諗過入左去就出唔返來，所以間屋係生哥當係還給藍父的。生哥帶了夏無雙去參觀自己的家。

大婚當日James泳池身亡

夏無雙大婚當日，James送上結婚禮物。夏無雙生哥結了婚。藍鳳儀就拒絕了與徐曄結婚，藍鳳儀唔想騙徐曄。大婚當日，James 在泳池死了。原來，James 的死亡，是黎綺雲派人去放毒品在James的食物中。夏無雙查到黎綺雲在James死前賣天誠的股票。

第23集｜陳豪《玫瑰》拍攝尾聲身亡

易先生夏無雙藍鳳儀搵USB

易先生去參觀生哥的大屋，要求睇地下室。原來，徐曄睇到德龍找建築圖。生哥叫藍鳳儀幫手拎。之後，夏無雙德龍背後追蹤時，找到已破裂的USB。安安會去英國，點知上車時就私家車爆炸，安安死了。生哥指，係易先生殺死的。

馬國明在頸鍊得知陳豪當年殺死母親、《玫瑰》拍攝尾聲陳豪身亡

德龍在寶兒的頸鍊，搵到當年生哥殺死陳媽的錄影。在拍攝玫瑰尾聲時，生哥死了。德龍被捉。原來，前一日，德龍搵過生哥，並講出生哥殺了呀媽。當年，陳媽大罵生哥，生哥好嬲意外殺死了呀媽。陳媽唔交公司比生哥，因為生哥冷血唔係人。夏無雙見到黎綺雲的反應好冷靜，覺得好可疑。黎綺雲成為天誠新主席。

第24集｜楊茜堯直指林夏薇是殺陳自瑤真兇

陳星妤找到證據！證明殺死陳豪的不是馬國明

丁丁寶兒搵到證據，證明唔係德龍殺死生哥。藍鳳儀搵梁菲雅夏無雙。藍鳳儀指係黎綺雲叫易生殺了生哥；係生哥想殺了律師樓，不過係黎綺雲打比梁父引上律師樓再放火燒死；藍鳳儀在處理生哥的遺物時，找到一個舊車cam紀錄。

姚子羚整理陳豪遺物時！找到舊車cam紀錄

夏無雙直指黎綺雲是殺關子盈的真正兇手。當年，關子盈上了黎綺雲車，之後關子盈見到黎綺雲打電話，就係到跑。關子盈黎綺雲係山上嘈，之後生哥到了附近，黎綺雲意外推了關子盈落山。黎綺雲被證監會查。同時，家隻都被查，用假文件去用何家的錢，好彩當時夏無雙做好了準備。

第25集｜林夏薇行兇過程被CCTV錄下

姚子羚把秘密電腦交給楊茜堯！被搶後馬國明成功搶回

黎綺雲找到了藍鳳儀，用刀插了藍鳳儀。藍鳳儀用盡力氣打暈黎綺雲。藍鳳儀跑到了後流梯，把秘密電腦交比夏無雙。但比黎綺雲的人搶了。德龍成功搶回秘密電腦。

林夏薇行兇過程被CCTV錄下！徐曄怒推她落樓

黎綺雲殺藍鳳儀的過程，被CCTV錄下了，徐曄好嬲把黎綺雲推下樓，但夏無雙救了。之後比警察拉了。再把天誠高層向名人提供性招待的證據，交了比警察，徐曄也被拉，因為參與多單兇殺案。易生也被捉了。

《玫瑰戰爭》6-9分集劇情

第六集｜陳星妤首次見陳豪！林夏薇被指爸爸是黑社會猛人(11/16)

家俊楊素希上床後照相，比家俊知道左好嬲，家俊講明只會當楊素希係秘密情人。梁菲雅家俊正式決裂。素希覺得去破壞菲雅婚姻的計劃是沒有意義，無雙就講明要繼續。

林夏薇被指爸爸是黑社會猛人

寶兒第一次與陳雲生見面，陳雲生邀請寶兒加入天誠。德龍問陳雲生，點解要比德龍再次加入玫瑰，原來係王導堅持要用德龍; 德龍不明白點解陳雲生咁憎佢。

德龍不明白點解陳雲生咁憎佢

在《玫瑰》的記者發佈會中，記者突然收到料，黎綺雲的爸爸係黑社會猛人黎偉雄，原來係夏無雙見到黎偉雄江渣的車發生意外，車主係黎綺雲。黎綺雲就在節目中洗白，指車是借比弟弟渣，直接把事件責任推了給弟弟。

《玫瑰》的記者發佈會

陳星妤想加入天誠楊茜堯大怒！

寶兒同夏無雙講，想加入天誠，夏無雙好嬲否決。之後，寶兒出走，遇到了黎綺雲的弟弟。夏無雙聽到安安同財仔的電話，之後就叫丁丁去拍安安收錢上床的影片，並用匿名把影片發給陳雲生與鳳儀，雲生決定與安安解約。夏無雙指用了5萬數買了安安的影片。生哥好滿意。

楊茜堯藉機質問安安

無雙表面係幫安安，把影片給了安安，但藉機質問安安當年子盈被下藥內幕，由安安口中知，當年係安安比左杯落藥的酒關子盈，安安再指出背後黑手就係藍鳳儀。當年VIP 點名要關子盈，藍鳳儀帶關子盈去接客。

鳳儀的5千萬豪宅，因為租客為情自殺而業主被起底，網上傳她與雲生關係不尋常。無雙探問綺雲的想法，綺雲自信雲生心中只有她。

綺雲自信雲生心中只有她

第7集｜姚子羚幾千萬樓是陳豪送！林夏薇得知父女新聞是楊茜堯所為(11/17)

姚子羚業主身分被揭！幾千萬樓原來是陳豪所送

藍鳳儀的租客為情自殺，爆左藍鳳儀就是業主，仲講層樓成幾千萬，其實層樓係生哥送。有人想把藍鳳儀跟黎綺雲比較，藍鳳儀就壓到自己好低。鳳儀澄清與雲生的關係。

當年生哥full paid 了一層樓比藍鳳儀，藍鳳儀就覺得自己好得寵，關子盈入了公司之後已經無地位，到黎綺雲做了一姐，藍鳳儀更加無地位，一直都係藍鳳儀自己自作多情。無雙推動電視節目《死亡揭露》的子盈專題。

陳楨怡拿合照要脅傅嘉莉！逼通過時尚購物平台

楊素希拿著梁菲雅跟德龍的合照，去要脅梁菲雅通過時尚購物平台。寶兒從去機場的路上，轉去了德龍的家，更救了一個人的生命。更與黎綺雲弟弟黎天明住在同一間屋內。寶兒不顧無雙反對加入天誠。

林夏薇向姚子羚報復

黎綺雲得知早前爆父女新聞，是夏無雙做成。同時，都知道了是藍鳳儀故意沒壓下爆料間接令到單新聞出了街。之後，藍鳳儀就被黑社會捉了，更影了祼照。無雙說服鳳儀擔任《死亡揭露》的嘉賓，也獲雲生「開綠燈」推動節目。

無雙說服鳳儀擔任《死亡揭露》的嘉賓，也獲雲生「開綠燈」推動節目。

藍鳳儀就被黑社會捉了

楊素希轉去搵生哥合作

因為時尚購物平台已通過，梁菲雅就同何家俊提通件，就係生BB。之後，夏無雙帶楊素希去找生哥講時尚購物平台計劃，並講明已經何家已經通過。生哥立即通過。

因為時尚購物平台已通過，梁菲雅就同何家俊提通件，就係生BB

第8集｜林夏薇不滿《玫瑰》主角一分為二！馬國明救出楊茜堯(11/18)

拍攝場地意外再遇火警！馬國明救出楊茜堯

梁菲雅知道係夏無雙介紹楊素希比生哥識，更直接簽了天誠。《玫瑰》的導演把黎綺雲的主角，一分為二，正由黎綺雲拍，惡由梁菲雅拍，雲生認為要以大局為重，黎綺雲好嬲拒拍，黎父要幫女兒出氣。《玫瑰》的拍攝場地發生意外，再有火警，德龍救出夏無雙。

《玫瑰》的拍攝場地發生意外，再有火警，德龍救出夏無雙 @TVBIG

鄺潔楹爆林夏薇車尾箱有陳自瑤的鞋！碼頭的鞋疑是假像

夏無雙見到寶兒在德龍的家，誤以為德龍欺騙寶兒感情，寶兒想在香港試一年，唔得就返英國。

林安安收到神秘訊息就搵夏無雙，講關子盈死後，在黎綺雲的車尾箱見到關子盈的鞋，有機會碼頭的鞋係黎綺雲想造成關子盈自殺的假像。

安安、藍鳳儀在節目中，互相指責。寶兒去了找生哥問有關關子盈的事件。

安安、藍鳳儀在節目中，互相指責。寶兒去了找生哥問有關關子盈的事件。@TVB IG

第9集｜馬國明質疑海旁鞋碼不同！楊茜堯誓要查明陳自瑤之死真相(11/20)

鄺潔楹爆料被楊茜堯知！陳豪下令不准再提陳自瑤舊事

安安爆藍鳳儀安排關子盈在DM28接客比夏無雙知，生哥講由依家開始唔可以再有人提起DM28及關子盈。

哥講由依家開始唔可以再有人提起DM28及關子盈。

梁菲雅去搵德龍，德龍指關子盈已經死了7年，點解仲要消費關子盈。藍鳳儀當年有把DM28的影片發給關子盈，再用子盈的手機發遺書，再把所有訊息都刪除，再掉了落海。德龍去搵夏無雙，直指當日海旁的鞋，與關子盈的鞋碼不同。夏無雙想證明關子盈不是自殺，二人決定聯手追查真相。

楊素希發懷孕圖比梁菲雅

《玫瑰》開拍情慾戲，梁菲雅需要問家人意見，但見楊素希主動發已經懷孕的圖，就直接確定與德龍在鏡頭前激烈演出。

生哥要安安收聲

生哥去搵黎綺雲，想黎綺雲幫手唔可以再令安安亂講野。黎綺雲搵安安，安安信任綺雲，直指手中有DM28關子盈的影片。黎綺雲派人去安安家中交收USB，但安安反口要加錢，之後就比人打，再比人撞到昏迷。

但安安反口要加錢，之後就比人打，再比人撞到昏迷。

但最後影片都落入無雙手中，無雙看後震撼......無雙向綺雲直言安安的意外是鳳儀所為。

陳豪找林夏薇出手

夏無雙去搵藍鳳儀，坦白已經事實，並要求藍鳳儀去負責。生哥知道了，DM28影片有副本，便去怪責藍鳳儀。生哥要求，藍鳳儀要跟夏無雙的要求去做。

《玫瑰戰爭》1-5分集劇情

第1集|楊茜堯翻看陳自瑤日記、得知悲慘真相(11/09)

陳自瑤奪影后！人生最高光的一刻

夏無雙和關子盈識於微時，並一同加入娛樂圈，成功加入天誠娛樂，仲識到一班好朋友，子盈第一部電影<白月之夏>就做女主角，更勇奪影后，嗰一刻係人生最高光最美好的時刻。

子盈第一部電影<白月之夏>就做女主角，更勇奪影后

拍攝意外後被換角！陳自瑤星途急剎車

早前在拍攝<追逐>時，懷疑道具槍意外走火，中槍受傷兼被換角，令其如日方中的星途，被迫即時緊急剎車，同時，也被人出賣爆做小三與四線男星車震，被人講係搶老公的壞女人，一向清純健康的形象徹底破產，所有廣告下架，更被追過千萬違約金……後來，就在IG 發文，講好累等字眼。後來卻傳來子盈投海自殺的消息。夏無雙：「黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安往我哋情同姊妹，子盈成日同我哋講你哋對佢有幾咁好，估唔到你哋笑口盈盈嘅背後，都向子盈捅一刀！」

關子盈什至係被落迷姦水，逼去應酬VIP

七年後楊茜堯翻看日記！驚悉一切都是人為計算

七年過去，法律層面來說，關子盈被定義為死亡。無雙去處理關子盈的遺產時，見到子盈的日記中，驚悉其悲慘經歷，就係被一個個熟悉的人背叛、出賣、欺騙，什至係被落迷姦水，逼去應酬VIP，而這些事情都係被計算人為的。「呢啲發生喺我身上嘅不幸，全部都唔係意外，係被人精心設計同安排。」

楊茜堯重遇四位舊友！綜藝錄影暗藏玄機

無雙以法國片廠亞太區代表身分，與天誠娛樂公司老闆陳雲生洽談重拍經典電影《玫瑰》。無雙又與子盈當年好友黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安重遇，還答應擔任四人所主持綜藝節目《久別重逢四姐姐》的嘉賓她卻心知當年子盈遭逼上絕路，正與四人有關，4人都收到已故女星關子盈(陳自瑤飾)嘅署名信件："I know what you did”。節目錄影期間，似是有人存心要令四人自揭瘡疤、作賊心虛……

無雙又與子盈當年好友黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安重遇，還答應擔任四人所主持綜藝節目《久別重逢四姐姐》的嘉賓

第2集|7年前陳自瑤道具槍意外、林夏薇自薦取代陳自瑤(11/10)

楊茜堯自責當年未能察覺！誓要林夏薇四人逐一經歷同樣遭遇

當年發生在關子盈身上的事，都唔係意外，係被設計、被安排、被陷害。夏無雙好自責，當年發生這些事件時，發現唔到。夏無雙要幫關子盈報仇，當年關子盈所經歷的一切，都要黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安經歷一次。

綜藝錄影意外頻生！楊茜堯當眾力證清白

節目錄影期間4人意外頻生，眾女直指是無雙從中作梗係狼人，無雙否認並當眾力證清白，更因此自插手掌受傷；子盈舊愛李德龍也注意到事件。

無雙否認並當眾力證清白，更因此受傷

四人同收陳自瑤署名神秘信封！林夏薇憶起七年前道具槍意外

眾女探訪無雙時，透露都收到子盈署名的神秘信封。綺雲憶起七年前舊事，子盈獲雲生重用，綺雲則屈居子盈之下。綺雲於拍攝時用槍誤傷子盈，令子盈被換角，其實綺雲早察覺道具槍有異樣；原來，係志健私下換了槍。事後，綺雲向雲生自薦，想代替關子盈做女主。

其實綺雲早察覺道具槍有異樣；原來，係志健私下換了槍。

林夏薇自薦取代陳自瑤

從此開啟成為天誠一姐之路，每一套劇都係做女主角。無雙與雲生在綺雲拍攝現場商討合作事宜，鳳儀自覺像陪襯。綺雲在拍攝前，仲檢查道具槍有冇問題，點知拍攝時吊威也斷了，發生意外昏迷入院！

第3集|楊茜堯暗中指使陳楨怡接近陳展鵬(11/11)

陳自瑤與馬國明發展地下情！意外懷孕後獨自誕下女兒

無雙憶起子盈與德龍發展地下情，當年就係因為無雙無時間陪子盈，子盈先會識德龍。子盈意外懷孕後隱瞞真相，獨自誕下女兒莊寶兒。

林夏薇腳傷！驚悉楊茜堯取代自己成女主角

綺雲腳部重傷，驚悉無雙已取代自己成了女主角。綺雲不甘被無雙（楊茜堯飾）取代，據理力爭，請求雲生主持公道，之後更叫來雲生的風水師幫忙，提出比拼運氣，只要抽出紅色的棋，就可以去做女主角。綺雲抽中白色，無雙抽中紅色，都係無雙去拍......其實，風水師的袋中，只有一粒係白色的棋，證明綺雲真係黑仔。

陳展鵬重遇陳楨怡一見如故！楊茜堯暗中安排

何氏集團公子何家俊與光環雜誌社總編楊素希重逢，一見如故；原來是無雙暗中指使素希，希望素希可以令何家俊愛上佢，以破壞菲雅與家俊的婚姻。原來，何家俊10年前有追過素希，只係素希沒有接受。素希覺得何家俊是聰明，但就係因為太有錢，太無所事事，無人生目標。無雙下一個目標就係梁菲雅。寶兒暫回香港，與德龍因聯手制伏劫匪而結識。之後，無雙帶寶兒走。

何氏集團公子何家俊與光環雜誌社總編楊素希重逢

陳展鵬傅嘉莉看似體面的婚姻，到底藏著多少秘密？

素希依計行事，不久便令家俊迷戀上自己，並向她傾訴對菲雅以及這段婚姻的不滿，講婚姻係由佢大伯計劃的政治婚姻，佢無得揀。家俊親眼見菲雅在第個男人家中過夜出走，之後家俊就開始對菲雅無感覺。家俊想投資一個時尚網購平台，要2億。菲雅看到德龍賣車，心裡戚然……

第4集｜傅嘉莉令陳自瑤陷醜聞風波(11/12)

傅嘉莉借拍劇針對陳自瑤

夏無雙把部分關子盈的遺物，還給了德龍。德龍依舊好想念關子盈。原來，以前菲雅同德龍係好朋友，菲雅在過去已情傾德龍，當知道係關子盈與德龍拍拖後，借拍劇係咁打關子盈，之後2人更因為德龍而打架。

傅嘉莉預先安排記者影相！陳自瑤陷醜聞風波

菲雅叫來關子盈的同學，借故帶關子盈上車，說要關子盈幫手。原來係想同關子盈表白，菲雅一早安排好記者去影相，因此子盈陷入與四線小生小三醜聞風波。藍鳳儀係當時關子盈的經理人，就去報告比陳雲生知，陳雲生講會幫關子盈。藍鳳儀好不滿陳雲生對關子盈十分好。而關子盈一入天誠娛樂，陳雲生就喜歡關子盈，全公司都知。

藍鳳儀心生妒忌，就叫林安安借故叫關子盈出來，林安安就在酒內落藥。關子盈就開始昏迷，更被帶到一間酒店房。關子盈回想起，被人強姦。

菲雅一早安排好記者去影相，因此子盈陷入與四線小生小三醜聞風波@tvb ig

陳豪想做網上串流平台 被何永康質疑能力

陳雲生想做好網上串流平台，藍鳳儀負責跟這個項目。陳雲生想叫何永康一切合作，但何生覺得陳雲生能力未夠。夏無雙覺得係一個機會，可以令陳雲生加快開拍玫瑰戰爭。

第5集｜陳展鵬陳楨怡拍攝現場被傅嘉莉宣示主權(11/13)

陳豪當年欲求婚！得知陳自瑤與馬國明是情侶後怒擲戒指

陳雲生以前，曾經都好喜歡關子盈，2人曾經都去平民餐廳食。

陳雲生以前，曾經都好喜歡關子盈，2人曾經都去平民餐廳食。

陳雲生與弟弟李德龍關係唔好，陳雲生覺得人要進步，就要向前，但李德龍向後，覺得因為李德龍，天誠先會比人看不起。當年，正當陳雲生想向關子盈求婚時，聽到關子盈李德龍原來係情侶，陳雲生嬲到把求婚戒指掉入垃圾桶。

陳雲生叫黎綺雲去玫瑰試鏡，無雙、綺雲演技火花四濺 。 夏無雙建議黎綺雲去做女主，陳雲生同意。

陳雲生叫黎綺雲去玫瑰試鏡，無雙、綺雲演技火花四濺

傅嘉莉被施壓快生孩子

何永康向梁菲雅關心與家俊的關係，訓斥無好好維繫夫妻關係，並覺得有女人埋家俊身係好正常的事，並比壓力梁菲雅快手生個仔。夏無雙與梁菲雅出來傾玫瑰，並安排了假fans與梁菲雅影相，刺激菲雅的演戲欲。在關子盈的展覽，寶兒德龍都去了。原來，藍鳳儀真係去搵德龍，拎了寶兒的電話，但寶兒婉拒了。

傅嘉莉拍攝現場宣示主權

家俊與楊素希去拍攝，點知梁菲雅去了現場宣示主權，夫妻2人開始有火藥味。

家俊與楊素希去拍攝，點知梁菲雅去了現場宣示主權，夫妻2人開始有火藥味。

傅嘉莉買醉後找馬國明！婚姻原來並非因為愛

回到家中，家俊又想出去，梁菲雅就開始爆發。家俊講，一開始已經講好左，各有各玩，並講出梁菲雅曾經去找了德龍。梁菲雅去了買醉，再去了德龍家中，並想叫德龍幫佢生B。原來，德龍的錢，係去幫班武師，因為好多年都無工開。梁菲雅家俊結婚，不是因為愛，只係當年梁菲雅的爸爸走了，家俊突然出現，所以就結婚。

梁菲雅去了買醉，再去了德龍家中，並想叫德龍幫佢生B

《玫瑰戰爭》演員關係圖

《玫瑰戰爭》演員關係圖

《玫瑰戰爭》重要人物介紹 角色 演員 角色介紹 夏無雙 楊茜堯 國際影后、法國電影公司亞太區代表，與關子盈是好姐妹，七年後回歸，幫關子盈報仇。 陳雲生 陳豪 天誠娛樂公司老闆，手握港圈頂級資源，十分喜歡關子盈。 黎綺雲 林夏薇 天誠娛樂當紅一姐，性格爭強好勝，當年關子盈受傷後，向雲生自薦，從此開啟成為天誠一姐之路。 李德龍 馬國明 天誠娛樂過氣頂流，陳雲生弟弟，曾與關子盈拍拖。 何家俊 陳展鵬 何氏集團公子，受制於何永康，與梁菲雅是夫婦。之後與光環雜誌社總編楊素希重逢，再發生婚外情。 梁菲雅 傅嘉莉 與何家俊是夫婦，已淡圈女星，曾喜歡李德龍。 藍鳳儀 姚子羚 藝人轉任經紀人，夢想成為天誠娛樂的女主人。 關子盈 陳自瑤 與夏無雙是好朋友，第一部電影<白月之夏>就做女主角，更勇奪影后，之後因為受到陷害，最後跳海自殺。 林安安 鄺潔楹 天誠娛樂女藝人，

楊茜堯 飾 夏無雙

國際影后、法國電影公司亞太區代表，與關子盈是好姐妹，七年後回歸，再與天誠娛樂合作，暗中調查閨蜜關子盈死亡真相。在處理關子盈的遺物時得知，是當年好友黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安背叛、出賣、欺騙。以法國電影公司亞太區代表，與天誠娛樂公司老闆陳雲生洽談重拍經典電影《玫瑰》，在過程中一步步去還擊。

楊茜堯 飾 夏無雙 @電視劇玫瑰戰爭weibo

陳豪 飾 陳雲生

天誠娛樂公司老闆，電影投資人協會主席 富豪之家出身，手握港圈頂級資源，以鐵腕經營公司。在關子盈一入天誠娛樂，陳雲生就喜歡關子盈，全公司都知。就算關子盈有負面新聞，都想向關子盈求婚。但之後得知關子盈與德龍拍拖後，就與德龍開始關係差。當黎綺雲上位後，在外界係與黎綺雲是一對。之後當夏無雙開始搵關子盈死亡相關的證據後，就要求黎綺雲動用黑社會力量去奪回。

陳豪 飾 陳雲生 @電視劇玫瑰戰爭weibo

林夏薇 飾 黎綺雲

天誠娛樂當紅一姐，性格爭強好勝，當年關子盈受傷後，向雲生自薦，想代替關子盈做女主。從此開啟成為天誠一姐之路。同時努力磨練演技，對道具都十分細心，夢想獲得影后殊榮卻總是失之交臂。黎綺雲的爸爸係黑社會猛人黎偉雄，父母離異，有一個弟弟，關係十分好。當年關子盈拍攝受傷，黎綺雲就是在場者。

林夏薇 飾 黎綺雲 @電視劇玫瑰戰爭weibo

馬國明 飾 李德龍

天誠娛樂過氣頂流，陳雲生弟弟，備受母親疼愛，但一直活在哥哥陰影下。曾與關子盈拍拖，也有想質關子盈結婚的打算。是一個善良的人，為了同事的生計，不惜變賣資產。

馬國明 飾 李德龍 @電視劇玫瑰戰爭weibo

陳展鵬 飾 何家俊

何氏集團公子何家俊，一直過著優渥的生活，受制於何永康，公司沒有實權有志難伸。與梁菲雅是夫婦，是政治婚姻，當年因為眼見梁菲雅在李德龍家中出來，而心不再在梁菲雅。何家俊是聰明人，但就係因為太有錢，太無所事事，無人生目標。之後與光環雜誌社總編楊素希重逢，再發生婚外情。

陳展鵬 飾 何家俊 @電視劇玫瑰戰爭weibo

傅嘉莉 飾 梁菲雅

與何家俊是夫婦，是政治婚姻。豪門何家媳婦，已淡圈女星，表面是受家族器重的豪門媳婦。 實際長期飽受豪門家族的壓力，何永康要求梁菲雅盡快生BB。未結婚時，喜歡李德龍，與李德龍是好朋友，因為得知李德龍與關子盈的關係，假公濟私，借故打關子盈。更做了一事去傷害關子盈。

傅嘉莉 飾 梁菲雅 @電視劇玫瑰戰爭weibo

姚子羚 飾 藍鳳儀

藝人轉任經紀人，能力出眾，以精明手腕扶植新人，夢想成為天誠娛樂的女主人。藍鳳儀好不滿陳雲生對關子盈十分好，所以心生不忿，就借安安的手去傷害關子盈。

姚子羚 飾 藍鳳儀 @電視劇玫瑰戰爭weibo

陳自瑤 飾 關子盈

與夏無雙識於微時，一同加入天誠娛樂，第一部電影<白月之夏>就做女主角，更勇奪影后，之後在在拍攝<追逐>時，懷疑道具槍意外走火，中槍受傷兼被換角，再被爆做小三與四線男星車震，所有廣告下架，更被追過千萬違約金。被一個個熟悉的人背叛、出賣、欺騙，什至係被落迷奸水，逼去應酬VIP。最後在IG 出貼文講好辛苦，之後更跳海自殺。

陳自瑤 飾 關子盈 @電視劇玫瑰戰爭weibo

鄺潔楹 飾 林安安

天誠娛樂女藝人，童星出身，外表天真，內心早已世故圓滑事業發展不順，依賴綜藝《久別重逢四姐姐》維持。之後因為做援交而比公司炒。當年，受到藍鳳儀指示下，去做了一樣野去傷害關子盈。

鄺潔楹 飾 林安安 @電視劇玫瑰戰爭weibo

《玫瑰戰爭》演員表